员工体验软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

Quantum Workplace

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Quantum Workplace在20年前开创了一些最早的员工敬业度和绩效软件，此后与成千上万的组织合作，提高员工，团队和业务成功。归根结底，它可以帮助领导者将参与度和性能之间的点与直观和用户友好的工具（包括全面和自动化的员工调查）联系起来；目标设定和跟踪工具；点对点识别；实时反馈；连续一对一；聪明的人才评论；和强大的人分析。 *进行调查：接收脉冲调查的推送通知，并跟踪您邀请您完成的所有调查。 *进行有效的一对一对话：审查答案，议程项目和一对一的评论。在面对面的对话中记笔记以稍后再参考。 *给予识别：使用量子工作场所应用程序查看和发布您的同事的识别。 *遵循目标更新：在工作场所中发生的任何目标更新时保持最新。 *反馈：使用方便的快捷方式功能暂时给出或请求反馈。 *私人笔记：捕获自动与您的量子工作场所帐户同步的私人笔记，以供稍后参考。 量子工作场所帮助无缝捕捉了成千上万的员工声音，为管理者提供直观的见解和指导，并改善工作场所文化。 每年有9,000个组织进行调查，量子工作场所已通过其核心参与和绩效平台以及全国认可的最佳工作场所的核心参与度和绩效平台发展到北美最大的员工参与数据数据库。 该公司使员工保持联系，保持一致，并处于成功之路。它的参与，绩效和情报解决方案使团队能够保持专注，参与并带来强大的业务成果。