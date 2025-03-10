Bold Reports

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业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称