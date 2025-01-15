紧急通知软件 - 最热门应用 - 几内亚比绍

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紧急通知软件是更广泛的风险管理、全公司通信和应急计划战略的组成部分。它增强了紧急情况之前、期间和之后的沟通、工作流程和服务。该软件可以在公司内部实施，以应对可能扰乱业务运营的事件或紧急情况，也可以被组织用作公共服务消息系统。它可以自动执行基本操作，例如发送大量通知、共享信息和动员团队以防止运营中断并加速紧急响应。这些系统经过定制，可以满足使用该软件的组织的特定要求和需求。此外，紧急通知软件可以与 GIS 功能集成或包含 GIS 功能，以创建地图和文档，在危机期间充当视觉辅助工具。
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Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 为一线企业及其员工提供他们所需的数字解决方案，帮助他们尽其所能地完成工作。 Beekeeper 成立于 2012 年，其移动优先平台是为无办公桌员工设计和构建的，尽管这些员工占全球劳动力的 80%，但在工作场所技术方面长期得不到充分服务。借助 Beekeeper 的一线成功系统，公司可以实现纸质流程自动化，随时随地与员工实时沟通，并提高一线团队的参与度、生产力和安全性。
OnSolve
onsolve.com
OnSolve 是一家领先的关键事件管理提供商，可主动缓解物理威胁，使组织在危机发生时保持敏捷。 OnSolve 平台利用最值得信赖的专业知识和可靠的人工智能驱动的风险情报、关键通信和事件管理技术，使企业、中小企业组织和各级政府能够检测、预测和减轻影响其人员、场所的物理威胁和财产。 OnSolve 每年发送数十亿条警报，并为公共和私营部门提供经过验证的支持，已被数千个实体用来拯救生命、保护社区、保护关键基础设施，并为推动经济发展的组织提供敏捷性。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一种以目的为导向的群发消息服务，优先考虑对社区产生积极影响，向大型群体提供个性化、信息性和紧急消息。该公司培育了强大的文化和价值观，注重卓越而非增长，并将员工置于利润之上。 Text-Em-All 致力于让合作变得愉快，为各种规模的组织提供用户友好的平台，同时拒绝传递垃圾邮件、政治或营销信息。 Text-Em-All 的团队致力于创造一个积极的工作环境，强调同情心、真实性和共享卓越。
AlertMedia
alertmedia.com
成千上万的组织依靠 AlertMedia 的威胁情报和紧急通信解决方案来确保其人员在重大事件期间安全、知情和保持联系。借助 AlertMedia，组织可以实时监控和识别其人员、资产和位置附近的潜在威胁，然后在几秒钟内向任何规模的受众发送高度可见的警报。常见问题：本服务的主要用户群体有哪些？ AlertMedia 的应急通信解决方案旨在为各行业的组织提供支持，具有可定制的强大功能，帮助安全、安保、业务连续性和高级领导团队在任何关键事件期间进行有效沟通。 130 多个国家/地区的组织（从小企业到财富 500 强）都依靠 AlertMedia 来保证其人员和业务的安全。此服务一般用于什么？ AlertMedia 的现代紧急通信软件不仅仅是传统的大众通知系统。我们的软件可以轻松地与您的内部系统集成并连接您的整个组织，使您能够在危机期间进行精确沟通，快速接触任何规模的受众并确认解决方案。我们的软件支持广泛的组织用例，旨在提高员工安全、减少损失并确保业务连续性（无论情况如何）。该服务支持哪些平台？ AlertMedia 是一个基于云的 SaaS 平台，除了功能齐全的本机 Android 和 iOS 移动应用程序之外，还提供可在所有浏览器中使用的直观桌面体验。此服务通常与哪些应用程序一起使用？人力资源信息系统 (HRIS)、业务连续性管理和规划软件 (BCM)、IT 事件/监控系统、差旅管理系统等。此服务是否与任何其他应用程序集成？人力资本管理软件 (HCM)、单点登录软件 此服务提供 API 吗？ AlertMedia 通过 RESTful API 提供对我们的威胁情报和紧急通信软件的访问。您可以部署自定义通信框架，或将我们的通信技术直接与您的技术生态系统中的软件集成。此服务是否提供指南、教程和/或客户支持？ AlertMedia 为所有客户提供专门的客户成功经理、实践实施指导和 24/7 支持，无需额外费用。您还可以访问在线支持中心、培训视频、通信模板、启动工具等。定价是怎样的？ AlertMedia 提供灵活的定价选项，帮助各种规模的公司实现其沟通目标，且无任何隐藏费用。定价基于受众规模、您的位置以及组织特有的其他变量。
Alertable
alertable.ca
Alertable 提供了一个智能警报系统来通知加拿大人。立即注册以获取恶劣天气、洪水、龙卷风、野火和当地社区的通知。
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls 是一种群发通知工具，数以万计的组织、学校和企业都在使用它，可以在几秒钟内通过电话和短信通知一群人。 DialMyCalls 群发通知系统已被美国和加拿大超过 25,000 个组织使用，让您可以在几秒钟内通过电话、短信和电子邮件发送通知。从财富 100 强公司到学校、教堂、人力资源公司、非营利组织等，每个人都在使用它。 无论您需要发送紧急通知还是一般信息消息，DialMyCalls 每分钟都可以发送超过 10,000 条消息，确保您立即联系到每个人。 不需要任何硬件或软件。从任何连接到互联网的计算机或移动设备访问您的帐户。它还具有一个移动应用程序，您可以使用它来触发广播，以及免费拨入线路，以防您无法上网并需要发送消息！
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
移动短信提醒让您可以轻松地向客户和员工发送大量短信。 ** 发送消息 • 创建、安排和发送短信和彩信活动 • 直接从相机胶卷添加图像 • 选择要发送到的联系人组或列表 ** 自动化消息 • 设置自动回复以立即回复常见问题 • 创建点滴营销活动以保持受众的参与度 • 提前安排重要文本 ** 管理联系人 • 添加用户可以通过文本发送的关键字来订阅您的消息 • 管理您的订阅者列表并添加联系人 • 在您的列表中建立新的受众群体 ** 了解性能 • 使用我们的报告工具查看您的消息的效果 • 可视化点击率、订阅者增长和发送的消息数量 谁使用移动短信提醒？ • 试图提高销售额、收入和流量的企业主 • 需要与员工就重要更新进行沟通的公司 • 向成员提供更新和信息的组织 • 以及更多！
iLobby
ilobby.com
iLobby 是复杂企业和受监管行业的设施和访客管理领域的全球领导者。 iLobby 的 FacilityOS 平台部署在全球 6,000 多个站点，通过优化和自动化关键设施流程来支持复杂的工作环境，以实现法规遵从性、执行安全协议并推动站点安全要求。 FacilityOS 是一个端到端的设施管理平台，由多个独立模块组成，用于访客管理、紧急和疏散管理、物理访客和承包商访问控制以及包裹收集和验证。这些功能强大的模块可解决特定的功能领域，组合使用时可提供完全集成的整体设施和访客管理解决方案。访客管理 VisitorOS 在企业级硬件上预加载和预配置，可简化和自动化访客管理，以便您可以提高工作场所的安全性和合规性。应急和疏散管理 EmergencyOS 可提高疏散的效率和速度，并优化应急管理准备工作。通过数字化紧急警报、疏散和报告来降低风险、最大限度地减少停机时间并避免代价高昂的处罚。物理身份和访问管理 SecurityOS 将访问控制的优势扩展到访客、承包商和其他临时访客，使您能够安全地发布、跟踪和管理物理设施访问。简化和自动化权限配置，同时提高控制力和可见性。包裹和投递管理 使用 DeliveryOS 使传入包裹的跟踪和管理变得简单、安全。管理交付、跟踪材料、验证和接收包裹、一目了然地查看所有交付等等。在经过验证的技术、人员和流程的支持下，iLobby 正在重新构想组织如何确保其人员和设施的安全、可靠和合规。
Regroup Mass Notification
regroup.com
重组大众通知可以实现更好的大众沟通，让人们始终保持安全和知情。该公司屡获殊荣的基于云的大众通信平台是北美和全球客户赖以向数百万人发送紧急和日常通信的平台。通过向移动设备、固定电话、社交媒体、电子邮件、网站等提供一键式消息传递，Regroup Mass notification 可帮助组织确保人员安全、增强运营弹性、降低风险，并在日益不可预测的世界中蓬勃发展。
Preparis
preparis.com
Preparis 基于云的统一软件套件将业务连续性规划从复杂的奢侈品转变为适合您这样的企业的可用程序。从紧急通知和警报到全面规划、事件和演习管理以及报告，Preparis 可以处理连续性策略的每一部分——所有这些都在一个中心位置完成。 Preparis 软件套件由 Agility Recovery 提供。
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse 是一个专门构建的通信平台，可帮助组织实现共享重要通知的方式现代化。