员工体验软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

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员工体验软件可帮助企业管理、监控和增强员工如何看待自己的角色和公司内的整体体验。通过将各种系统和接入点整合到一个用户友好的平台中，它简化了沟通并支持发展有凝聚力和吸引力的公司文化。该技术对于远程和混合团队特别有利，可以作为集中中心，提供对基本软件、公司信息和文化建设项目的轻松访问。它还具有用于团队和职业发展的工具以及用于管理人员分析的集成应用程序。这些应用程序可深入了解工作场所效率低下和可能令员工感到沮丧的官僚问题，旨在通过将技术堆栈简化为一个联系点来减轻压力。 员工体验可以分为数字、物理和文化方面。人力资源经理和高管使用这些平台来跟踪生产力趋势、参与水平并传递有针对性的消息。员工利用该平台访问工资和福利信息，并参与绩效和反馈模块以促进个人和团队发展。调查用于收集反馈，人力资源分析软件通过监控保留率和流动率来帮助识别痛点。
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace在20年前开创了一些最早的员工敬业度和绩效软件，此后与成千上万的组织合作，提高员工，团队和业务成功。归根结底，它可以帮助领导者将参与度和性能之间的点与直观和用户友好的工具（包括全面和自动化的员工调查）联系起来；目标设定和跟踪工具；点对点识别；实时反馈；连续一对一；聪明的人才评论；和强大的人分析。 *进行调查：接收脉冲调查的推送通知，并跟踪您邀请您完成的所有调查。 *进行有效的一对一对话：审查答案，议程项目和一对一的评论。在面对面的对话中记笔记以稍后再参考。 *给予识别：使用量子工作场所应用程序查看和发布您的同事的识别。 *遵循目标更新：在工作场所中发生的任何目标更新时保持最新。 *反馈：使用方便的快捷方式功能暂时给出或请求反馈。 *私人笔记：捕获自动与您的量子工作场所帐户同步的私人笔记，以供稍后参考。 量子工作场所帮助无缝捕捉了成千上万的员工声音，为管理者提供直观的见解和指导，并改善工作场所文化。 每年有9,000个组织进行调查，量子工作场所已通过其核心参与和绩效平台以及全国认可的最佳工作场所的核心参与度和绩效平台发展到北美最大的员工参与数据数据库。 该公司使员工保持联系，保持一致，并处于成功之路。它的参与，绩效和情报解决方案使团队能够保持专注，参与并带来强大的业务成果。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一个专门的平台，可满足您的员工聆听需求，从员工参与调查到360度反馈评估。 为什么要使用Spectiv？ - 无压力自动化 - 世界一流的报告 - 行业和全球基准测试 - 预先构建的调查/评估模板， - 与您的HRIS集成 - 还有更多
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是领先的员工敬业度解决方案，使客户具有从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们结合了屡获殊荣的平台和我们的参与专家团队，以制定完美的参与策略，并提供制定所需的工具。该平台使公司能够通过脉冲调查来吸引员工情绪，使人们通过认可和虚拟活动来融合员工，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工的经验。从那里开始，我们的战略支持步骤是专家分析和建议，以继续追求您的目标。我们认为，每种工作场所文化都可以充实和吸引人，我们致力于释放客户的爱心和照顾他们的人民。
Zoios
zoios.io
Zoios帮助组织创建一个世界一流的工作场所，员工蓬勃发展并希望尽力而为。它通过将数据转换为可行的见解来实现这一目标，因为没有采取行动，努力就毫无意义。 Zoios具有一种文化口头禅，它的生活和呼吸是：有目的和乐趣。 *农产品涉及创建创新的服务和解决方案，尝试新功能并启动新概念。它吸引了Zoios每个人都拥有的创造力和好奇心。 *目的涵盖了以下想法：Zoios在Zoios中创建的一切都需要提供价值，并以某种方式在世界上有所作为。没有创造价值，工作就变得毫无意义。 *愉悦部分是指Zoios在工作中创造更多快乐的愿景。它还强调了从自己开始的重要性。在Zoios工作应该很有趣和令人兴奋。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-通过跨员工生命周期和整个组织范围调查的建议动作和数据驱动的见解，提高参与度和绩效。 Glint的使命是帮助人们在工作中更快乐，更成功。它的人民成功平台使组织能够采取整体方法来吸引人才，培养员工并激励他们尽力而为。 Glint通过脉冲，调查和任何时间渠道收集更频繁的反馈，然后应用尖端分析来为人力资源团队，领导者和经理提供个性化的见解和AI驱动建议。结果，组织具有以下功能： *对组织健康的实时可见性 *基于其人民独特的参与概况的立即见解 *在组织的各个层面上采取了指导行动 GLINT平台是为全球企业设计的，并在150多个国家 /地区部署，支持50多种语言，并为客户提供从100名员工到25万多名的客户。它的客户跨越了所有行业，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等领先的公司。 Glint于2018年11月被LinkedIn收购，建立了合作伙伴关系，使其能够为其客户提供更大的创新和价值。
Kudos
kudos.com
尊敬的屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力，可持续的员工体验，从而导致更多的员工参与度和改善的业务成果。 现代的工作场所文化正在发生变化 - 员工需要有意义的赞赏，而传统的里程碑和奖励计划不再削减它。 Kudos平台是在线员工的参与和文化解决方案，它包含社交软件的力量，以帮助组织共享有意义的基于价值的认可，以创造不可抗拒的工作场所文化。受荣誉支持的参与计划会看到更高的员工保留率，改善员工的幸福感以及公司整体绩效的提高。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一个屡获殊荣的员工参与和认可平台，可帮助人力资源专业人员通过创新的AI驱动和基于SaaS的解决方案来建立胜利的工作文化，即，有利的奖励，Vantage Pulse，Vantage Pulse，Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它拥有来自全球700多名客户的200万员工的用户群。使用该平台的员工可以通过全球奖励目录，亚马逊商店购买产品，书籍体验或从59多个国家 /地区可用的期权购买商品，从1,000多个品牌的礼品卡交换奖励积分。它还允许与团队和Slack之类的工具无缝集成，从而无识别麻烦。该平台提供了一系列好处，例如长期服务奖，包括周年纪念积分，数字服务年鉴和专门的里程碑目录。 Vantage Circle还是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首选合作伙伴。 旨在增强团队绩效和欣赏文化的旨在，我们的应用提供了一系列全面的功能： *社会认可：通过对等认可，奖项，徽章和排行榜庆祝成就。 *里程碑庆典：永不错过自动生日和服务周年愿望的特殊时刻。 *全球奖励目录：在70多个国家 /地区的礼品卡，商品和独特体验的赎回点。 *亚马逊业务集成：为大量亚马逊产品毫不费力地交换奖励积分。 *多语言支持：有13种语言可供全球劳动力。 *无缝集成：与社交平台，SSO和HRIS系统平稳集成。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive是领先的绩效管理平台，可通过持续改进加速业务增长。通过翻新，组织可以扩展建设性的，持续的对话，从而将员工的参与度和生产率提高2倍。诸如Allbirds，Comcast和Protective之类的前瞻性公司取决于Reflektive，以建立推动其增长的高性能团队。在Andreessen Horowitz，Lightspeed Venture Partners和TPG增长的支持下，Reflektive迄今已筹集了超过1亿美元，并在德勤的Technology Fast 500™上排名北美的第13个增长最快的公司。
15Five
15five.com
15five是一种驱动行动和影响力的战略绩效管理平台，帮助企业及其人民蓬勃发展。人力资源领导者充满了数据驱动的见解和指导性建议，而人员经理则被转变为变革者，所有这些都在工作流程中，加速了员工的敬业度，绩效和保留。 15five在一个完整平台中结合了生成AI，定制分析和以人为本的原则的力量1对1和检查。 3500多家公司的人力资源领导者，经理和员工每天依靠15five，包括Karma，Hubspot和Pendo。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Motivosity
motivosity.com
搅拌是人类优先的认可和奖励软件，可以通过感激和社会联系统一公司并吸引员工。 它独特的人优先的方法超出了基于成就的礼物和奖励，并帮助公司连接远程和混合工人，统一团队和地点，并通过一致的感激和社交联系来激励和吸引所有年龄段的员工。搅拌在同时帮助人力资源和人民行动团队的同时，通过简化流程，简化沟通并以一个以员工为中心的地方进行管理。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全个性化的员工体验平台。现代 Intranet 的替代方案；开箱即用，易于设置，无需 I.T 或设计资源。该软件提供客户级的用户体验，将组织的基于云的系统、软件和内容结合在一起，从而更好地控制和洞察数字工作场所中的员工交互和体验。 - 打造更好的员工体验从内部品牌到个性化和动态受众管理，HulerHub 使构建员工体验变得容易，因此您可以专注于培养以人为本的文化。 - 随时随地协作 让协作变得轻松。 HulerHub 可通过任何设备、任何时间、任何地点进行访问，使用户能够快速、安全地在内部与同事以及外部与客户和合作伙伴共享信息。 - 最大化投资回报率和参与度我们开发了一种软件解决方案，可以与所有基于云的软件和内容无缝协作，无论供应商或提供商如何，帮助组织在正确的时间利用正确的内容和工具，最大限度地提高现有和未来技术投资的投资回报率，并吸引员工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-通过跨员工生命周期和整个组织范围调查的建议动作和数据驱动的见解，提高参与度和绩效。 Glint的使命是帮助人们在工作中更快乐，更成功。它的人民成功平台使组织能够采取整体方法来吸引人才，培养员工并激励他们尽力而为。 Glint通过脉冲，调查和任何时间渠道收集更频繁的反馈，然后应用尖端分析来为人力资源团队，领导者和经理提供个性化的见解和AI驱动建议。结果，组织具有以下功能： *对组织健康的实时可见性 *基于其人民独特的参与概况的立即见解 *在组织的各个层面上采取了指导行动 GLINT平台是为全球企业设计的，并在150多个国家 /地区部署，支持50多种语言，并为客户提供从100名员工到25万多名的客户。它的客户跨越了所有行业，包括E*Trade，United Airlines，Intuit，Spectrum Health，Chevron等领先的公司。 Glint于2018年11月被LinkedIn收购，建立了合作伙伴关系，使其能够为其客户提供更大的创新和价值。
Engagedly
engagedly.com
参与是一种新的年龄绩效管理软件，可以通过简化和将员工互动元素纳入绩效审查过程来重新定义绩效评估。 通过参与度，您可以轻松完成360个反馈和连续的绩效评估。设置并运行员工将欣赏的审核过程需要几分钟，而不是几天，帮助管理人员节省时间并为人力资源提供详细的分析。 参与度还将员工参与工具纳入了绩效审查过程中，通过优雅地索取社交，思想，沟通，奖励和认可，公司价值对齐，脉搏调查，学习模块等等。在参与度中烘烤的是一个目标管理系统，它使您可以跨团队级联目标并定期检查进度。 参与使绩效审查简单而令人耳目一新。
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。