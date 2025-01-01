嵌入式商业智能软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
嵌入式商业智能软件将分析直接集成到业务应用程序中，使软件开发人员能够无缝添加自助分析功能。这些工具有助于快速整合仪表板，通过方便的分析功能增强员工的内部应用程序。商业智能领域中不同平台和软件解决方案的嵌入性和用户定制水平各不相同。
提交新应用
Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。
Looker
looker.com
Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。
Metabase
metabase.com
Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。
Observable
observablehq.com
可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。
Domo
domo.com
Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一款云端商业智能工具，支持SQL查询和数据可视化，帮助团队分析和共享数据结果。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
Sisense
sisense.com
Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款时间和费用跟踪应用，帮助个人和团队高效管理项目成本和支出，提供实时数据和报告。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一个云端商业智能与分析平台，允许用户无需编码即可探索和分析数据，支持实时协作与数据可视化。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 是一款综合商业智能平台，提供数据分析、报告和仪表板功能，支持多种设备与数据源的集成。
Holistics
holistics.io
Holistics 允许用户独立解答数据问题，无需频繁向技术团队请求，消除请求排队的烦恼。
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一个商业智能平台，提供嵌入式分析和可自定义仪表板，助力用户实时获取数据见解，提高决策效率。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo是一个嵌入式分析平台，为SaaS公司提供可自定义的仪表板，支持数据可视化和AI查询，帮助快速开发分析功能。
Keen
keen.io
Keen是一款全面的事件数据管理解决方案，提供数据收集、存储、查询和展示，帮助用户分析产品使用情况和提升用户体验。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 是一款低代码工具，用于构建客户仪表板，可连接任何 SQL 数据库或 API，并可作为 React 或 Vue 组件嵌入。
Datazip
datazip.io
Datazip是一款无代码数据工程解决方案，帮助用户整合数据源，进行ETL、数据仓储和转换，快速创建数据基础设施。
Kleene
kleene.ai
Kleene是一款决策智能平台，通过跨部门的可靠数据，为企业决策者提供AI推荐，帮助快速做出更好的决策。
ClicData
clicdata.com
ClicData是一款数据分析平台，提供数据集成、管理、可视化和分享功能，帮助用户利用实时数据进行决策和创建报告。
Toucan
jointoucan.com
Toucan是一款客户导向的分析平台，帮助企业通过数据讲故事来提高参与度，支持无代码连接和可视化数据准备。
Explo
explo.co
Explo 是一款嵌入式仪表盘和报告解决方案，允许安全共享可定制的产品分析、项目报告和关键绩效指标，用户可自行编辑仪表盘和创建数据报告。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore是一个数据分析平台，通过人工智能和自然语言查询，帮助企业将数据转化为可行的商业洞察。
Kyligence
kyligence.io
Kyligence 是一个数据分析平台，帮助组织创建、管理指标，促进数据治理，支持基于数据的决策和分析。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock是一个基于AI的分析工具，通过自然语言处理帮助用户快速获取数据分析和报告，支持多种数据源的整合与可视化。
Bold Reports
boldreports.com
BOLD报告是一个基于Web的报告解决方案，支持多种数据源，允许用户创建、管理和共享报告，提供定制选项与互动功能。
EazyBI Cloud
eazybi.com
EazyBI Cloud是一款数据分析工具，支持拖放创建报告和仪表板，集成多种数据源，帮助用户跟踪和分析项目性能。
panintelligence
panintelligence.com
Panintelligence是一款灵活的嵌入式分析软件，旨在简化数据分析过程，支持用户创建可定制的仪表板并实现数据驱动决策。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight是一个基于对话AI的决策智能平台，通过数据分析和机器学习，为企业提供业务洞察和建议，优化供应链管理。