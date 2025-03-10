紧急通知软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
紧急通知软件是更广泛的风险管理、全公司通信和应急计划战略的组成部分。它增强了紧急情况之前、期间和之后的沟通、工作流程和服务。该软件可以在公司内部实施，以应对可能扰乱业务运营的事件或紧急情况，也可以被组织用作公共服务消息系统。它可以自动执行基本操作，例如发送大量通知、共享信息和动员团队以防止运营中断并加速紧急响应。这些系统经过定制，可以满足使用该软件的组织的特定要求和需求。此外，紧急通知软件可以与 GIS 功能集成或包含 GIS 功能，以创建地图和文档，在危机期间充当视觉辅助工具。
提交新应用
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
Alertable
alertable.ca
可警报应用为加拿大用户提供智能警报系统，发送恶劣天气、洪水、龙卷风等重要通知，支持自定义设置。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All是一个短信服务平台，提供个性化和紧急消息，支持双向短信和联系人组管理，适用于医疗健康等行业。
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia是一款紧急通信和威胁情报平台，帮助组织实时监控威胁并快速通知员工。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls是一个大规模通知工具，支持通过电话、短信和电子邮件快速发送消息，适用于各种组织和企业。
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
移动文本警报应用允许用户轻松发送批量短信，并提供自动回复、联系管理及消息表现分析功能，适用于企业与客户沟通。
OnSolve
onsolve.com
OnSolve是一个关键事件管理平台，利用AI技术帮助组织识别、预测和应对危机与身体威胁，保障人员和基础设施安全。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一个专门构建的通信平台，可帮助组织实现共享重要通知的方式现代化。
Preparis
preparis.com
Preparis 基于云的统一软件套件将业务连续性规划从复杂的奢侈品转变为适合您这样的企业的可用程序。从紧急通知和警报到全面规划、事件和演习管理以及报告，Preparis 可以处理连续性策略的每一部分——所有这些都在一个中心位置完成。 Preparis 软件套件由 Agility Recovery 提供。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重组大规模通知使更好的大众传播能够确保人们的安全并始终通知。该公司屡获殊荣的基于云的大众传播平台是北美各地的客户以及全球范围内的客户，都依靠向数百万人发送紧急和日常通信。通过向移动设备，座机，社交媒体，电子邮件，网站等启用一单击的消息传递，重组大众通知可以帮助组织确保人们的安全，增强运营弹性，减轻风险并在越来越难以预测的世界中蓬勃发展。
iLobby
ilobby.com
Ilobby是复杂企业和受监管行业的设施和访客管理的全球领导者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多个站点中，通过优化和自动化关键设施流程来实现监管合规，执行安全协议并推动站点安全要求，从而为复杂的工作环境提供了动力。 FacilityOS是一个端到端的设施管理平台，由多个用于访问者管理，紧急和疏散管理，实体访问者和承包商访问控制以及包装收集和验证的独立模块组成。这些强大的模块解决了特定的功能领域，并在组合使用时，提供了完全集成的整体设施和访客管理解决方案。访问者管理预装并预先配置在企业级硬件，Visitoros简化和自动化访问者管理上，以便您可以改善工作场所的安全性，安全性和合规性。紧急和撤离管理紧急情况可提高疏散的效率和速度，并优化应急管理的准备。减少风险，最大程度地减少停机时间，并通过数字化紧急警报，疏散和报告避免昂贵的处罚。物理身份和访问管理SecurityOS将访问控制的好处扩展到访问者，承包商和其他临时客人，使您能够安全地发布，跟踪和管理物理设施访问。简化和自动化许可供应，同时增加控制和可见性。软件包和交付管理使传递包装的跟踪和管理简单可靠。管理交货，跟踪材料，验证和接受包裹，一目了然地查看所有交货，等等。 Ilobby由经过验证的技术，人员和流程提供支持，正在重新构想组织如何确保其员工和设施安全，安全和合规。