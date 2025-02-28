员工通讯软件 - 最热门应用 - 汤加

Socxly

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首先，这是一套有机社交媒体营销工具，可帮助您产生更多覆盖范围，在媒体上更好地展示您的内容，跟踪和衡量您的股票。它是您的一站式工具套件，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用SOCXLY缩短链接。但是，在引擎盖下还有更多：通过编辑和创建更好地呈现。 *社交卡：社交媒体上的用户单击您的帖子中的图像。通过在社交媒体上分别发布图像和链接，您将失去点击归因和流量。 Socxly允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可单击的社交卡。 *通过对链接进行烙印来拥有这些链接：与其将自己的品牌，广告系列和上下文与您自己的域一起发布，而不是与通用域一起发布链接。编辑并更改链接的后半部分，以使它们与您所做的股票相关。 *使用CTA标语将您的链接磁化到第三方网站：创建，插入和服务CTA（呼吁采用行动）横幅上的第三方内容简短链接以驱动品牌可见性，并将流量重定向回到您的网站或任何着陆页。 *共享文件作为您的受众链接：PPT，Excels，PDF等。现在，您可以在社交媒体上使用所有渠道上的简短链接在社交媒体上分享它们，从您的受众可以下载它们。 *有机运动：为您的品牌利益相关者和有影响力的社区创建和发布有机运动帖子，以通过电子邮件或内部竞选页面分享和扩大他们的社交联系。