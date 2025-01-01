员工内联网软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
Intranet 是一种可在线访问的受限制的专用网络，通常由特定群体（例如团队或公司）使用。员工内部网旨在为员工提供一个集中平台，用于协作、媒体共享、沟通、培训、反馈和各种其他任务。 员工内联网解决方案使公司能够选择或组合不同类型软件的功能，例如内部通信或业务内容管理系统。如果内联网缺乏本机功能，它通常会与流行的软件解决方案集成，从而允许用户直接从内联网门户内访问这些工具。
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint是一个基于Web的协作平台，支持文档管理、实时协作和工作流程自动化，适用于团队组织和信息共享。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一个多功能内容管理系统，旨在简化内容生产和跨平台的受众参与，支持API优先的内容共享和多语言内容管理。
Process Street
process.st
Process Street 是一个无代码的流程管理平台，利用 AI 简化和自动化企业任务和项目管理，有助于团队创建和共享工作流程。
Tixio
tixio.io
Tixio是一个虚拟工作区，用于组织数字资料、连接团队并实时同步。可管理书签、笔记、任务等，便于资料集中和分享。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Workrede
workrede.com
Workrede是一个平台，增强移动员工之间的沟通，提供信息和文件的即时访问，简化工作流程，适用于远程和跨多个地点的团队。
Papyrs
papyrs.com
Papyrs是一个内部知识共享平台，允许用户通过拖放或Markdown创建Wiki和Intranet，以便团队内部共享知识和协作。
Groupsite
groupsite.com
Groupsite是一个协作平台，促进群体沟通、共享资源和管理活动，支持定制化设置以满足特定需求。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365是一个SharePoint扩展，提供定制的Web部件和工具，简化数字工作环境的开发，提高业务效率。
Convo
convo.com
Convo是一款商业协作工具，帮助团队安全共享、组织和存档信息，支持实时消息和智能通知，提升工作效率。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint是一款优化SaaS运营和安全协作的平台，支持Microsoft 365和其他云服务的备份与数据保护。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way 应用提供工具帮助用户捕捉改进机会、跟踪进展及识别瓶颈，旨在提高效率和生产力，适用于各行业。
Octonius
octonius.com
Octonius是一款多功能工作管理平台，集成各种云存储服务，简化文件搜索、共享和协作，提高团队生产力。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款将健康、参与、认可和奖励整合到一个移动平台的应用，帮助组织优化工作流程和促进团队合作。
Team Engine
teamengine.io
Team Engine 是一款人力资源自动化软件，帮助企业优化招聘、员工留存和沟通流程，支持远程工作团队的管理。
Bisner
bisner.com
Bisner应用程序提供一个灵活的平台，促进协作、建立关系，并支持高效沟通，帮助用户保持联系，建立活跃的社区。
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn是一款多功能企业内部网应用，帮助用户高效管理任务、促进沟通和组织工作流程，旨在提高生产力。