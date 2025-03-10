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嵌入式商业智能软件将分析直接集成到业务应用程序中，使软件开发人员能够无缝添加自助分析功能。这些工具有助于快速整合仪表板，通过方便的分析功能增强员工的内部应用程序。商业智能领域中不同平台和软件解决方案的嵌入性和用户定制水平各不相同。
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Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
datapine
datapine.com
DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。
Luzmo
luzmo.com
Luzmo（以前称为 Cumul.io）是一个嵌入式分析平台，专为 SaaS 公司构建。它通过美观、易于使用的仪表板将复杂的数据带入生活，仪表板无缝嵌入任何 SaaS 或 Web 平台。借助 Luzmo，产品团队可以在几天而不是几个月内为其 SaaS 产品添加有影响力的见解。并快速地将产品用户从数据转化为决策。
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
PopSQL
popsql.com
PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一个商业智能平台，提供嵌入式分析和可自定义仪表板，助力用户实时获取数据见解，提高决策效率。
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释，以便用户了解数据的“原因”，而不仅仅是数据的“内容”。而且，为了让入门变得更容易，Toucan 包含了入门仪表板的“应用程序库”、用于帮助选择和布局图表的 GuidedDesign™ 以及用于快速原型设计的示例数据集。最后，通过从暂存到生产的一键式部署、轻松嵌入 Web 组件或 iFrame 以及发布到任何设备（Web、智能手机、平板电脑或信息亭/墙壁显示器），只需一次操作即可轻松实现部署和管理。这一切都通过行、角色或用户级安全性进行管理，并具有完整的审计跟踪和内置的用户自动化和管理功能的帮助。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI 提供易于使用的拖放式创建报告、图表和仪表板。按任何维度分析导入的数据度量，识别趋势和表现最好/最差的人，从摘要概述开始并深入了解细节。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一个低代码解决方案，用于构建面向客户的仪表板，提供与内部开发流程相同水平的灵活性，且所需的技术开销最小。借助 Vizzly，您可以连接到任何 SQL 数据库或 API，并将仪表板无缝嵌入为 React 或 Vue 组件。由于该产品通过代码可高度扩展，因此您将完全控制该产品和您创建的用户体验。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智能、自然语言查询和预测分析的力量，帮助企业将数据转化为可操作的商业智能。通过嵌入强大的 BI 平台中的行业特定解决方案，Lumenore 将您的原始数据转化为准确的见解。确保无缝数据集成，实现现代商业故事讲述，并鼓励高级洞察发现。使用 Lumenore 创建一个一体化数据世界，以便跨业务职能部门做出有效决策。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款时间和费用跟踪应用，帮助个人和团队高效管理项目成本和支出，提供实时数据和报告。
Domo
domo.com
Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件数据管理解决方案。我们的平台可以处理您的事件数据管理的各个方面，从收集到应用。在一个地方传输、存储、查询和呈现您的数据，并在竞争中获得竞争优势。 Keen 使您可以通过基于事件的数据真实了解产品的使用情况和交互情况。我们使您可以轻松深入了解所需的产品数据，从而使您能够识别和解决产品问题、增强用户体验并更快地推出产品。
Looker
looker.com
Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。
Metabase
metabase.com
Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 是一款综合商业智能平台，提供数据分析、报告和仪表板功能，支持多种设备与数据源的集成。
Cluvio
cluvio.com
Cluvio是一款云端商业智能工具，支持SQL查询和数据可视化，帮助团队分析和共享数据结果。
Observable
observablehq.com
可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。
Sisense
sisense.com
Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。
Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一个云端商业智能与分析平台，允许用户无需编码即可探索和分析数据，支持实时协作与数据可视化。
Explo
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Explo 提供了强大的嵌入式仪表板和报告解决方案。与每个客户安全地共享可定制的产品分析、项目报告和 KPI，同时无缝匹配您的产品设计。通过编辑仪表板和构建自己的自助数据报告，让您的用户能够探索自己的数据。