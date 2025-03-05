紧急通知软件 - 最热门应用 - 乌克兰

找到合适的软件和服务。
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紧急通知软件是更广泛的风险管理、全公司通信和应急计划战略的组成部分。它增强了紧急情况之前、期间和之后的沟通、工作流程和服务。该软件可以在公司内部实施，以应对可能扰乱业务运营的事件或紧急情况，也可以被组织用作公共服务消息系统。它可以自动执行基本操作，例如发送大量通知、共享信息和动员团队以防止运营中断并加速紧急响应。这些系统经过定制，可以满足使用该软件的组织的特定要求和需求。此外，紧急通知软件可以与 GIS 功能集成或包含 GIS 功能，以创建地图和文档，在危机期间充当视觉辅助工具。
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Beekeeper
beekeeper.io
养蜂人使前线业务及其工人拥有所需的数字解决方案，以尽最大努力。 Beekeeper的移动优先平台成立于2012年，是专为无国服务员工设计和建造的，尽管该员工占全球劳动力的80％，但在工作场所技术方面一直在长期服务。借助Beekeeper的一线成功系统，公司可以自动化基于纸张的流程，从任何地方实时与员工进行交流，并提高前线团队的参与，生产力和安全性。
OnSolve
onsolve.com
Onsolve是一家领先的关键事件管理提供商，可主动减轻身体威胁，使组织在危机爆发时保持敏捷。使用最值得信赖的专业知识和可靠的AI驱动风险智能，关键通信和事件管理技术，Onsolve平台使企业，SMB组织和所有级别的政府都可以检测，预期和减轻影响其人民，地方的身体威胁和财产。 每年发送数十亿个警报并对公共部门和私营部门进行了证明的支持，成千上万的实体使用ONSOLVE来挽救生命，保护社区，保护关键基础设施，并为为我们的经济提供动力的组织提供敏捷性。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一种以目的为导向的群发消息服务，优先考虑对社区产生积极影响，向大型群体提供个性化、信息性和紧急消息。该公司培育了强大的文化和价值观，注重卓越而非增长，并将员工置于利润之上。 Text-Em-All 致力于让合作变得愉快，为各种规模的组织提供用户友好的平台，同时拒绝传递垃圾邮件、政治或营销信息。 Text-Em-All 的团队致力于创造一个积极的工作环境，强调同情心、真实性和共享卓越。
AlertMedia
alertmedia.com
成千上万的组织依靠AlertMedia的威胁情报和紧急沟通解决方案来确保其员工在关键活动中的安全，知情和联系。借助AlertMedia，组织可以实时监视和确定其人员，资产和位置附近的潜在威胁，然后在几秒钟内向任何大小的受众发送高度可见的警报。常见问题：此服务的主要用户组是谁？ AlertMedia的紧急通信解决方案旨在为各种行业提供具有可自定义和强大功能的组织的组织，以帮助安全，保障，业务连续性和高级领导团队在任何关键活动中有效沟通。从小型企业到财富500强的130多个国家 /地区的组织，依靠AlertMedia来确保员工和企业的安全。这项服务通常是用什么？ Alertmedia的现代紧急通信软件不仅仅是传统的大规模通知系统。我们的软件可以轻松地与您的内部系统集成，并将整个组织连接起来，使您可以在危机期间精确地进行通信，迅速吸引任何规模的受众，并确认解决方案。我们的软件支持广泛的组织用例，旨在改善员工安全，减轻损失并确保业务连续性，无论情况如何。该服务支持哪些平台？ AlertMedia是一个基于云的SaaS平台，除了功能齐全的本机Android和iOS移动应用程序外，还提供所有浏览器中可提供直观的桌面体验。该服务通常与之同时使用什么应用？人力资源信息系统（HRIS），业务连续性管理与规划软件（BCM），IT事件/监控系统，旅行管理系统等。该服务是否与其他应用程序集成？人力资本管理软件（HCM），该服务上的单个符号是否提供API？ AlertMedia通过RESTFUL API提供了我们威胁情报和紧急通信软件的访问。您可以部署自定义通信框架，或将我们的通信技术直接与技术生态系统中的软件集成在一起。该服务提供指南，教程和 /或客户支持吗？ AlertMedia为所有客户提供专门的客户成功经理，动手实施指导和24/7支持，无需额外费用。您还可以访问在线支持中心，培训视频，沟通模板，启动工具等。定价是什么样的？ AlertMedia提供灵活的定价选项，以帮助各种规模的公司实现其沟通目标，而没有隐藏的费用。定价基于受众群体的规模，您的位置和其他特定于组织的变量。
Alertable
alertable.ca
Alertable 提供了一个智能警报系统来通知加拿大人。立即注册以获取恶劣天气、洪水、龙卷风、野火和当地社区的通知。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls 是一种群发通知工具，数以万计的组织、学校和企业都在使用它，可以在几秒钟内通过电话和短信通知一群人。 DialMyCalls 群发通知系统已被美国和加拿大超过 25,000 个组织使用，让您可以在几秒钟内通过电话、短信和电子邮件发送通知。从财富 100 强公司到学校、教堂、人力资源公司、非营利组织等，每个人都在使用它。 无论您需要发送紧急通知还是一般信息消息，DialMyCalls 每分钟都可以发送超过 10,000 条消息，确保您立即联系到每个人。 不需要任何硬件或软件。从任何连接到互联网的计算机或移动设备访问您的帐户。它还具有一个移动应用程序，您可以使用它来触发广播，以及免费拨入线路，以防您无法上网并需要发送消息！
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
移动短信提醒让您可以轻松地向客户和员工发送大量短信。 ** 发送消息 • 创建、安排和发送短信和彩信活动 • 直接从相机胶卷添加图像 • 选择要发送到的联系人组或列表 ** 自动化消息 • 设置自动回复以立即回复常见问题 • 创建点滴营销活动以保持受众的参与度 • 提前安排重要文本 ** 管理联系人 • 添加用户可以通过文本发送的关键字来订阅您的消息 • 管理您的订阅者列表并添加联系人 • 在您的列表中建立新的受众群体 ** 了解性能 • 使用我们的报告工具查看您的消息的效果 • 可视化点击率、订阅者增长和发送的消息数量 谁使用移动短信提醒？ • 试图提高销售额、收入和流量的企业主 • 需要与员工就重要更新进行沟通的公司 • 向成员提供更新和信息的组织 • 以及更多！
iLobby
ilobby.com
Ilobby是复杂企业和受监管行业的设施和访客管理的全球领导者。 Ilobby的Facitalos平台部署在全球6,000多个站点中，通过优化和自动化关键设施流程来实现监管合规，执行安全协议并推动站点安全要求，从而为复杂的工作环境提供了动力。 FacilityOS是一个端到端的设施管理平台，由多个用于访问者管理，紧急和疏散管理，实体访问者和承包商访问控制以及包装收集和验证的独立模块组成。这些强大的模块解决了特定的功能领域，并在组合使用时，提供了完全集成的整体设施和访客管理解决方案。访问者管理预装并预先配置在企业级硬件，Visitoros简化和自动化访问者管理上，以便您可以改善工作场所的安全性，安全性和合规性。紧急和撤离管理紧急情况可提高疏散的效率和速度，并优化应急管理的准备。减少风险，最大程度地减少停机时间，并通过数字化紧急警报，疏散和报告避免昂贵的处罚。物理身份和访问管理SecurityOS将访问控制的好处扩展到访问者，承包商和其他临时客人，使您能够安全地发布，跟踪和管理物理设施访问。简化和自动化许可供应，同时增加控制和可见性。软件包和交付管理使传递包装的跟踪和管理简单可靠。管理交货，跟踪材料，验证和接受包裹，一目了然地查看所有交货，等等。 Ilobby由经过验证的技术，人员和流程提供支持，正在重新构想组织如何确保其员工和设施安全，安全和合规。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重组大规模通知使更好的大众传播能够确保人们的安全并始终通知。该公司屡获殊荣的基于云的大众传播平台是北美各地的客户以及全球范围内的客户，都依靠向数百万人发送紧急和日常通信。通过向移动设备，座机，社交媒体，电子邮件，网站等启用一单击的消息传递，重组大众通知可以帮助组织确保人们的安全，增强运营弹性，减轻风险并在越来越难以预测的世界中蓬勃发展。
Preparis
preparis.com
Preparis 基于云的统一软件套件将业务连续性规划从复杂的奢侈品转变为适合您这样的企业的可用程序。从紧急通知和警报到全面规划、事件和演习管理以及报告，Preparis 可以处理连续性策略的每一部分——所有这些都在一个中心位置完成。 Preparis 软件套件由 Agility Recovery 提供。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一个专门构建的通信平台，可帮助组织实现共享重要通知的方式现代化。