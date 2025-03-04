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成千上万的组织依靠AlertMedia的威胁情报和紧急沟通解决方案来确保其员工在关键活动中的安全，知情和联系。借助AlertMedia，组织可以实时监视和确定其人员，资产和位置附近的潜在威胁，然后在几秒钟内向任何大小的受众发送高度可见的警报。常见问题：此服务的主要用户组是谁？ AlertMedia的紧急通信解决方案旨在为各种行业提供具有可自定义和强大功能的组织的组织，以帮助安全，保障，业务连续性和高级领导团队在任何关键活动中有效沟通。从小型企业到财富500强的130多个国家 /地区的组织，依靠AlertMedia来确保员工和企业的安全。这项服务通常是用什么？ Alertmedia的现代紧急通信软件不仅仅是传统的大规模通知系统。我们的软件可以轻松地与您的内部系统集成，并将整个组织连接起来，使您可以在危机期间精确地进行通信，迅速吸引任何规模的受众，并确认解决方案。我们的软件支持广泛的组织用例，旨在改善员工安全，减轻损失并确保业务连续性，无论情况如何。该服务支持哪些平台？ AlertMedia是一个基于云的SaaS平台，除了功能齐全的本机Android和iOS移动应用程序外，还提供所有浏览器中可提供直观的桌面体验。该服务通常与之同时使用什么应用？人力资源信息系统（HRIS），业务连续性管理与规划软件（BCM），IT事件/监控系统，旅行管理系统等。该服务是否与其他应用程序集成？人力资本管理软件（HCM），该服务上的单个符号是否提供API？ AlertMedia通过RESTFUL API提供了我们威胁情报和紧急通信软件的访问。您可以部署自定义通信框架，或将我们的通信技术直接与技术生态系统中的软件集成在一起。该服务提供指南，教程和 /或客户支持吗？ AlertMedia为所有客户提供专门的客户成功经理，动手实施指导和24/7支持，无需额外费用。您还可以访问在线支持中心，培训视频，沟通模板，启动工具等。定价是什么样的？ AlertMedia提供灵活的定价选项，以帮助各种规模的公司实现其沟通目标，而没有隐藏的费用。定价基于受众群体的规模，您的位置和其他特定于组织的变量。