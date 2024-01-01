Employee Intranet Software - 最热门应用

An intranet is a restricted, private network accessible online, typically used by a specific group such as a team or company. Employee intranets are designed to offer staff a centralized platform for collaboration, media sharing, communication, training, feedback, and various other tasks. Employee intranet solutions enable companies to select or combine features from different types of software, like internal communications or business content management systems. If an intranet lacks a native feature, it often integrates with popular software solutions, allowing users to access these tools directly from within the intranet portal.
提交新应用
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Process Street
process.st
适合企业的清单和工作流程软件。在几秒钟内创建重复流程和标准操作程序。免费开始。
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Tixio
tixio.io
使用自定义工作区加快团队合作。添加仪表板、wiki、文件等！通过任务管理和团队对话简化工作流程。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
Motivosity
motivosity.com
有史以来最灵活的定价结构。中小型企业负担得起，适合任何规模的公司。受到成千上万用户的信赖。立即获取免费演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
Convo
convo.com
Convo 是一款一体化团队协作和沟通工具。它很简单，并提供协作快节奏团队吞吐量所需的一切。
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
Haiilo
haiilo.com
让您的变革和您的员工参与进来。每周 10 分钟，在团队中找到并激活员工敬业度触发器，以实现成功转型。
Samepage
samepage.io
登录 Samepage 并与您的团队实时协作。聊天、共享文件、分配任务、管理项目等等。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
Brightspot
brightspot.com
快速地。无头。模块化的。 Brightspot® CMS 通过以惊人的速度大规模创建数字体验，帮助全球知名公司转变业务内容和数字体验。
Octonius
octonius.com
告别电子邮件标签的混乱和头痛。 Octonius 是您的团队需要更快地协作、执行和交付结果的一体化工作管理平台。 一起更聪明地工作，而不是更努力地工作。
Clinked
clinked.com
Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的扩展，具有自定义构建的 Web 部件库和即用型工具。它简化了开发数字工作场所的过程，消除了复杂编码和漫长的开发过程，从而节省了用户时间。 Sprocket 365 专为 SharePoint 设计，通过用户友好、省时的工具、定期更新和可靠的支持增强数字工作场所，所有这些都针对 Microsoft 365 进行了优化。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一个引人入胜的平台，使您和您的团队能够抓住更多改进机会，跟踪每次改进的进度并识别流程中的任何瓶颈。精益之道不仅能帮助您抓住更多机会，还能帮助您抓住更多机会。它还将帮助您实施更多改进，以确保产生最大影响。
Bisner
bisner.com
在一个灵活的平台上实现更强有力的协作、牢固的关系和充满活力的沟通。让每个人保持联系并建立一个充满活力的社区。
Workrede
workrede.com
事实证明，Red e App 可以与非办公桌员工建立有用、有意义且高效的联系。
Papyrs
papyrs.com
通过拖放或 Markdown 构建漂亮的 wiki/Intranet 站点。在您的团队或公司内轻松分享知识。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我们通过将健康、参与、认可和奖励无缝集成到一个适合移动设备的平台中，重新定义了工作场所。兼顾多个系统的日子已经一去不复返了——Woliba 整合了这一切。我们的一体化解决方案不仅简化了流程，而且超越了典型工作日的限制，带来了工作与生活平衡的整体方法。借助 Woliba，组织可以访问自动化通信、实时数据和分析，使他们能够创建一个超越平常的工作场所。我们的平台旨在培养一种连通、认可和成长的文化，确保每个团队成员都感到受到重视和参与。
AvePoint
avepoint.com
充满信心地合作。 AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球超过 17,000 家客户依靠我们的解决方案来实现 Microsoft、Google、Salesforce 和其他协作环境中的数字工作场所现代化。 AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场中提供。 AvePoint 成立于 2001 年，五次荣获微软年度全球合作伙伴奖，总部位于新泽西州泽西城。
Groupsite
groupsite.com
以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsit...
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Team Engine
teamengine.io
招募、雇用和管理无办公桌团队。人力资源自动化平台可帮助您发展和吸引蓝领员工队伍。