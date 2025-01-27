紧急通知软件 - 最热门应用 - 亚美尼亚

AlertMedia

alertmedia.com

成千上万的组织依靠 AlertMedia 的威胁情报和紧急通信解决方案来确保其人员在重大事件期间安全、知情和保持联系。借助 AlertMedia，组织可以实时监控和识别其人员、资产和位置附近的潜在威胁，然后在几秒钟内向任何规模的受众发送高度可见的警报。常见问题：本服务的主要用户群体有哪些？ AlertMedia 的应急通信解决方案旨在为各行业的组织提供支持，具有可定制的强大功能，帮助安全、安保、业务连续性和高级领导团队在任何关键事件期间进行有效沟通。 130 多个国家/地区的组织（从小企业到财富 500 强）都依靠 AlertMedia 来保证其人员和业务的安全。此服务一般用于什么？ AlertMedia 的现代紧急通信软件不仅仅是传统的大众通知系统。我们的软件可以轻松地与您的内部系统集成并连接您的整个组织，使您能够在危机期间进行精确沟通，快速接触任何规模的受众并确认解决方案。我们的软件支持广泛的组织用例，旨在提高员工安全、减少损失并确保业务连续性（无论情况如何）。该服务支持哪些平台？ AlertMedia 是一个基于云的 SaaS 平台，除了功能齐全的本机 Android 和 iOS 移动应用程序之外，还提供可在所有浏览器中使用的直观桌面体验。此服务通常与哪些应用程序一起使用？人力资源信息系统 (HRIS)、业务连续性管理和规划软件 (BCM)、IT 事件/监控系统、差旅管理系统等。此服务是否与任何其他应用程序集成？人力资本管理软件 (HCM)、单点登录软件 此服务提供 API 吗？ AlertMedia 通过 RESTful API 提供对我们的威胁情报和紧急通信软件的访问。您可以部署自定义通信框架，或将我们的通信技术直接与您的技术生态系统中的软件集成。此服务是否提供指南、教程和/或客户支持？ AlertMedia 为所有客户提供专门的客户成功经理、实践实施指导和 24/7 支持，无需额外费用。您还可以访问在线支持中心、培训视频、通信模板、启动工具等。定价是怎样的？ AlertMedia 提供灵活的定价选项，帮助各种规模的公司实现其沟通目标，且无任何隐藏费用。定价基于受众规模、您的位置以及组织特有的其他变量。