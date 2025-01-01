DialMyCalls

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DialMyCalls 是一种群发通知工具，数以万计的组织、学校和企业都在使用它，可以在几秒钟内通过电话和短信通知一群人。 DialMyCalls 群发通知系统已被美国和加拿大超过 25,000 个组织使用，让您可以在几秒钟内通过电话、短信和电子邮件发送通知。从财富 100 强公司到学校、教堂、人力资源公司、非营利组织等，每个人都在使用它。 无论您需要发送紧急通知还是一般信息消息，DialMyCalls 每分钟都可以发送超过 10,000 条消息，确保您立即联系到每个人。 不需要任何硬件或软件。从任何连接到互联网的计算机或移动设备访问您的帐户。它还具有一个移动应用程序，您可以使用它来触发...