员工倡导软件 - 最热门应用 - 荷兰

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公司利用员工宣传软件，使员工能够通过个人社交媒体平台传播经批准的品牌内容和信息。这些软件工具有助于创建内容库，确保员工可以通过手机、电子邮件或社交媒体轻松共享品牌材料。通过吸引内部团队，这些工具扩大了公司的社会足迹，随着员工转变为专门的品牌大使，提高了员工的参与度和品牌忠诚度。此外，该软件还使品牌团队和社交媒体经理能够控制公司在各种社交渠道上的语音和消息传递。
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Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。 LiveSocial 与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个 LiveSocial 客户不同的安全性、合规性和归档需求。表现出真正的专业知识和社交热情的卖家可以大规模建立信任。他们培养重要的关系。他们引发了商业建设对话。他们的表现优于竞争对手。大多数社交销售项目都举步维艰，因为它们没有为人们提供买家真正看重的内容。 Seismic LiveSocial 为每...
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是专门为 Slack 构建的员工倡导解决方案，是员工分享和参与批准的新闻和公告的最快、最简单的方式！各种规模和行业的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性来鼓励员工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或参与经批准的博客、新闻、职位发布和其他内容。 Please Share 价格实惠且有效，为公司提供了一种增强员工宣传营销、社交媒体和社交销售活动的方式，同时简化了鼓励团队成员在社交和专业网络上分享公司内容的流程。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是领先的员工倡导平台，旨在帮助公司通过更有效、更系统地使用社交媒体来增加收入。 借助 Clearview Social，员工无需离开收件箱即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上进行分享，从而帮助公司带来更多业务并增加曝光度。 工作原理： * Clearview Social 使营销人员能够创建供员工共享的内容队列。 * 员工会收到一封建议分享内容的电子邮件，只需单击按钮，他们就可以在不离开收件箱的情况下分享到 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。 * 我们怎么知道它有效？ Clearview Social ...
Paiger
paiger.co
通过打造团队的个人品牌来吸引更多潜在客户。 为您的销售团队提供自己的自动化营销助理，以发布内容和寻找潜在客户，并内置 LinkedIn 培训和报告。
Seenit
seenit.io
我们帮助企业与员工一起制作视频。借助 Seenit 的员工生成视频平台，您可以在一处收集、编辑和共享视频。通过员工视频吸引、吸引和留住顶尖人才。专为希望提升 Amazon、Sky、Vodafone 和 H&M 等公司员工声音的雇主品牌和传播团队而打造。
Visibly
visibly.io
在一个基于口碑消费产品、服务和工作的世界中，组织需要为求职者、员工、客户、合作伙伴和校友等提供卓越的体验。通过一个统一的平台，明显地将敬业且消息灵通的员工、快乐且福音派的客户之间的点连接起来。明显帮助组织管理所有员工和客户群体的参与、沟通、体验和宣传。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的员工倡导平台，可帮助您使员工成为有影响力的人。员工拥护会影响您业务的所有领域，从营销和销售到人力资源和招聘。因此，无论您是在寻求扩大覆盖范围和参与度、增加入站销售，还是寻找下一位超级明星员工，DSMN8 都能提供解决方案。我们使组织能够轻松地利用员工的影响力，帮助他们的员工成为品牌倡导者和更有效的社交卖家。我们的创新解决方案使您的员工能够轻松查找、创建和共享公司认可的内容。最简单的形式是其工作原理：第 1 步：将组织的内容集中到自定义新闻源中。第 2 步：为员工提供共享公司批准内容的访问权限。第 3 步：使用我们行业领先的分析套件跟踪结果和投资回报率。全球最大的公司信赖...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是设计工作室和品牌所有者标准化其品牌交付的品牌平台。从创建到共享和使用的一切都在云中的一个专用位置进行。每个参与者都可以使用，由您精心设计。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社交媒体管理软件公司，提供工具让受监管行业的营销人员能够在一个平台上管理有机社交媒体内容和付费社交媒体广告。 Denim Social 受到 250 多家银行、保险、抵押贷款和财富管理机构的信赖，使品牌能够在社交媒体上吸引消费者，加深与社区的关系，并在保持合规性的同时达成更多交易。 Denim Social 是唯一获得 ABA 认可的银行和金融服务公司社交媒体管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回...
MarketBeam
marketbeam.io
安全合规的社交媒体平台。员工在自己的网络上分享公司内容，以扩大社交媒体影响力、提升品牌并在社交媒体上培养潜在客户。我们是唯一专门为在医疗保健、金融服务和网络安全等严格监管环境中运营的公司设计的平台。我们的客户说，他们。 LinkedIn 覆盖范围增加了 3000%。点击率增加 15 倍。通过 MarketBeam 进行了最成功的营销活动 询问我们最受欢迎的功能。社交滴水活动。执行品牌。内容和受众 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
通过最好的发言人：您的员工，在社交媒体上增强您的品牌 员工的意见是公司在社交网络中最有影响力的声音。然而，如何将这一宝贵资产融入到品牌的社交媒体策略中呢？ BeAmbassador 是一个 SaaS 平台 taha，可让您增加品牌在社交媒体中的有机影响力、吸引人才到您的公司并通过员工的社交网络提高您的社交销售。 BeAmbassador 功能： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别对大使进行细分。 - 提出大使可以在其社交网络中分享的内容，或在事先授权的情况下直接代表大使提出节目内容。 - 实时监控大使的活动并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，根据大使的活动对他们进行排名，以奖励...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
还有谁比您的员工和合作者更适合谈论您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一种企业沟通工具，公司可以通过该工具邀请其员工和合作伙伴通过自己的社交网络传播品牌传播。公司可以制定激励措施来鼓励这些合作。它是一个连接品牌和员工的平台，改善公司内部和外部的沟通，增加品牌信任度，提升品牌价值。 SocialPubli Advocacy 创建于 2016 年，目前拥有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客户。
Social HorsePower
socialhp.com
借助 SocialHP (SHP)，将您的员工转变为最有力的倡导者。如果您希望提高利润、更多地关注公司内容或为团队引入更多高素质成员，SHP 可以帮助您实现职业目标。这一切都始于我们的“永不登录”理念。复杂的软件已成为过去。借助 SHP，您的员工无需学习新软件或浪费时间进行复杂的培训。我们的平台简单、直观，旨在帮助团队成员立即开始共享内容。您的员工是您公司最宝贵的资产。这就是为什么我们让他们能够轻松地为您的业务代言，让您更轻松地： - 招募新员工 - 增加公司内容的社交参与度 - 通过社交销售的力量促进销售。借助 SHP 的 AutoPilot 功能，您的员工永远不需要制定内容日历策略。批准的...
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以来，员工倡导软件几乎没有变化。你值得更好的。 Swaybase 是一款现代员工倡导软件，您的同事一定会喜欢使用。内置病毒式传播功能、游戏化、个性化、人工智能和 ShareAnywhere™ 功能确保您永远不会留下过时的员工倡导工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一个员工宣传和社交销售平台，营销人员可以在其中激活并吸引员工代表其品牌在社交网络上分享内容。我们的愿景是让公司能够无所畏惧地推进社会转型。如今，全球超过 100 多家客户使用 PostBeyond 进行转型，提高品牌知名度、产生合格的销售线索、建立思想领导力并打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一种将员工放在第一位的可扩展解决方案。这会影响我们构建的产品以及我们支持客户的方式——从用户体验到客户成功。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https:/...
GoodSeeker
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GoodSeeker 数字年鉴，记录员工的成功和工作生活故事。捕获、集中和共享受员工启发的内容，从内到外打造您的团队和品牌。邀请员工、客户、合作伙伴和其他大使提交个人和团队创作的故事，以突出工作角色、技能、隐藏人才、公司价值观，并进入市场差异化因素。