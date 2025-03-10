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公司利用员工宣传软件，使员工能够通过个人社交媒体平台传播经批准的品牌内容和信息。这些软件工具有助于创建内容库，确保员工可以通过手机、电子邮件或社交媒体轻松共享品牌材料。通过吸引内部团队，这些工具扩大了公司的社会足迹，随着员工转变为专门的品牌大使，提高了员工的参与度和品牌忠诚度。此外，该软件还使品牌团队和社交媒体经理能够控制公司在各种社交渠道上的语音和消息传递。
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Please Share
pleaseshare.co
Please Share是一款为Slack设计的员工倡导解决方案，帮助员工轻松分享公司批准的新闻和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social是一个员工倡导平台，帮助公司通过员工社交媒体分享内容来提升品牌知名度和收入。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一个内容策划和数字沟通平台，帮助金融服务和销售专业人士在社交媒体上自信互动，提供高质量的第三方内容。
Visibly
visibly.io
Visibly是一款统一平台，帮助组织管理员工和客户的参与、沟通、体验和倡导，以提供卓越的服务和体验。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每个人社会是一个员工倡导平台，帮助员工创建和分享内容，提升品牌知名度并推动业务增长。
Paiger
paiger.co
Paiger 应用帮助销售团队建立个人品牌，提供自动化营销助手，发布内容并寻找潜在客户，同时包含 LinkedIn 培训和报告功能。
Seenit
seenit.io
Seenit是一款员工生成视频平台，帮助公司通过同事创建视频以吸引人才、增强雇主品牌并提高团队参与度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒体管理软件，帮助企业在一个平台上管理社交内容和广告，适用于受监管行业，促进与客户的互动。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) 是一款简化的社交分享平台，帮助员工轻松推广公司内容，增强社交参与和销售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一个员工倡导平台，帮助企业通过员工分享内容来提升品牌知名度和参与度。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是设计工作室和品牌所有者标准化其品牌交付的品牌平台。从创建到共享和使用的一切都在云中的一个专用位置进行。每个参与者都可以使用，由您精心设计。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回有关点击率、分享数量和总体覆盖范围的信息。然后，公司可以通过 SoAmpli 的实时统计数据和可下载的仪表板收集独特的见解，以帮助衡量成功并展示社交内容的投资回报率。在 30 天内，SoAmpli 可以为公司带来 30% 的相关性勘探，提高和展示其数字内容的投资回报率，同时获得独特的洞察力并在社交媒体上获取新的、未开发的市场途径。与此同时，SoAmpli 有助于弥合营销和销售学科之间昂贵的差距，有效地为销售团队提供由营销创建的内容弹药，以达成更多交易并在社交媒体上培养更牢固的关系。
MarketBeam
marketbeam.io
安全合规的社交媒体平台。员工在自己的网络上分享公司内容，以扩大社交媒体影响力、提升品牌并在社交媒体上培养潜在客户。我们是唯一专门为在医疗保健、金融服务和网络安全等严格监管环境中运营的公司设计的平台。我们的客户说，他们。 LinkedIn 覆盖范围增加了 3000%。点击率增加 15 倍。通过 MarketBeam 进行了最成功的营销活动 询问我们最受欢迎的功能。社交滴水活动。执行品牌。内容和受众 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
用最好的演讲者在社交媒体上为您的品牌提供动力：您的员工员工的看法是社交网络中最有影响力的公司。但是，如何将这一宝贵资产参与品牌的社交媒体策略？ Beambassador是SaaS平台TAHA，可让您在社交媒体中提高品牌的有机覆盖范围，吸引您的公司，并通过员工的社交网络来增强您的社交销售。 功能Beambassador： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别分类大使。 - 提出大使可以直接代表大使在事先授权的大使中共享其社交网络或计划内容的内容。 - 实时监控大使的活动，并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，该系统根据大使的活动提供排名，以奖励他们。也有可能创造挑战和竞争。 - 额外：iOS和Android的移动应用程序以及Google Chrome扩展 您准备好与员工一起提高社交媒体策略吗？ Beambassador非常适合您的公司，代理，大学，商学院，政府机构等等。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
谁比您的员工和合作者更好地谈论您的品牌？ SocialPubli倡导是一种企业交流工具，公司可以通过它邀请其员工和合作伙伴通过自己的社交网络传播品牌沟通。该公司可以产生激励措施来鼓励这些合作。它是一个连接品牌和员工以改善公司内部和外部交流的平台，并提高品牌信任并提高品牌价值。 SocialPubli倡导是在2016年创建的，目前拥有Iberostar，MutuaMadrileña，Mapfre，Másmóvil等客户。
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以来，员工倡导软件几乎没有变化。你值得更好的。 Swaybase 是一款现代员工倡导软件，您的同事一定会喜欢使用。内置病毒式传播功能、游戏化、个性化、人工智能和 ShareAnywhere™ 功能确保您永远不会留下过时的员工倡导工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一个员工宣传和社交销售平台，营销人员可以在其中激活并吸引员工代表其品牌在社交网络上分享内容。我们的愿景是让公司能够无所畏惧地推进社会转型。如今，全球超过 100 多家客户使用 PostBeyond 进行转型，提高品牌知名度、产生合格的销售线索、建立思想领导力并打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一种将员工放在第一位的可扩展解决方案。这会影响我们构建的产品以及我们支持客户的方式——从用户体验到客户成功。
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker 数字年鉴，记录员工的成功和工作生活故事。捕获、集中和共享受员工启发的内容，从内到外打造您的团队和品牌。邀请员工、客户、合作伙伴和其他大使提交个人和团队创作的故事，以突出工作角色、技能、隐藏人才、公司价值观，并进入市场差异化因素。
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