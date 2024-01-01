员工倡导软件 - 最热门应用 - 不丹

BeAmbassador

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通过最好的发言人：您的员工，在社交媒体上增强您的品牌 员工的意见是公司在社交网络中最有影响力的声音。然而，如何将这一宝贵资产融入到品牌的社交媒体策略中呢？ BeAmbassador 是一个 SaaS 平台 taha，可让您增加品牌在社交媒体中的有机影响力、吸引人才到您的公司并通过员工的社交网络提高您的社交销售。 BeAmbassador 功能： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别对大使进行细分。 - 提出大使可以在其社交网络中分享的内容，或在事先授权的情况下直接代表大使提出节目内容。 - 实时监控大使的活动并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，根据大使的活动对他们进行排名，以奖励...