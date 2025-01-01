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员工体验软件可帮助企业管理、监控和增强员工如何看待自己的角色和公司内的整体体验。通过将各种系统和接入点整合到一个用户友好的平台中，它简化了沟通并支持发展有凝聚力和吸引力的公司文化。该技术对于远程和混合团队特别有利，可以作为集中中心，提供对基本软件、公司信息和文化建设项目的轻松访问。它还具有用于团队和职业发展的工具以及用于管理人员分析的集成应用程序。这些应用程序可深入了解工作场所效率低下和可能令员工感到沮丧的官僚问题，旨在通过将技术堆栈简化为一个联系点来减轻压力。 员工体验可以分为数字、物理和文化方面。人力资源经理和高管使用这些平台来跟踪生产力趋势、参与水平并传递有针对性的消息。员工利用该平台访问工资和福利信息，并参与绩效和反馈模块以促进个人和团队发展。调查用于收集反馈，人力资源分析软件通过监控保留率和流动率来帮助识别痛点。
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
15Five
15five.com
15Five是一款绩效管理平台，通过数据分析和AI工具，帮助企业提高员工参与度和绩效管理效率。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint是一个员工参与和反馈平台，通过数据驱动的洞察和推荐措施来提高员工敬业度和绩效。
Zoios
zoios.io
Zoios帮助组织创建卓越的工作环境，通过数据转化为可操作的洞察，提升员工的表现和满意度。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
Huler
huler.io
Huler是一款员工体验平台，帮助组织简化流程，整合云系统，提升员工参与度，支持混合工作方式。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一款员工参与与认可平台，提供奖励、健康计划和认可工具，旨在提升员工体验与工作文化。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是一款员工参与和体验平台，提供认可、反馈、奖励和社区建设工具，支持多语言和分析功能，促进积极的工作文化。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive是一个绩效管理平台，通过持续反馈和员工调查提高员工参与度和生产力，帮助企业推动成长。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一个专为员工反馈而设计的平台，支持员工调查、360度反馈和匿名评估，帮助组织提升透明度和信任文化。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint EU 是一个员工体验平台，用于收集反馈、分析见解和提升组织参与度。支持多语言，确保数据安全与合规。
Kudos
kudos.com
Kudos是一个员工认可平台，帮助组织通过有意义的认可提升员工参与度和满意度，从而改善业务业绩。
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