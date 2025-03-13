嵌入式支付软件 - 最热门应用

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嵌入式支付软件也称为集成支付软件，使公司能够直接在其产品内接受付款，而不是依赖单独的支付解决方案。该软件简化了支付处理，帮助公司降低成本并增强客户体验。使用嵌入式支付软件的公司被称为支付服务商 (PayFac)，因为它们充当支付提供商。该工具广泛应用于各个行业，包括 SaaS 供应商、市场、拼车和食品配送服务以及游戏平台。 嵌入式支付软件通常与订阅管理软件集成，订阅管理软件定义和管理软件和服务的订阅计划，以及订阅计费软件，处理基于订阅的业务的发票。
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Stripe
stripe.com
Stripe是一种在线支付处理平台，支持多种付款方式，帮助企业接受全球客户的支付并管理交易。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款全面的支付平台，支持多种支付方式，适合各类企业进行国内外交易和资金管理。
WePay
wepay.com
WePay是一种在线支付服务，提供可定制的支付解决方案，尤其适用于众筹平台、市场和小型企业软件。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com是一个基于云的支付平台，支持多种支付方式和货币，帮助企业管理支付流程并提高交易效率。
Adyen
adyen.com
Adyen应用程序是一个综合支付平台，支持在线、手机和面对面交易，提供多种支付方式和风险管理工具。
Nuvei
nuvei.com
Nuvei是一款支付解决方案应用，支持企业处理多种支付方式，并提供风险管理及数据分析，促进全球业务运营。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap平台通过自动化工作流程、商业智能和跨部门沟通功能，增强现有会计、ERP和CRM系统，支持财务、销售和HR任务的自动化。
Modulr
modulrfinance.com
Modulr是一个数字支付平台，简化企业财务交易，自动化付款流程，支持创建账户和处理大规模交易。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly是一个付款编排平台，帮助企业通过单一集成管理多个支付网关，提高支付灵活性和合规性。
Finix
finix.com
Finix是一款付款处理平台，帮助企业管理在线和线下支付，提供安全、高效的支付解决方案，支持多种支付配置。
Synctera
synctera.com
Synctera是一款BaaS平台，支持企业整合金融产品，如银行账户和贷款，提供合规和交易处理服务，简化金融运营。
Railsr
railsr.com
Railsr是一款帮助品牌通过嵌入式金融服务提升客户参与度和忠诚度的应用。它提供低成本的金融技术平台。