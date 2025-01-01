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最热门 最近添加 嵌入式支付软件 - 最热门应用

嵌入式支付软件也称为集成支付软件，使公司能够直接在其产品内接受付款，而不是依赖单独的支付解决方案。该软件简化了支付处理，帮助公司降低成本并增强客户体验。使用嵌入式支付软件的公司被称为支付服务商 (PayFac)，因为它们充当支付提供商。该工具广泛应用于各个行业，包括 SaaS 供应商、市场、拼车和食品配送服务以及游戏平台。 嵌入式支付软件通常与订阅管理软件集成，订阅管理软件定义和管理软件和服务的订阅计划，以及订阅计费软件，处理基于订阅的业务的发票。