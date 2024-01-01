员工通讯软件 - 最热门应用 - 加拿大

Socxly

socxo.com

首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 *...