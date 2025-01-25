员工体验软件 - 最热门应用 - 所罗门群岛

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员工体验软件可帮助企业管理、监控和增强员工如何看待自己的角色和公司内的整体体验。通过将各种系统和接入点整合到一个用户友好的平台中，它简化了沟通并支持发展有凝聚力和吸引力的公司文化。该技术对于远程和混合团队特别有利，可以作为集中中心，提供对基本软件、公司信息和文化建设项目的轻松访问。它还具有用于团队和职业发展的工具以及用于管理人员分析的集成应用程序。这些应用程序可深入了解工作场所效率低下和可能令员工感到沮丧的官僚问题，旨在通过将技术堆栈简化为一个联系点来减轻压力。 员工体验可以分为数字、物理和文化方面。人力资源经理和高管使用这些平台来跟踪生产力趋势、参与水平并传递有针对性的消息。员工利用该平台访问工资和福利信息，并参与绩效和反馈模块以促进个人和团队发展。调查用于收集反馈，人力资源分析软件通过监控保留率和流动率来帮助识别痛点。
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Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf 是领先的员工敬业度解决方案，为客户提供从奖励和认可到调查和挑战的全面功能。我们将屡获殊荣的平台和敬业度专家团队结合起来，为您制定完美的敬业度策略，并提供实施该策略所需的工具。该平台使公司能够通过脉搏调查捕获员工情绪，通过认可和虚拟活动将人们聚集在一起，并通过强大的仪表板和分析来衡量员工体验。从那时起，我们的战略支持将通过专家分析和建议介入，以继续追逐您的目标。我们相信每一种工作场所文化都可以是充实和有吸引力的，我们致力于让我们的客户自由地爱和关心他们的员工。
Zoios
zoios.io
您的员工在工作中表现出色吗？Zoios 会告诉您。 不要再猜测员工的感受。使用 Zoios 更好地了解您的员工，以便您可以创建一个让每个人都能蓬勃发展的工作场所。
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 通过跨员工生命周期和组织范围的调查建议的操作和数据驱动的见解来提高参与度和绩效。
Kudos
kudos.com
Kudos 屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力、可持续的员工体验，从而提高员工敬业度并改善业务成果。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我们是一个屡获殊荣的员工敬业度和认可平台，通过人工智能驱动和基于 SaaS 的创新解决方案（即 Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和 Vantage Fit），帮助人力资源专业人员建立成功的工作文化。我们拥有来自全球 700 多个客户的超过 200 万员工的用户群。使用我们平台的员工可以：将奖励积分兑换为全球奖励目录中 1000 多个品牌的礼品卡、从亚马逊商店购买产品、预订体验或从 59 多个国家/地区的可用选项中购买商品。它还允许与 Teams 和 Slack 等工具无缝集成，使识别变得轻松。我们的平台还提供一系列福利，例如长期服务奖，包括周年纪念积分、数字服务年鉴和专门的里程碑目录。我们也是 Microsoft Teams、People Strong 和其他 HRMS/HCM 平台的首选合作伙伴。
Reflektive
reflektive.com
Reflektive 是领先的绩效管理平台，通过持续改进加速业务增长。借助Reflektive，组织可以扩展建设性的、持续的对话，从而将员工敬业度和生产力提高两倍。 Allbirds、Comcast 和 Protective 等具有前瞻性思维的公司依靠 Reflektive 来打造高绩效团队来推动其发展。在 Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners 和 TPG Growth 的支持下，Reflektive 迄今为止已筹集了超过 1 亿美元的资金，并在德勤高科技高成长 500 强™中排名北美增长最快公司第 13 位。欲了解更多信息，请访问 www.reflektive.com。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助于让工作每天变得更好。我们帮助组织改善员工体验、激发影响力并营造员工成功的磁性文化，从而吸引和留住顶尖人才。我们的一体化员工成功平台通过持续的洞察力和行动来推动敬业度和绩效。我们的敬业度套件可帮助组织制定整体倾听策略，以识别和解决员工体验中的差距。我们的绩效管理工具为团队成长、发展和调整提供资源，以取得最大成功。解决方案包括员工调查、行动规划、目标、反馈、绩效评估、认可、一对一、人才评估、继任计划以及全国知名的最佳工作场所竞赛。要了解更多信息，请访问 www.quantumworkplace.com。
15Five
15five.com
15Five 的战略绩效管理平台推动行动和影响，帮助企业及其员工蓬勃发展。结合生成式人工智能、定制分析和以人为本的原则，人力资源领导者可以通过 360° 绩效评估、敬业度调查、目标跟踪、经理发展和持续反馈工具（例如指导性一对一和检查）来加快敬业度、绩效和保留率。插入。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人为本的认可和奖励软件，它可以团结您的公司，并通过感恩和社交联系吸引您的员工。我们通过社区和联系为团队打造引人入胜的体验，同时鼓励频繁的认可和奖励，并提供可行的员工见解。平均采用率为 96%，并与 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立集成。拥有员工喜欢使用的软件从未如此简单，同时也让您的工作变得更加轻松！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
Huler
huler.io
HulerHub 是世界上最具吸引力、完全个性化的员工体验平台。现代 Intranet 的替代方案；开箱即用，易于设置，无需 I.T 或设计资源。该软件提供客户级的用户体验，将组织的基于云的系统、软件和内容结合在一起，从而更好地控制和洞察数字工作场所中的员工交互和体验。 - 打造更好的员工体验从内部品牌到个性化和动态受众管理，HulerHub 使构建员工体验变得容易，因此您可以专注于培养以人为本的文化。 - 随时随地协作 让协作变得轻松。 HulerHub 可通过任何设备、任何时间、任何地点进行访问，使用户能够快速、安全地在内部与同事以及外部与客户和合作伙伴共享信息。 - 最大化投资回报率和参与度我们开发了一种软件解决方案，可以与所有基于云的软件和内容无缝协作，无论供应商或提供商如何，帮助组织在正确的时间利用正确的内容和工具，最大限度地提高现有和未来技术投资的投资回报率，并吸引员工。
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - 通过跨员工生命周期和组织范围的调查建议的操作和数据驱动的见解来提高参与度和绩效。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
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Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。