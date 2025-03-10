员工通讯软件 - 最热门应用

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员工通信软件可定制并提供内部通信，例如整个企业的时事通讯、博客、新闻源和更新。通常，员工通讯中的信息并不与每个人相关，从而导致领导层不参与更新。该软件使公司领导者能够根据部门、位置和职位对通信进行细分，确保消息与收件人相关。此外，它支持各种设备，允许领导层定制交付方法，从而增加员工参与内容的可能性。 这些沟通功能通常集成到更广泛的员工支持平台中，并与员工敬业度和员工倡导软件等工具配合使用。虽然员工内联网软件可能包括一些通信功能，但它通常缺乏专用员工通信软件的深度个性化和参与跟踪功能。
提交新应用
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Podbean
podbean.com
Podbean是一个播客托管和管理平台，用户可以创建、发布、推广播客，提供分析工具和货币化选项的移动应用。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Dex
getdex.com
Dex是一款个人客户关系管理应用，帮助你保持联系，记住所处的交谈进度，并设置提醒，以增强人际关系。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一款互动式微学习平台，支持团队培训、认证和学习经验的创建与管理，提供多语言及离线访问功能。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒体营销工具，帮助用户创建自定义链接，分享文件，并管理社交互动，提升内容可见性。
Assembly
joinassembly.com
Assembly是一个现代化的AI驱动平台，简化了员工认可、奖励、内部沟通和协作，提供多种参与解决方案和奖励选项。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Spokn
getspokn.com
Spokn 是一个创建员工视频的应用，帮助公司快速制作内部沟通、培训、招聘等相关的真实视频，提升人际联系和品牌形象。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一个员工体验平台，提供统一的数字工作环境，整合内部沟通和HR资源，增强员工参与度和协作。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款工具，可将您的设备变为销售、演示和培训平台，支持创建和分享互动演示，方便在线和离线使用。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移动应用，简化办公管理，支持桌面预订，提高员工参与度和工作场所效率。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch是一个云电话平台，提供高级呼叫功能，帮助企业有效管理与客户和同事的互动。支持高清VoIP和自定义设置。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一个内部沟通和员工参与平台，帮助组织创建和管理沟通内容，支持移动设备分发，提高团队互动。
Cleary
gocleary.com
Cleary 是一个数字平台，帮助分散团队改善员工体验，促进沟通、文化连接和跨团队协作，提高工作效率。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam是一个为无桌面员工设计的应用，提供沟通、培训和互动学习等功能，帮助组织改善员工参与和信息获取。
Visibly
visibly.io
Visibly是一款统一平台，帮助组织管理员工和客户的参与、沟通、体验和倡导，以提供卓越的服务和体验。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每个人社会是一个员工倡导平台，帮助员工创建和分享内容，提升品牌知名度并推动业务增长。
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine是一款集成自动化和个性化工具的内部沟通平台，帮助HR团队高效管理员工沟通，提高参与度和信息一致性。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl是一个综合的员工沟通应用，支持多渠道通信，并通过自动化和分析提升员工体验和参与度。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 是一个通过短信直接与前线员工沟通的应用，旨在增强员工参与和反馈，提升工作关系和生产力。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos团队管理应用简化调度和任务管理，支持自我安排和实时聊天，适合自由职业者和志愿者使用。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一个员工倡导平台，帮助企业通过员工分享内容来提升品牌知名度和参与度。
Konverse
konverse.com
Konverse是一款用于促进无桌面团队沟通的平台，提供任务管理、聊天及企业沟通等功能，帮助提高效率和生产力。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解决方案，可帮助人力资源经理、传播经理和首席幸福官： - 通过员工宣传提高员工敬业度， - 通过数字口碑创造真实影响力， - 吸引新人才并扩大他们的社交销售力度。我们的高客户满意度是通过易于使用的平台和避免廉价的游戏化策略和短期结果的基础方法来实现的。