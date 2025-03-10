SoAmpli

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SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回有关点击率、分享数量和总体覆盖范围的信息。然后，公司可以通过 SoAmpli 的实时统计数据和可下载的仪表板收集独特的见解，以帮助衡量成功并展示社交内容的投资回报率。在 30 天内，SoAmpli 可以为公司带来 30% 的相关性勘探，提高和展示其数字内容的投资回报率，同时获得独特的洞察力并在社交媒体上获取新的、未开发的市场途径。与此同时，SoAmpli 有助于弥合营销和销售学科之间昂贵的差距，有效地为销售团队提供由营销创建的内容弹药，以达成更多交易并在社交媒体上培养更牢固的关系。