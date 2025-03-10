员工体验软件 - 最热门应用

Microsoft Viva Glint EU

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Microsoft Viva Glint-通过跨员工生命周期和整个组织范围调查的建议动作和数据驱动的见解，提高参与度和绩效。 Glint的使命是帮助人们在工作中更快乐，更成功。它的人民成功平台使组织能够采取整体方法来吸引人才，培养员工并激励他们尽力而为。 Glint通过脉冲，调查和任何时间渠道收集更频繁的反馈，然后应用尖端分析来为人力资源团队，领导者和经理提供个性化的见解和AI驱动建议。结果，组织具有以下功能： *对组织健康的实时可见性 *基于其人民独特的参与概况的立即见解 *在组织的各个层面上采取了指导行动 GLINT平台是为全球企业设计的，并在150多个国家 /地区部署，支持50多种语言，并为客户提供从100名员工到25万多名的客户。它的客户跨越了所有行业，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等领先的公司。 Glint于2018年11月被LinkedIn收购，建立了合作伙伴关系，使其能够为其客户提供更大的创新和价值。