员工内联网软件 - 最热门应用 - 苏丹

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
Intranet 是一种可在线访问的受限制的专用网络，通常由特定群体（例如团队或公司）使用。员工内部网旨在为员工提供一个集中平台，用于协作、媒体共享、沟通、培训、反馈和各种其他任务。 员工内联网解决方案使公司能够选择或组合不同类型软件的功能，例如内部通信或业务内容管理系统。如果内联网缺乏本机功能，它通常会与流行的软件解决方案集成，从而允许用户直接从内联网门户内访问这些工具。
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AvePoint
avepoint.com
充满信心地合作。 AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球超过 17,000 家客户依靠我们的解决方案来实现 Microsoft、Google、Salesforce 和其他协作环境中的数字工作场所现代化。 AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场中提供。 AvePoint 成立于 2001 年，五次荣获微软年度全球合作伙伴奖，总部位于新泽西州泽西城。
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌沟通平台，使公司能够与一线员工进行结构化对话，随时随地为无办公桌员工提供支持和信息。该解决方案可在移动设备和桌面设备上使用，连接员工队伍并使员工能够提供最佳的客户体验。从消息传递和新闻项目到私人团体和活动，Speakap 为企业提供了向员工提供相关且及时的内容的机会，并支持业务增长和员工保留。 Speakap 成立于 2011 年，已与全球 400 多个组织合作，涉及酒店、零售、制造等各个行业，并在纽约、伦敦、阿姆斯特丹、巴塞罗那、科隆和布鲁塞尔设有办事处。更多信息请访问 www.speakap.com。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一个团队合作的协作平台。通过一个简单的概述提供全面的连接、通信和协作功能。所有功能都位于您期望的位置，并涵盖三个基本领域：1) 协作通过小组提供协作工作空间：组织项目、收集反馈、创建活动以及共享想法、知识和文档。 2) 沟通 通过工作聊天提供即时沟通：提出问题、集思广益、形成决策、发起视频聊天、快速发送文件，偶尔发送 GIFS 来缓解情绪。 3) 连接性 通过新闻源提供个性化的信息中心：每个同事都可以在新的相关信息发生时立即了解该信息，并准备好采取行动。 talkspirit 与您的企业已使用的所有应用程序、工具和服务无缝协作。它提供了一系列易于设置和使用的本机集成 – 超过 500 个集成可用。所有内容都可以通过 Android 和 iOS 移动应用程序进行搜索、安全和可用。有 8 种语言版本（法语、英语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、荷兰语和波兰语）。
Team Engine
teamengine.io
为了赢得人才争夺战，您需要闪电般快速的招聘流程和防故障系统，以便与候选人和员工保持一致的沟通。 Team Engine 可帮助您吸引更多申请人、更快地雇用他们，并且至关重要的是，让他们在整个任期内保持参与度。 Team Engine 通过自动执行手动（但对时间敏感）步骤来加速招聘流程，以保持候选人继续前进 - 即使您的团队下班！通过我们的自动消息传递平台，接触候选人和员工喜欢参与的地方（在他们的文本中），让每个人都了解情况。通过自动化招聘和保留最佳实践，您将确保为申请人和员工提供最佳体验。 Team Engine 将帮助您： 寻找并雇用优秀人才 — 自动执行招聘流程中的冗余任务，以便您可以在最重要的地方增加价值。激励并留住优秀员工——通过结构化的一对一交流和提供体验反馈的机会，让新员工有一个良好的开端。执行和持续改进——在整个公司内建立联系以完成工作、创建高效的流程并培育成长和发展的文化。了解我们如何提供帮助： • 与无办公桌员工和求职者发短信 • 用于时间敏感通信的自动消息传递（例如面试提醒和开放注册截止日期） • Craigslist、Facebook 和 Instagram 上的内置招聘广告 • 翻译为西班牙语的通信 -演讲者 • 组织所有招聘活动和申请人详细信息的集中中心 • 候选人来源多样化，以扩大影响范围。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Tixio
tixio.io
Tixio 是一个虚拟工作空间，用于整理您的数字杂乱、与团队联系并实时/异步同步。想象一下，如果您将所有内容都集中在一处，并且可以选择立即共享，那么您可以节省多少时间。在 Tixio 板上管理无限的书签、笔记、任务和信息。整理数千个链接而不会造成混乱，在几秒钟内将打开的选项卡变成您的创意书签集合。创建公司 wiki，将重要的公司知识集中在一处。使用模板可以更快地创建文档。同步云存储以完全导航文件。通过我们的统一搜索，可以立即在工作区中找到您需要的内容 - 更好地排序、过滤和导航。添加具有访问控制的无限成员。公开或在会员内部共享您的数据。使用工作区分析对成员交互做出有影响力的决策。所有这些强大的功能都集中在一个屋檐下 - 没有任何复杂性！
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工可以更好地了解公司新闻、最新动态和工作场所，从而提高员工敬业度和影响力。公司可以将 Sociabble 的使用范围扩展到其合作伙伴、外部影响者或品牌粉丝。 Sociabble 由数字资产管理技术、社交媒体和内容营销领域经验丰富的企业家团队于 2014 年推出，目前已在 80 多个国家/地区使用，并获得了一些全球最负盛名的客户，包括微软、法国巴黎银行、法国巴黎银行欧莱雅和普华永道。 Sociabble 总部位于法国巴黎，还在纽约、伦敦和孟买设有业务。
Groupsite
groupsite.com
以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsite 社区。全包，无需按用户付费 开始 30 天免费试用 无需信用卡
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Papyrs
papyrs.com
通过拖放或 Markdown 构建漂亮的 wiki/Intranet 站点。在您的团队或公司内轻松分享知识。
Workrede
workrede.com
事实证明，Red e App 可以与非办公桌员工建立有用、有意义且高效的联系。
Octonius
octonius.com
告别电子邮件标签的混乱和头痛。 Octonius 是您的团队需要更快地协作、执行和交付结果的一体化工作管理平台。 一起更聪明地工作，而不是更努力地工作。
Bisner
bisner.com
在一个灵活的平台上实现更强有力的协作、牢固的关系和充满活力的沟通。让每个人保持联系并建立一个充满活力的社区。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一个引人入胜的平台，使您和您的团队能够抓住更多改进机会，跟踪每次改进的进度并识别流程中的任何瓶颈。精益之道不仅能帮助您抓住更多机会，还能帮助您抓住更多机会。它还将帮助您实施更多改进，以确保产生最大影响。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的扩展，具有自定义构建的 Web 部件库和即用型工具。它简化了开发数字工作场所的过程，消除了复杂编码和漫长的开发过程，从而节省了用户时间。 Sprocket 365 专为 SharePoint 设计，通过用户友好、省时的工具、定期更新和可靠的支持增强数字工作场所，所有这些都针对 Microsoft 365 进行了优化。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也命名为Basecamp，并将公司从 37signals 更名为 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名义出版了多本书。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot 是领先的内容管理解决方案，通过灵活、快速且安全的平台提供出色的数字体验，全球品牌可以信赖该平台来持续提升其内容方法。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Convo
convo.com
Convo 是一款业务协作工具，可供快速移动的团队安全地集中共享、组织和存档信息。我们的实时消息传递和智能通知可以帮助您比以往更快地完成项目。通过 Convo，您可以从任何地方向您的团队提出问题、共享项目更新、预览文件、注释或留下清晰的反馈。将您的脑力集中到一处。不必等到回到办公室才能完成工作。使用我们流畅的移动应用程序，防止您在旅途中做出决策延迟。您可以直接从手机快速打开文档。并在幻灯片 15 上突出显示重要细节，或回答第 20 页上的问题。工作时就好像队友就坐在您旁边一样。 Convo 现在还提供自动化工作流程解决方案，帮助简化和自动化可重复的业务任务，最大限度地减少错误空间并提高整体效率。反过来，这会极大地改善您的业务流程，并在发送请购单时节省大量时间和精力。管理者可以做出更快、更明智的决策，员工也能够以更高效、更敏捷的方式进行协作。 Convo 提供的著名工作流程包括休假申请、员工入职、审批流程、差旅申请等等。 Convo 可在 Web、iOS 和 Android 上方便地使用。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
Jostle
jostle.us
Jostle 的员工成功平台是每个人在工作中联系、沟通和庆祝的地方。这是我们公司的核心，已帮助 1,000 多个组织的员工随时随地轻松融入并做出贡献。凭借行业领先的参与率，我们将乐趣融入工作，将生活融入组织。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是领先的员工沟通平台，可帮助您的员工通过沟通和社区实现目标。 前身为 COYO（德国）、Smarp（芬兰）和 Jubiwee（法国）
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
MangoApps
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吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人为本的认可和奖励软件，它可以团结您的公司，并通过感恩和社交联系吸引您的员工。我们通过社区和联系为团队打造引人入胜的体验，同时鼓励频繁的认可和奖励，并提供可行的员工见解。平均采用率为 96%，并与 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立集成。拥有员工喜欢使用的软件从未如此简单，同时也让您的工作变得更加轻松！
Process Street
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Process Street 是世界上第一个由人工智能驱动的流程管理平台。我们帮助团队共享他们的核心流程，然后将其转变为强大的无代码工作流程。从员工入职开始，帮助新员工取得成功，然后构建各种工作流程，例如客户实施、内容审批和租户筛选。 100% 免费管理您的团队 wiki 和公司手册。加入 Salesforce、Colliers、Drift 以及当今使用 Process Street 的 3,000 多家其他公司。
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一个以最全面的内联网为基础、由人工智能驱动的员工体验平台。 Simpplr 是唯一统一员工参与、支持和服务的平台，利用最先进的人工智能模型提供无缝、一致和个性化的员工体验。我们的客户受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多个领先品牌的信赖，在员工敬业度、生产力和加速的业务绩效方面取得了显着的进步。