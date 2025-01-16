员工通讯软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
员工通信软件可定制并提供内部通信，例如整个企业的时事通讯、博客、新闻源和更新。通常，员工通讯中的信息并不与每个人相关，从而导致领导层不参与更新。该软件使公司领导者能够根据部门、位置和职位对通信进行细分，确保消息与收件人相关。此外，它支持各种设备，允许领导层定制交付方法，从而增加员工参与内容的可能性。 这些沟通功能通常集成到更广泛的员工支持平台中，并与员工敬业度和员工倡导软件等工具配合使用。虽然员工内联网软件可能包括一些通信功能，但它通常缺乏专用员工通信软件的深度个性化和参与跟踪功能。
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Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast 致力于帮助您通过合适的员工首选渠道向合适的员工发送合适的员工通讯。 Cerkl Broadcast 是一种在一个地点进行管理的整体员工沟通方法。与现有的电子邮件跟踪或无办公桌劳动力解决方案不同，我们的平台与您当前和未来的员工参与计划一起发展。只需点击几下，您就可以在电子邮件、Teams、Sharepoint 或移动应用程序中巧妙地分发内部内容。 Cerkl Broadcast 可以通过集中、实时的见解和仪表板轻松分享您的成功。全球各地的企业都使用 Cerkl Broadcast 来告知并激发员工的潜力。
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的员工倡导平台，可帮助您使员工成为有影响力的人。员工拥护会影响您业务的所有领域，从营销和销售到人力资源和招聘。因此，无论您是在寻求扩大覆盖范围和参与度、增加入站销售，还是寻找下一位超级明星员工，DSMN8 都能提供解决方案。我们使组织能够轻松地利用员工的影响力，帮助他们的员工成为品牌倡导者和更有效的社交卖家。我们的创新解决方案使您的员工能够轻松查找、创建和共享公司认可的内容。最简单的形式是其工作原理：第 1 步：将组织的内容集中到自定义新闻源中。第 2 步：为员工提供共享公司批准内容的访问权限。第 3 步：使用我们行业领先的分析套件跟踪结果和投资回报率。全球最大的公司信赖 DSMN8 为其员工倡导计划提供支持，其中包括麦肯锡、诺基亚、益普索、阿克苏诺贝尔、拜耳、雅培、DropBox、Aramex、GroupM 和 Snap Inc。帮助我们的客户赋予员工权力是我们工作的动力日，并激励我们提供尖端的解决方案。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工可以更好地了解公司新闻、最新动态和工作场所，从而提高员工敬业度和影响力。公司可以将 Sociabble 的使用范围扩展到其合作伙伴、外部影响者或品牌粉丝。 Sociabble 由数字资产管理技术、社交媒体和内容营销领域经验丰富的企业家团队于 2014 年推出，目前已在 80 多个国家/地区使用，并获得了一些全球最负盛名的客户，包括微软、法国巴黎银行、法国巴黎银行欧莱雅和普华永道。 Sociabble 总部位于法国巴黎，还在纽约、伦敦和孟买设有业务。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一个基于口碑消费产品、服务和工作的世界中，组织需要为求职者、员工、客户、合作伙伴和校友等提供卓越的体验。通过一个统一的平台，明显地将敬业且消息灵通的员工、快乐且福音派的客户之间的点连接起来。明显帮助组织管理所有员工和客户群体的参与、沟通、体验和宣传。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Socxly
socxo.com
首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 * 使用 CTA 横幅吸引第三方网站的链接：在第三方内容短链接上创建、插入和提供 CTA（号召性用语）横幅，以提高品牌知名度并将流量重定向回您的网站或任何登陆页面。 * 将文件作为链接分享给您的受众：Ppt、Excel、Pdf 等。现在，您可以使用跨所有渠道的短链接在社交媒体上分享它们，您的受众可以从那里下载它们。 * 有机营销活动：为您的品牌利益相关者和影响者社区创建和发布有机营销活动帖子，以便通过他们的电子邮件或内部营销活动页面将其分享和扩大到他们的社交关系。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 简介：与无办公桌员工的联系是一项重大挑战，您可能不会感到惊讶。他们分布在多个地点，不坐在电脑后面，没有企业电子邮件地址，而且通常只是兼职工作，等等。内联网、电子邮件群发、纸质指南和公告板等老派方法已经不再有效。他们创造了我们所说的
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。
ChangeEngine
changeengine.com
提升员工领导者的能力，为员工提供最重要的时刻。员工领导者面临的挑战是，员工体验设计流程存在于分散的团队、不同的人力资源系统中，并且在许多情况下还存在于电子表格和幻灯片中。一旦人才计划启动，就会产生最初的轰动，然后在六十天内被掩盖，并转向下一个迫切的需求。创建和执行一流的人才计划以像对待内部客户一样对待员工是极其手动且耗时的，其中包括许多活动部分，例如目标、品牌、内容、沟通、时间表、奖励和投资回报率。在混合工作场所中，没有有效的方法来管理这个问题。我们来这里是为了改变这一现状——我们的目标是提升各地人才领导者的作用，并帮助他们长期维持人才计划的利用率。我们帮助他们向领导团队和董事会展示人才组织的影响，同时帮助他们获得高管支持并在内部释放更多预算来试验和运行创新人才计划。
Zelos Team Management
getzelos.com
最易于使用的团队管理应用程序，具有简单的日程安排、任务和聊天功能。非常适合在桌面和移动设备上自行安排无办公桌员工、志愿者或自由职业者！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部 wiki - Gamification Zelos 对于会员来说使用起来非常简单，对于管理员来说仍然很强大。
Cleary
gocleary.com
欢迎您的员工来到分布式团队的数字大厅。 Cleary 承担着帮助世界上最好的公司提供数字化员工体验最重要组成部分的重任。 - 策划通讯。管理变革、领导敬业度、减少员工超负荷并通过量身定制的沟通建立信任。 - 互联文化。通过在数字环境中加强联系、减少孤立，建立一种让每个人都感觉自己是公司一部分的文化。 - 跨团队效率。提供中央虚拟中心来快速查找和共享最重要的信息，以便团队可以快速协作。 - 整体而言。在对分布式团队重要的每一个时刻（从远程入职等）提供世界一流的数字化员工体验。 Cleary 成立于 2017 年，总部位于旧金山，正在为硅谷一些知名人士创造工作的未来。我们得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他强大投资者的支持，例如 Twitter 前首席执行官 Dick Costolo 和 Twilio 首席运营官 George Hu。欲了解更多信息，请访问 www.gocleary.com。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解决方案，可帮助人力资源经理、传播经理和首席幸福官： - 通过员工宣传提高员工敬业度， - 通过数字口碑创造真实影响力， - 吸引新人才并扩大他们的社交销售力度。我们的高客户满意度是通过易于使用的平台和避免廉价的游戏化策略和短期结果的基础方法来实现的。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在彻底改变雇主与一线员工沟通和互动的方式，为他们提供有史以来最具包容性和最简单易用的无应用技术。在当今世界，与一线员工的持续沟通至关重要，goHappy 意识到基于应用程序的解决方案、日常聚会和看板上的消息根本行不通。 goHappy 成功的关键是使雇主能够通过短信联系 100% 的一线员工。来自雇主记录系统的自动反馈意味着他们的活跃员工总是可以在几秒钟内收到即时通信。他们能够通过标准文本或包括视频、图像、链接、调查等来接触所有员工或特定群体 - 所有这些都可以翻译成他们选择的语言。 goHappy 由 Shawn Boyer 创立，他还创立了 Snagajob（美国最大的小时工市场），其团队拥有 100 多年的一线员工敬业度综合经验，goHappy 的使命是帮助所有一线员工感到更受重视和联系，以便他们能够实现自己的目标充分的潜力。凭借强大的消息传递和反馈收集功能，goHappy 正在引领一线员工敬业度的进步，并努力成为世界上帮助雇主最大限度提高敬业度的最佳公司。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立于 2011 年，提供员工通信和参与应用程序，帮助组织“加强”内部通信。我们直观的内容管理系统使您组织中的任何人都可以负责您的公司通信，创建内容并将其添加到单个员工通信平台，并将其分发到您团队的移动设备。我们的客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，他们都在使用 TheAppBuilder 的平台创建和定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步吸引分布式团队。该软件即服务解决方案使人力资源、营销、内部通讯、企业通讯、IT 和其他专业人员能够为他们的“难以接触”的团队创建和推广重要、相关、及时和定制的信息。那些无法访问或访问电子邮件受到限制的人。与其他公司不同，我们专注于通过我们的 SaaS 平台以及客户成功入门和持续支持来激励和教育客户的数字化转型之旅。 Thrive 的员工沟通平台被全球多个行业的客户使用。我们的客户包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，请访问 www.thrive.app
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。立即免费试用。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 为一线企业及其员工提供他们所需的数字解决方案，帮助他们尽其所能地完成工作。 Beekeeper 成立于 2012 年，其移动优先平台是为无办公桌员工设计和构建的，尽管这些员工占全球劳动力的 80%，但在工作场所技术方面长期得不到充分服务。借助 Beekeeper 的一线成功系统，公司可以实现纸质流程自动化，随时随地与员工实时沟通，并提高一线团队的参与度、生产力和安全性。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
Jostle
jostle.us
Jostle 的员工成功平台是每个人在工作中联系、沟通和庆祝的地方。这是我们公司的核心，已帮助 1,000 多个组织的员工随时随地轻松融入并做出贡献。凭借行业领先的参与率，我们将乐趣融入工作，将生活融入组织。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是领先的员工沟通平台，可帮助您的员工通过沟通和社区实现目标。 前身为 COYO（德国）、Smarp（芬兰）和 Jubiwee（法国）
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供支持并为学习者提供支持。创作者最常创建： - 远程团队的入职体验 - 安全、健康和保健装备 - 认证准备 - 新的学习体验（混合式、在线） - 数字工作簿 - 电子学习课程 - 辅导和反馈计划 - 销售和产品手册 - 团队参与、乐趣和游戏 - 日常习惯养成计划
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一个以最全面的内联网为基础、由人工智能驱动的员工体验平台。 Simpplr 是唯一统一员工参与、支持和服务的平台，利用最先进的人工智能模型提供无缝、一致和个性化的员工体验。我们的客户受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多个领先品牌的信赖，在员工敬业度、生产力和加速的业务绩效方面取得了显着的进步。
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌沟通平台，使公司能够与一线员工进行结构化对话，随时随地为无办公桌员工提供支持和信息。该解决方案可在移动设备和桌面设备上使用，连接员工队伍并使员工能够提供最佳的客户体验。从消息传递和新闻项目到私人团体和活动，Speakap 为企业提供了向员工提供相关且及时的内容的机会，并支持业务增长和员工保留。 Speakap 成立于 2011 年，已与全球 400 多个组织合作，涉及酒店、零售、制造等各个行业，并在纽约、伦敦、阿姆斯特丹、巴塞罗那、科隆和布鲁塞尔设有办事处。更多信息请访问 www.speakap.com。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一个团队合作的协作平台。通过一个简单的概述提供全面的连接、通信和协作功能。所有功能都位于您期望的位置，并涵盖三个基本领域：1) 协作通过小组提供协作工作空间：组织项目、收集反馈、创建活动以及共享想法、知识和文档。 2) 沟通 通过工作聊天提供即时沟通：提出问题、集思广益、形成决策、发起视频聊天、快速发送文件，偶尔发送 GIFS 来缓解情绪。 3) 连接性 通过新闻源提供个性化的信息中心：每个同事都可以在新的相关信息发生时立即了解该信息，并准备好采取行动。 talkspirit 与您的企业已使用的所有应用程序、工具和服务无缝协作。它提供了一系列易于设置和使用的本机集成 – 超过 500 个集成可用。所有内容都可以通过 Android 和 iOS 移动应用程序进行搜索、安全和可用。有 8 种语言版本（法语、英语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、荷兰语和波兰语）。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Konverse
konverse.com
Konverse 是一个强大的通信平台和应用程序，旨在团结无办公桌团队。凭借从任务管理和培训到直接聊天和企业沟通等功能，Hyatt、Realogy 和 Follett 等组织相信 Konverse 能够团结员工并赋予员工权力。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。
Poppulo
poppulo.com
想象一下，准确地传达每个人需要的信息——准确地传达对他们最重要的方式、时间和地点。当信息具有相关性、个性化且可衡量时，它们会更加有效。 Poppulo 让一切变得简单。 Poppulo Harmony 平台通过全渠道员工通信、数字标牌和工作场所管理轻松连接员工、客户和工作场所，帮助企业组织实现更多目标。