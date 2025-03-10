找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
Intranet 是一种可在线访问的受限制的专用网络，通常由特定群体（例如团队或公司）使用。员工内部网旨在为员工提供一个集中平台，用于协作、媒体共享、沟通、培训、反馈和各种其他任务。 员工内联网解决方案使公司能够选择或组合不同类型软件的功能，例如内部通信或业务内容管理系统。如果内联网缺乏本机功能，它通常会与流行的软件解决方案集成，从而允许用户直接从内联网门户内访问这些工具。
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AvePoint
avepoint.com
充满信心地合作。 Avepoint提供了优化SaaS操作并确保协作的最先进平台。全世界有17,000多个客户依靠我们的解决方案来使Microsoft，Google，Salesforce和其他协作环境的数字工作场所现代化。 Avepoint的Global Channel合作伙伴计划包括3500多个托管服务提供商，增值转售商和系统集成商，我们的解决方案在100多个云市场中可用。 Avepoint成立于2001年，是本年度全球Microsoft合作伙伴，总部位于新泽西州泽西市。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Tixio
tixio.io
Tixio是一个虚拟工作区，用于组织数字资料、连接团队并实时同步。可管理书签、笔记、任务等，便于资料集中和分享。
Appspace
appspace.com
使用团队需要保持联系的简单沟通和空间管理工具，无论他们在工作，在家还是在旅途中，创建了一个卓越的协作工作场所经验。 Appspace为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户信任我们，以帮助他们与团队进行交流并现代化混合工作场所的体验。我们很自豪地帮助客户提供现代的工作场所体验，统一品牌文化并增强沟通。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的数字资产管理技术，社交媒体和内容营销的经验丰富的企业家团队启动，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
Groupsite
groupsite.com
Groupsite是一个协作平台，促进群体沟通、共享资源和管理活动，支持定制化设置以满足特定需求。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Papyrs
papyrs.com
Papyrs是一个内部知识共享平台，允许用户通过拖放或Markdown创建Wiki和Intranet，以便团队内部共享知识和协作。
Workrede
workrede.com
Workrede是一个平台，增强移动员工之间的沟通，提供信息和文件的即时访问，简化工作流程，适用于远程和跨多个地点的团队。
Octonius
octonius.com
告别电子邮件标签的混乱和头痛。 Octonius 是您的团队需要更快地协作、执行和交付结果的一体化工作管理平台。 一起更聪明地工作，而不是更努力地工作。
Bisner
bisner.com
在一个灵活的平台上实现更强有力的协作、牢固的关系和充满活力的沟通。让每个人保持联系并建立一个充满活力的社区。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一个引人入胜的平台，使您和您的团队能够抓住更多改进机会，跟踪每次改进的进度并识别流程中的任何瓶颈。精益之道不仅能帮助您抓住更多机会，还能帮助您抓住更多机会。它还将帮助您实施更多改进，以确保产生最大影响。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365是一个SharePoint扩展，提供定制的Web部件和工具，简化数字工作环境的开发，提高业务效率。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一个多功能内容管理系统，旨在简化内容生产和跨平台的受众参与，支持API优先的内容共享和多语言内容管理。
Clinked
clinked.com
Clinked是一个云端客户门户和协作工具，帮助团队在安全环境中高效共享文档和管理项目。
Convo
convo.com
Convo是一款商业协作工具，帮助团队安全共享、组织和存档信息，支持实时消息和智能通知，提升工作效率。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint是一个基于Web的协作平台，支持文档管理、实时协作和工作流程自动化，适用于团队组织和信息共享。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
Process Street
process.st
Process Street 是一个无代码的流程管理平台，利用 AI 简化和自动化企业任务和项目管理，有助于团队创建和共享工作流程。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。