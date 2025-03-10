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Ilobby是复杂企业和受监管行业的设施和访客管理的全球领导者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多个站点中，通过优化和自动化关键设施流程来实现监管合规，执行安全协议并推动站点安全要求，从而为复杂的工作环境提供了动力。 FacilityOS是一个端到端的设施管理平台，由多个用于访问者管理，紧急和疏散管理，实体访问者和承包商访问控制以及包装收集和验证的独立模块组成。这些强大的模块解决了特定的功能领域，并在组合使用时，提供了完全集成的整体设施和访客管理解决方案。访问者管理预装并预先配置在企业级硬件，Visitoros简化和自动化访问者管理上，以便您可以改善工作场所的安全性，安全性和合规性。紧急和撤离管理紧急情况可提高疏散的效率和速度，并优化应急管理的准备。减少风险，最大程度地减少停机时间，并通过数字化紧急警报，疏散和报告避免昂贵的处罚。物理身份和访问管理SecurityOS将访问控制的好处扩展到访问者，承包商和其他临时客人，使您能够安全地发布，跟踪和管理物理设施访问。简化和自动化许可供应，同时增加控制和可见性。软件包和交付管理使传递包装的跟踪和管理简单可靠。管理交货，跟踪材料，验证和接受包裹，一目了然地查看所有交货，等等。 Ilobby由经过验证的技术，人员和流程提供支持，正在重新构想组织如何确保其员工和设施安全，安全和合规。