嵌入式支付软件 - 最热门应用

Railsr

railsr.com

消费者想要完全沉浸式、无摩擦的体验，并期望品牌提供最好、最个性化和独特的互动活动。 Railsr 热衷于帮助品牌打造相关的金融体验，以提高客户参与度和忠诚度。它认为嵌入式金融经济是在公司和消费者之间建立关系的一种根本不同的方式。 Railsr 在金融服务行业创建了一个独特的类别：嵌入式金融体验。它开发此功能是为了使其客户能够帮助金融消费者，提供更大的包容性和自由。 Railsr 是探索金融服务如何赋能和解放的新方式的先驱。它为品牌提供了一种通过低成本交钥匙平台利用嵌入式金融力量的新方法。它将嵌入式金融融入品牌的数字化旅程中，设计为垂直整合的金融生态系统，从中央银行或支付方案（例如 Visa）开...