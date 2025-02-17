员工通讯软件 - 最热门应用 - 斯威士兰

Socxly

socxo.com

首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 * 使用 CTA 横幅吸引第三方网站的链接：在第三方内容短链接上创建、插入和提供 CTA（号召性用语）横幅，以提高品牌知名度并将流量重定向回您的网站或任何登陆页面。 * 将文件作为链接分享给您的受众：Ppt、Excel、Pdf 等。现在，您可以使用跨所有渠道的短链接在社交媒体上分享它们，您的受众可以从那里下载它们。 * 有机营销活动：为您的品牌利益相关者和影响者社区创建和发布有机营销活动帖子，以便通过他们的电子邮件或内部营销活动页面将其分享和扩大到他们的社交关系。