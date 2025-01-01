员工通讯软件 - 最热门应用

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员工通信软件可定制并提供内部通信，例如整个企业的时事通讯、博客、新闻源和更新。通常，员工通讯中的信息并不与每个人相关，从而导致领导层不参与更新。该软件使公司领导者能够根据部门、位置和职位对通信进行细分，确保消息与收件人相关。此外，它支持各种设备，允许领导层定制交付方法，从而增加员工参与内容的可能性。 这些沟通功能通常集成到更广泛的员工支持平台中，并与员工敬业度和员工倡导软件等工具配合使用。虽然员工内联网软件可能包括一些通信功能，但它通常缺乏专用员工通信软件的深度个性化和参与跟踪功能。
提交新应用
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Podbean
podbean.com
Podbean是一个播客托管和管理平台，用户可以创建、发布、推广播客，提供分析工具和货币化选项的移动应用。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Dex
getdex.com
Dex是一款个人客户关系管理应用，帮助你保持联系，记住所处的交谈进度，并设置提醒，以增强人际关系。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒体营销工具，帮助用户创建自定义链接，分享文件，并管理社交互动，提升内容可见性。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Spokn
getspokn.com
Spokn 是一个创建员工视频的应用，帮助公司快速制作内部沟通、培训、招聘等相关的真实视频，提升人际联系和品牌形象。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款工具，可将您的设备变为销售、演示和培训平台，支持创建和分享互动演示，方便在线和离线使用。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移动应用，简化办公管理，支持桌面预订，提高员工参与度和工作场所效率。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch是一个云电话平台，提供高级呼叫功能，帮助企业有效管理与客户和同事的互动。支持高清VoIP和自定义设置。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一个内部沟通和员工参与平台，帮助组织创建和管理沟通内容，支持移动设备分发，提高团队互动。
Cleary
gocleary.com
Cleary 是一个数字平台，帮助分散团队改善员工体验，促进沟通、文化连接和跨团队协作，提高工作效率。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam是一个为无桌面员工设计的应用，提供沟通、培训和互动学习等功能，帮助组织改善员工参与和信息获取。
Visibly
visibly.io
Visibly是一款统一平台，帮助组织管理员工和客户的参与、沟通、体验和倡导，以提供卓越的服务和体验。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每个人社会是一个员工倡导平台，帮助员工创建和分享内容，提升品牌知名度并推动业务增长。
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine是一款集成自动化和个性化工具的内部沟通平台，帮助HR团队高效管理员工沟通，提高参与度和信息一致性。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl是一个综合的员工沟通应用，支持多渠道通信，并通过自动化和分析提升员工体验和参与度。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 是一个通过短信直接与前线员工沟通的应用，旨在增强员工参与和反馈，提升工作关系和生产力。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos团队管理应用简化调度和任务管理，支持自我安排和实时聊天，适合自由职业者和志愿者使用。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一个员工倡导平台，帮助企业通过员工分享内容来提升品牌知名度和参与度。
Konverse
konverse.com
Konverse是一款用于促进无桌面团队沟通的平台，提供任务管理、聊天及企业沟通等功能，帮助提高效率和生产力。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是一款SaaS解决方案，帮助人力资源、传播及幸福官提升员工参与感、推广真实口碑，并吸引新人才。