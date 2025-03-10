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员工体验软件可帮助企业管理、监控和增强员工如何看待自己的角色和公司内的整体体验。通过将各种系统和接入点整合到一个用户友好的平台中，它简化了沟通并支持发展有凝聚力和吸引力的公司文化。该技术对于远程和混合团队特别有利，可以作为集中中心，提供对基本软件、公司信息和文化建设项目的轻松访问。它还具有用于团队和职业发展的工具以及用于管理人员分析的集成应用程序。这些应用程序可深入了解工作场所效率低下和可能令员工感到沮丧的官僚问题，旨在通过将技术堆栈简化为一个联系点来减轻压力。 员工体验可以分为数字、物理和文化方面。人力资源经理和高管使用这些平台来跟踪生产力趋势、参与水平并传递有针对性的消息。员工利用该平台访问工资和福利信息，并参与绩效和反馈模块以促进个人和团队发展。调查用于收集反馈，人力资源分析软件通过监控保留率和流动率来帮助识别痛点。
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一个专门的平台，可满足您的员工聆听需求，从员工参与调查到360度反馈评估。 为什么要使用Spectiv？ - 无压力自动化 - 世界一流的报告 - 行业和全球基准测试 - 预先构建的调查/评估模板， - 与您的HRIS集成 - 还有更多
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是领先的员工敬业度解决方案，使客户具有从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们结合了屡获殊荣的平台和我们的参与专家团队，以制定完美的参与策略，并提供制定所需的工具。该平台使公司能够通过脉冲调查来吸引员工情绪，使人们通过认可和虚拟活动来融合员工，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工的经验。从那里开始，我们的战略支持步骤是专家分析和建议，以继续追求您的目标。我们认为，每种工作场所文化都可以充实和吸引人，我们致力于释放客户的爱心和照顾他们的人民。
Zoios
zoios.io
Zoios帮助组织创建一个世界一流的工作场所，员工蓬勃发展并希望尽力而为。它通过将数据转换为可行的见解来实现这一目标，因为没有采取行动，努力就毫无意义。 Zoios具有一种文化口头禅，它的生活和呼吸是：有目的和乐趣。 *农产品涉及创建创新的服务和解决方案，尝试新功能并启动新概念。它吸引了Zoios每个人都拥有的创造力和好奇心。 *目的涵盖了以下想法：Zoios在Zoios中创建的一切都需要提供价值，并以某种方式在世界上有所作为。没有创造价值，工作就变得毫无意义。 *愉悦部分是指Zoios在工作中创造更多快乐的愿景。它还强调了从自己开始的重要性。在Zoios工作应该很有趣和令人兴奋。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-通过跨员工生命周期和整个组织范围调查的建议动作和数据驱动的见解，提高参与度和绩效。 Glint的使命是帮助人们在工作中更快乐，更成功。它的人民成功平台使组织能够采取整体方法来吸引人才，培养员工并激励他们尽力而为。 Glint通过脉冲，调查和任何时间渠道收集更频繁的反馈，然后应用尖端分析来为人力资源团队，领导者和经理提供个性化的见解和AI驱动建议。结果，组织具有以下功能： *对组织健康的实时可见性 *基于其人民独特的参与概况的立即见解 *在组织的各个层面上采取了指导行动 GLINT平台是为全球企业设计的，并在150多个国家 /地区部署，支持50多种语言，并为客户提供从100名员工到25万多名的客户。它的客户跨越了所有行业，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等领先的公司。 Glint于2018年11月被LinkedIn收购，建立了合作伙伴关系，使其能够为其客户提供更大的创新和价值。
Kudos
kudos.com
尊敬的屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力，可持续的员工体验，从而导致更多的员工参与度和改善的业务成果。 现代的工作场所文化正在发生变化 - 员工需要有意义的赞赏，而传统的里程碑和奖励计划不再削减它。 Kudos平台是在线员工的参与和文化解决方案，它包含社交软件的力量，以帮助组织共享有意义的基于价值的认可，以创造不可抗拒的工作场所文化。受荣誉支持的参与计划会看到更高的员工保留率，改善员工的幸福感以及公司整体绩效的提高。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一个屡获殊荣的员工参与和认可平台，可帮助人力资源专业人员通过创新的AI驱动和基于SaaS的解决方案来建立胜利的工作文化，即，有利的奖励，Vantage Pulse，Vantage Pulse，Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它拥有来自全球700多名客户的200万员工的用户群。使用该平台的员工可以通过全球奖励目录，亚马逊商店购买产品，书籍体验或从59多个国家 /地区可用的期权购买商品，从1,000多个品牌的礼品卡交换奖励积分。它还允许与团队和Slack之类的工具无缝集成，从而无识别麻烦。该平台提供了一系列好处，例如长期服务奖，包括周年纪念积分，数字服务年鉴和专门的里程碑目录。 Vantage Circle还是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首选合作伙伴。 旨在增强团队绩效和欣赏文化的旨在，我们的应用提供了一系列全面的功能： *社会认可：通过对等认可，奖项，徽章和排行榜庆祝成就。 *里程碑庆典：永不错过自动生日和服务周年愿望的特殊时刻。 *全球奖励目录：在70多个国家 /地区的礼品卡，商品和独特体验的赎回点。 *亚马逊业务集成：为大量亚马逊产品毫不费力地交换奖励积分。 *多语言支持：有13种语言可供全球劳动力。 *无缝集成：与社交平台，SSO和HRIS系统平稳集成。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive是领先的绩效管理平台，可通过持续改进加速业务增长。通过翻新，组织可以扩展建设性的，持续的对话，从而将员工的参与度和生产率提高2倍。诸如Allbirds，Comcast和Protective之类的前瞻性公司取决于Reflektive，以建立推动其增长的高性能团队。在Andreessen Horowitz，Lightspeed Venture Partners和TPG增长的支持下，Reflektive迄今已筹集了超过1亿美元，并在德勤的Technology Fast 500™上排名北美的第13个增长最快的公司。
15Five
15five.com
15Five是一款绩效管理平台，通过数据分析和AI工具，帮助企业提高员工参与度和绩效管理效率。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款员工认可与奖励软件，通过感恩与社交连接增强员工参与感，促进团队合作与士气。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全个性化的员工体验平台。现代 Intranet 的替代方案；开箱即用，易于设置，无需 I.T 或设计资源。该软件提供客户级的用户体验，将组织的基于云的系统、软件和内容结合在一起，从而更好地控制和洞察数字工作场所中的员工交互和体验。 - 打造更好的员工体验从内部品牌到个性化和动态受众管理，HulerHub 使构建员工体验变得容易，因此您可以专注于培养以人为本的文化。 - 随时随地协作 让协作变得轻松。 HulerHub 可通过任何设备、任何时间、任何地点进行访问，使用户能够快速、安全地在内部与同事以及外部与客户和合作伙伴共享信息。 - 最大化投资回报率和参与度我们开发了一种软件解决方案，可以与所有基于云的软件和内容无缝协作，无论供应商或提供商如何，帮助组织在正确的时间利用正确的内容和工具，最大限度地提高现有和未来技术投资的投资回报率，并吸引员工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint是一个员工参与和反馈平台，通过数据驱动的洞察和推荐措施来提高员工敬业度和绩效。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。