员工监控软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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员工监控软件使企业能够跟踪员工在工作时间内的生产力、出勤率和绩效，确保员工有效地利用时间。这些工具可以监控活动时间、位置、屏幕活动、浏览器历史记录、光标移动和业务呼叫，以确保遵守公司政策并保持员工素质。人力资源团队通常使用员工监控产品来评估政策合规性，而客户服务经理则使用它们来确保代表有效工作。远程团队的经理还发现它们对于监督工作很有价值。 这些解决方案还可以确保向潜在客户传达正确的信息，从而使实施新推销或策略的销售团队受益。它们使组织变得敏捷，快速识别有效的方法并根据成功调整策略。对于采用混合和远程工作环境的公司来说，员工监控对于评估绩效质量至关重要。员工监控软件的功能通常与时间跟踪软件和联络中心质量保证工具的功能重叠。
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JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Kickidler
kickidler.com
Kickidler 是新一代员工监控和用户活动跟踪软件。 Kickidler 软件是一款功能强大的工具，可实现人员控制自动化、信息安全和提高业务效率。 Kickidler的主要功能：计算机在线监控、员工活动历史记录和回放、效率分析、时间跟踪以及信息安全。此外，Kickidler 可用于优化公司内部通信和分析活动。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak 的劳动力分析有助于混合工作场所提高生产力并最大化结果。该公司高度可扩展的云原生 SaaS 解决方案使用户能够了解人员、流程和技术，从而降低风险和不确定性，并为长期成功奠定基础。这包括确保劳动力活动符合政策和期望；提高团队生产力和绩效；并有效分配劳动力投资。该解决方案的独特之处在于其隐私优先的分析，将员工的个人身份信息和非业务活动排除在报告之外。 ActivTrak 总部位于德克萨斯州奥斯汀，由一支经验丰富的软件行业资深人士团队领导。
Insightful
insightful.io
Insightful 是劳动力分析和生产力软件，可帮助您通过可操作的数据洞察以更明智的方式工作。了解您的团队如何最好地工作并通过员工生产力监控、自动时间跟踪、远程团队管理等提高生产力。 Insightful 提供的见解使您能够创建更高效的流程、改进工作流程并平衡工作负载，以便您的团队能够尽力而为。一切都在一个轻量级、易于使用的平台内。 Insightful 可在云端或本地使用，采用企业级安全性和隐私性构建，可保护您的数据并简化合规性。无论您拥有 10 台还是 10,000 台设备，Insightful 都能满足您的远大抱负。
Monitask
monitask.com
Monitask 提供的软件可提高整个团队的生产力、效率和责任感。监控软件以及时间跟踪功能使团队能够专注于手头的任务。我们的软件功能强大，但重量轻，简单易用。经理还可以在任何设备上访问他们的仪表板，以便随时随地跟踪他们的团队。立即注册 Monitask，开始节省时间和金钱。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp 是一款时间跟踪软件，旨在监控和优化工作效率。该工具测量计算机活动所花费的时间。然后，它将这些活动分为生产性活动和与用户应关注的任务无关的活动。它既可以用于公司固定工作的情况，也可以用于远程工作的员工。除了自动时间跟踪之外，TimeCamp 还提供时间报告、出勤管理、预算、灵活的计费率或发票等功能。如果您的公司需要简单的上班/下班服务，您还可以查看其考勤亭功能。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack 是一款员工监控和时间跟踪软件，可记录员工桌面的洞察详细信息，即它保留打开的应用程序、浏览的 URL、打开的文件的列表以及在这些文件上花费的总时间。该记录有助于确定我们所做的实际工作以及全天面临的干扰。通过将文件和 URL 链接到指定项目来管理项目时间表也很有用。主要是它有助于将效率和生产力提高 40%。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer 是更系统地监控员工和项目的最佳软件。从出勤检查员到项目截止日期和公司审计，Workganizer 已经为您安排好了一切。要了解有关 Workganizer 如此特别的功能的更多信息，请单击网站链接。
fenced.ai
fenced.ai
父母并不总是能够照顾孩子的每一项活动，尤其是孩子如何度过上网时间。对于儿童来说，网络并不总是一个安全的空间。这时，fenced.ai 就可以派上用场，以确保您孩子的数字福祉。 fenced.ai 有助于让您安心，因为它可以让您知道孩子是否安全，不会受到成人内容和其他露骨非法网站的影响。在安装fenced.ai之前还需要与孩子进行适当的沟通，让孩子们觉得你尊重他们的隐私。 fenced.ai 的开发不仅是为了监控您孩子的设备，也是为了帮助您的孩子养成良好的设备使用习惯并避免不必要的伤害。
Controlio
controlio.net
Сontrolio 是一款顶级员工监控软件，使组织能够在不侵犯员工隐私的情况下深入了解日常工作流程、管理工作负载平衡并评估员工绩效。提高员工生产力、改进工作政策和增强数据安全现在变得比以往任何时候都更容易！
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity 是一个全面的生产力跟踪和员工管理平台，旨在简化工作流程、增强团队协作并推动整体业务成功。除了准确的时间跟踪、任务管理、生产力分析和应用程序使用情况洞察等功能外，Worktivity 还包括详细的项目管理、时间跟踪、成本报告和年假跟踪。这些功能有助于更好地优化企业资源配置、提高项目效率并培育持续改进的文化。凭借其用户友好的界面和人工智能驱动的功能，Worktivity 可以实时了解员工活动，从而做出数据驱动的决策以提高绩效。加入 Worktivity 社区，体验生产力管理的新时代，改变您的工作方式。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基于云的业务解决方案软件，可让雇主提高员工工作效率并防止公司信息泄露，其积累的数据可以成为解决工作场所各种问题和事件的资产。 CleverControl 以三种不同的形式展示其产品：云端、本地和小型企业本地。什么是云上 CleverControl？ CleverControl 其云解决方案的目标是编制有关团队日常工作模式的综合报告。主要功能包括面部识别、键盘记录、屏幕录制、即时消息监控等。团队领导可以从任何设备远程访问积累的数据。什么是 CleverControl On-Premise？ CleverControl On-Premise 是一种适用于公司的员工监控解决方案，可确保收集的数据保留在您的公司网络内。您对信息的存储和访问拥有绝对权力。什么是适用于小型企业的 CleverControl Local？ CleverControl Local for Small Business 是一种经济高效的解决方案，用于监控员工活动并提高效率。它通过利用共享文件夹系统消除了购买服务器的需要，确保所有数据保留在您的公司内。该工具非常适合寻求在不增加硬件成本的情况下优化生产力和保护数据的小型企业。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款员工、计算机和互联网监控软件。 WorkTime 监控生产力并帮助提高生产力。它监控在家工作、远程工作和在办公室工作的员工。 WorkTime 不支持任何侵入式监控。它专为重负载而设计，可在 1-15,000 多台计算机上正常运行。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新发明了它创建的类别，使用基于人工智能的用户行为分析来帮助公司在远程、混合和办公室环境中预防风险并提高生产力。 Veriato 的平台在一个强大的平台中提供内部风险管理 (IRM)、行为分析、用户活动监控 (UAM) 和数据丢失防护 (DLP) 的解决方案。 Veriato 提供监控、警报、报告和屏幕截图，使客户能够具有预测性和主动性，而不是被动性，这对网络安全至关重要。该平台帮助全球企业、中小企业和政府实体提高参与度、生产力和安全性。
Traqq
traqq.com
Traqq 帮助企业和组织监控绩效和公司内部流程。您的团队将变得更有组织性、透明度更高并提高工作效率。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少人缺席或迟到，以及谁是生产力最高或最低的员工。然后，该信息可用于提高性能和生产力。 Time Champ 收集各种指标、KPI，并以精美的分析图表和报告的形式呈现它们。凭借深入研究问题领域的能力，Time Champ 使快速分析问题和找到问题解决方案变得更加容易。
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 通过测量和分析员工手机的通话、应用程序和位置来帮助人们提高工作效率。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款出色的软件，适用于时间跟踪、员工监控、屏幕截图和 URL 跟踪、员工休假安排、GPR 路线跟踪、时间报告准备、项目规划和估算、发票和付款管理。 Trackabi 专注于中小企业。 Trackabi 凭借其游戏化方法使时间跟踪变得高效且有吸引力。当用户达到经理定义的特定目标时，他们可以获得成就和业力积分。产品优势： — 适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面计时器可以自动记录工作时间并准备每日用户活动统计数据。它可以检测空闲时间、捕获屏幕截图、跟踪浏览器 URL 并记录使用的应用程序，区分工作和休闲应用程序。 — Trackabi 移动应用程序可以跟踪时间并记录 GPS 路线。它还包括休假计划部分和方便的见解部分，用于控制其他用户的活动、查看他们的屏幕截图和其他数据。 — 时间跟踪的游戏化：成就和业力点可提高动力和参与度。 — 高度可定制的时间表：时间表可以像 Excel 中的电子表格一样进行编辑，并提供许多自定义选项（要显示的数据、必填字段、其他自定义字段等）。 — 与时间表集成的员工休假管理：每位员工的个人休假日历以及带有请求/批准流程的通用休假时间表。员工休假可以包含在时间表中，以便管理人员更轻松地确保数据的完整性。 — 可定制的时间报告：可以根据用户设置从时间表生成时间报告，并通过外部链接共享或导出到 Excel 或 PDF。 — 发票和付款：发票可以根据报告创建，也可以独立创建并通过电子邮件发送给客户。该系统允许输入客户付款并跟踪总额和逾期发票。 — 项目计划和估算：按里程碑、任务和子任务进行细分的项目计划允许自下而上的时间和预算估算。估计金额可以与员工时间表中的实时数据进行匹配。 — 用户访问角色：系统支持基于可编辑权限的高级用户访问角色。另外，每个用户都可以访问许多公司帐户 - 作为员工加入公司并使用相同的用户名创建他的公司帐户。 — 客户访问：可以邀请客户访问与其项目相关的节省时间报告、发票和时间表。它可以帮助客户密切关注承包商所花费的时间并控制费用。 — Git 提交导入：从 Git 导入提交并将其转换为时间条目对于软件开发人员来说是一项出色的功能。带注释的 Git 提交可以转换为时间表条目。 — 信息丰富的仪表板：鸟瞰仪表板显示工作时间摘要、员工缺勤天数以及有关缺勤报告（时间少于预期）的警报。 — 公司数据洞察：每位员工日常活动的详细概述，显示工作时间、添加到时间表的时间、使用的应用程序、屏幕截图、空闲时间、GPS 路线等。
Workstatus
workstatus.io
最大限度地提高团队生产力：从远程到办公室 - 利用我们用于时间跟踪、项目和任务管理以及劳动力优化的一体化解决方案来提高生产力。 利用领先的劳动力管理软件提升您的业务。简化流程、优化工作流程并为您的团队提供支持。现在就试试吧！
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor 是一款出色的员工绩效监控应用程序，具有许多智能功能，使雇主能够跟踪高绩效员工并适当奖励他们。这些功能与当今的企业场景高度相关，并且需要提高生产力水平和对正在进行的项目的控制程度。 EmpMonitor 通过监控员工的活动，让您轻松关注员工全天的时间花在哪里。
DeskLog
desklog.io
Desklog 是一款项目管理和员工跟踪软件，可帮助管理项目并跟踪团队的实时生产力。它可以轻松监控日常活动并跟踪所花费的时间和报告。该员工生产力跟踪软件监控并帮助团队完成所有客户要求并管理时间、预算和所有范围限制。远程员工时间跟踪软件通过桌面和移动设备监督本地和远程团队。 Desklog 免费下载适用于 Windows、Linux 和 Mac。
We360 AI
we360.ai
We360.ai 是一款基于云的员工监控软件，可帮助您深入了解员工的工作环境。无论您的员工是在家工作、在办公室工作还是在任何远程位置工作，它都使您能够将工作场所各个角落的数据转化为有意义的信息和可操作的见解，以帮助您改进人们的工作方式。 We360.ai 屡获殊荣的解决方案在全球拥有超过 40,000 名用户，可在几分钟内完成配置，以便立即了解用户如何参与您的组织。 We360.ai 是观察数字化支持工作如何影响您的组织的最强大方法。We360.ai 对于希望轻松扩展业务的人力资源和业务领导者来说是一个完美的工具。 We360.ai 易于使用，提供免费试用版，并在几分钟内完成配置。无论是 24x7 远程支持还是专门的客户经理，我们随时为您提供服务。我们将在以下方面提供帮助： 1. 时间跟踪 2. 自动考勤 3. 生产力测量 4. 自动屏幕截图 5. 实时分析 6. 手动屏幕截图 7. 健康 8. 现场跟踪 9. 实时分析 除了上述功能之外 - 1.我们免费为所有客户提供现场产品培训。 2.我们将为您提供专属的客户经理。 3. 24x7 技术支持 4. 我们先进的软件适用于所有主要操作系统，如 MacOS、Windows 和 Linux！总的来说，通过提供灵活的协作，您将使您的客户和团队感到满意。我们将帮助您提高团队的生产力，并确保其与您的团队实时同步。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基于人工智能的远程员工监控和桌面时间跟踪软件，旨在确保安全并提高生产力。该工具提供自动时间监控、空闲时间跟踪、网站和应用程序使用情况监控以及位置跟踪等功能，以最大限度地提高生产力。 它还在组织内的各个级别提供直观、全面的可视化和报告。管理人员可以在未满足阈值或边界时设置可配置的操作，包括屏幕阻止或触发通知。除了监控之外，wAnywhere 还提供平台内的通信和协作功能。 用户可以通过企业级安全视频会议应用程序和企业聊天与团队成员进行交互。该工具允许按部门进行配置、附件、组创建，并能够添加自定义品牌以形成有凝聚力的文化。wAnywhere 还提供一系列提高生产力的应用程序，使员工能够在一个桌面上获得所需的一切。 该工具不断添加新应用程序，很快它将允许访问流行的外部应用程序。为了保持员工的参与度和积极性，wAnywhere 提供了游戏化和健康功能。 它旨在通过提供促进积极性和健康的创新功能来提高参与度。该工具还强调了其在释放各种好处方面的价值，包括与位置无关的安全工作场所、混合工作的灵活性、降低房地产、能源和通勤成本，最大化和跟踪生产力，加强公司文化，并通过直观的可视化和报告提供数据驱动的见解。此外，wAnywhere 强调基于人工智能的安全性和合规性，为探索混合工作可能性的公司创建一个安全的环境。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和成功的变革性影响。以下是 Hubstaff 如何成为我们客户业务的宝贵资产： - 提高生产力：通过无缝自动化 PTO 流程，生产力显着提高 5%。 - 战略资源配置：Hubstaff 的实施节省了相当于 10 名人员的人员数量，提高了运营效率。 - 赢得业务并提高利润：有助于赢得新的商机并显着提高财务利润。 - 零停机时间：享受零停机时间的不间断操作，确保工作流程连续顺畅。 - 高效的薪资和人力资源流程：简化所有薪资和人力资源流程，减少管理开销并确保准确性。 - 项目成本节省：各种项目实现了 10% 至 25% 的大幅节省，提高了整体盈利能力。 - 提升客户价值：为客户提供的价值显着增加了30%，提升了服务标准。 - 任务优化：通过消除浪费的任务并提高整体资源利用率，节省 25% 的成本。 - 降低招聘成本：将招聘成本降低 25%，降低与不良招聘相关的风险并优化招聘流程。 - 员工保留：为表现最佳的员工提供更快晋升所需的数据，从而提高员工保留率。事实证明，Hubstaff 是我们客户追求卓越的关键工具，可在各种业务运营中推动切实成果。与 Hubstaff 一起拥抱工作的未来！
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易于使用的自动员工生产力监控软件，使管理人员能够密切关注团队的工作，而无需对员工一天的各个方面进行微观管理。我们认为，管理者不应该花时间担心员工的生产力，员工也不应该被烦人的手动时间跟踪方法所困扰。解决方案很简单：DeskTime。 DeskTime 使管理者能够在团队中建立透明和诚实的文化，同时使员工能够在工作/生活平衡方面设定明确的界限。借助 DeskTime 的生产力监控功能，管理人员可以了解团队的工作习惯、安排员工轮班、管理缺勤以及跟踪特定项目或任务。这将使监督团队的工作进度变得容易，并确保没有员工过度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自动在线和离线时间跟踪 - 项目管理 - 轮班和缺勤安排 - 可选屏幕截图 - 自定义报告 - 以及更多 通过我们的自动员工时间跟踪应用程序，消除您工作日的压力，并为您的工作场所带来透明度。