嵌入式支付软件 - 最热门应用 - 中国澳门特别行政区

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嵌入式支付软件也称为集成支付软件，使公司能够直接在其产品内接受付款，而不是依赖单独的支付解决方案。该软件简化了支付处理，帮助公司降低成本并增强客户体验。使用嵌入式支付软件的公司被称为支付服务商 (PayFac)，因为它们充当支付提供商。该工具广泛应用于各个行业，包括 SaaS 供应商、市场、拼车和食品配送服务以及游戏平台。 嵌入式支付软件通常与订阅管理软件集成，订阅管理软件定义和管理软件和服务的订阅计划，以及订阅计费软件，处理基于订阅的业务的发票。
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Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Cashfree
cashfree.com
功能强大且可扩展的支付平台，专为您的业务需求而设计 - 收款、发送付款、管理国际付款等等。 Cashfree Payments 专为从初创公司到企业的所有类型企业而构建，可在网站、移动应用程序或 Whatsapp、社交媒体等其他渠道上接受付款。超过 1,00,000 家商家和领先品牌，如 IRCTC、Nykaa、BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 进行支付处理。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 是一个基于云的支付平台，其使命是使企业及其社区在数字经济中蓬勃发展。 Checkout.com 的模块化技术允许企业添加功能、管理风险，同时保护转化，并添加新的支付方式以推动新市场的增长。他们在多个国家/地区的本地团队提供实地支持，帮助商家提高支付绩效、应对监管并轻松转换新的业务模式。 Checkout.com 拥有超过 150 种货币的快速、可靠的支付和支出，并通过一个 API 提供国内收单、欺诈过滤和报告。 Checkout.com 可接受所有主要的国际信用卡和借记卡，以及流行的替代支付方式和本地支付方式。 Checkout.com 总部位于伦敦，目前在北美、南美...
Adyen
adyen.com
Adyen 是许多世界领先公司的首选支付平台，提供直接连接 Visa、Mastercard 和消费者全球首选支付方式的现代化端到端基础设施。 Adyen 可以跨在线、移动和店内渠道提供无障碍支付。 Adyen 在世界各地设有办事处，为 Facebook、Uber、Spotify 和 Brompton 等客户提供服务。以下是我们帮助中型和大型品牌的方式： ✅在线、应用内和面对面支付 ✅首选本地支付方式（银行卡、钱包、转账、支付凭证） ✅本地和跨境收单 ✅现代支付优化和风险管理 ✅所有主要货币的支付和轻松的对账今天就与我们联系。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei（纳斯达克代码：NVEI）（多伦多证券交易所代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。 Nuvei 的模块化、灵活且可扩展的技术使领先公司能够接受下一代支付、提供所有支付选项并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。 Nuvei 将企业与 200 多个市场的客户联系起来，在 47 个市场、150 种货币和 650 多种替代支付方式中进行本地收单，为客户和合作伙伴提供技术和见解，帮助他们通过一次集成在本地和全球取得成功。
Synctera
synctera.com
我们正在缩小社区银行和金融科技公司之间的差距。我们为您提供快速、安全且可扩展的合作银行解决方案，降低集成复杂性并搭建桥梁。我们在这里指导所有各方完成入职流程及其他流程，建立基于信任的交易关系。
Modulr
modulrfinance.com
我们是数字平台，让您无需使用银行进行银行账户和付款。我们自动化您的支付流程，将支付嵌入您的平台，并使您能够构建新的支付产品和服务。全部来自一个 API。
Spreedly
spreedly.com
Spreedly 是一个支付编排平台。快速发展、进入新市场、寻求限制合规负担或降低支付成本的组织常常发现他们无法调整其基础设施以按照业务要求的方式接受付款。我们的支付编排平台允许客户构建一个集成，然后通过几乎任何支付服务组合路由交易，而无需接触最终消费者卡数据，从而实现支付灵活性和冗余。我们提供名为 Payments Orchestration 的强大支付基础设施，使各种规模的公司能够保护支付数据，通过一个 API 与全球几乎任何支付服务进行交易，并提高每笔交易的投资回报率。
Finix
finix.com
从初创公司到上市公司，Finix 的端到端平台为您提供处理在线、面对面和移动支付所需的所有工具。 Finix 拥有数千种可能的支付配置和 99.999% 的正常运行时间，一次重写支付行业一个 API，以降低进入壁垒，推动竞争，并使生态系统更加公平和易于访问。 Finix 的灵活企业级技术旨在支持最复杂的支付用例，并可根据您独特的业务需求进行配置，为各种规模的创新公司提供无缝支付体验并推动收入增长。
Railsr
railsr.com
消费者想要完全沉浸式、无摩擦的体验，并期望品牌提供最好、最个性化和独特的互动活动。 Railsr 热衷于帮助品牌打造相关的金融体验，以提高客户参与度和忠诚度。它认为嵌入式金融经济是在公司和消费者之间建立关系的一种根本不同的方式。 Railsr 在金融服务行业创建了一个独特的类别：嵌入式金融体验。它开发此功能是为了使其客户能够帮助金融消费者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服务如何赋能和解放的新方式的先驱。它为品牌提供了一种通过低成本交钥匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它将嵌入式金融融入品牌的数字化旅程中，设计为垂直整合的金融生态系统，从中央银行或支付方案（例如 Visa）开...