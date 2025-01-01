员工倡导软件 - 最热门应用

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公司利用员工宣传软件，使员工能够通过个人社交媒体平台传播经批准的品牌内容和信息。这些软件工具有助于创建内容库，确保员工可以通过手机、电子邮件或社交媒体轻松共享品牌材料。通过吸引内部团队，这些工具扩大了公司的社会足迹，随着员工转变为专门的品牌大使，提高了员工的参与度和品牌忠诚度。此外，该软件还使品牌团队和社交媒体经理能够控制公司在各种社交渠道上的语音和消息传递。
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Please Share
pleaseshare.co
Please Share是一款为Slack设计的员工倡导解决方案，帮助员工轻松分享公司批准的新闻和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social是一个员工倡导平台，帮助公司通过员工社交媒体分享内容来提升品牌知名度和收入。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一个内容策划和数字沟通平台，帮助金融服务和销售专业人士在社交媒体上自信互动，提供高质量的第三方内容。
Visibly
visibly.io
Visibly是一款统一平台，帮助组织管理员工和客户的参与、沟通、体验和倡导，以提供卓越的服务和体验。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每个人社会是一个员工倡导平台，帮助员工创建和分享内容，提升品牌知名度并推动业务增长。
Paiger
paiger.co
Paiger 应用帮助销售团队建立个人品牌，提供自动化营销助手，发布内容并寻找潜在客户，同时包含 LinkedIn 培训和报告功能。
Seenit
seenit.io
Seenit是一款员工生成视频平台，帮助公司通过同事创建视频以吸引人才、增强雇主品牌并提高团队参与度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒体管理软件，帮助企业在一个平台上管理社交内容和广告，适用于受监管行业，促进与客户的互动。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) 是一款简化的社交分享平台，帮助员工轻松推广公司内容，增强社交参与和销售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一个员工倡导平台，帮助企业通过员工分享内容来提升品牌知名度和参与度。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad是一个品牌管理平台，帮助设计工作室和品牌拥有者创建、共享和使用品牌资产，简化品牌准则的制定和维护。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli是一款营销和销售SaaS平台，帮助公司通过社交媒体提升销售团队的表现，简化内容分发和推广过程。
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam是一个安全合规的社交媒体平台，帮助员工分享企业内容，以拓展品牌影响力，特别适用于受监管行业。
BeAmbassador
be-ambassador.com
BeAmbassador是一个SaaS平台，帮助企业通过员工社交网络提升品牌影响力，管理品牌大使，分析活动效果。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
SocialPubli Advocacy 是一款企业沟通工具，帮助公司通过员工和合作伙伴在社交网络上传播品牌信息，增强内部外部沟通与品牌信任。
Swaybase
swaybase.com
Swaybase是一款现代员工倡导软件，提供内置病毒功能、游戏化和个性化体验，旨在提高员工的使用积极性和互动性。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond是一款员工倡导和社交销售平台，帮助企业让员工分享内容以提升品牌知名度和合规性，特别适合受监管行业。
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker 是一个数字年鉴应用，帮助组织收集、管理和分享员工故事，以促进公司文化和雇主品牌。