电子邮件验证软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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电子邮件验证软件对于企业确认电子邮件是否从合法地址发送和接收至关重要。用户可以将电子邮件列表上传到验证平台，软件通过多种方法对其进行验证。 验证过程采用预防措施来确保从这些列表中收集的业务数据的准确性。它特别确认电子邮件地址有效并且能够接收邮件。此外，电子邮件验证软件可以识别拼写错误、验证在线表格并过滤掉临时或一次性电子邮件。这些解决方案可以准确识别有效的电子邮件地址和域结构，有些甚至可以根据互联网服务提供商验证邮箱以确认其存在。
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Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服务的全球领导者，也是托管 DMARC 的发明者。该公司的云原生产品通过验证发送者身份来阻止假冒攻击并保护品牌。凭借行业领先的专利技术，Valimail 为各种类型和各种规模的企业解锁 DMARC 强制执行，将强制执行成功率从低于 25% 提高到超过 95%。作为唯一获得 FedRAMP 认证的平台以及经过审查的 Microsoft 365 环境和 Twilio SendGrid 的 DMARC 合作伙伴，Valimail 还在每个关键电子邮件身份验证标准机构中占据领导地位，致力于提高电子邮件生态系统的信任和安全性。欲了解更多信息，请访问 www.valimail.com。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS工具，自动清理、校正并丰富CRM中的联系数据，确保符合GDPR数据隐私标准。
Tomba
tomba.io
Tomba是一个B2B电邮查找工具，帮助用户寻找和验证专业联系人的电子邮件地址，支持销售和市场营销。
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox是一个AI驱动的编码工具，帮助开发人员提高生产力、加速调试、自动化任务和生成内容。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一款电子邮件查找工具，通过姓名和公司域查找和验证企业电子邮件地址，适合销售和营销专业人士使用。
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。
SendPost
sendpost.io
SendPost是一个电子邮件管理平台，提供发送、跟踪和优化电子邮件的工具，确保邮件及时到达收件人。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳大利亚首选的 B2B 数据库，可帮助企业比以往更了解潜在客户、客户和候选人，从而做出更明智的决策并取得优异的业绩。它使销售和营销团队能够加速增长并提高参与度；帮助招聘人员识别和吸引合适的候选人；并为寻求可靠市场情报的任何人节省时间。 Firmable B2B 数据库平台拥有： 👉超过 100 万家澳大利亚 B2B 公司和 1000 万人。 👉准确详细的个人资料以及本地化信息，包括 ABN、行业细分、技术堆栈等。 👉广泛的移动和电子邮件覆盖范围👉本地支持 Firmable 致力于帮助您和您的销售团队实现 2024 年的增长目标。
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer是一个免费的JSON API，用于实时验证和验证电子邮件地址，提供SMTP检查和错误检查功能。
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可帮助您维护适当的电子邮件验证系统、基于人工智能的电子邮件评分以及高送达率。维护一个干净的电子邮件数据库，以便轻松联系理想的潜在客户。使用我们的电子邮件验证工具清理您的电子邮件列表并促进您的电子邮件营销活动。所有发送的电子邮件都将被缓存，以便在必要时可以重新评估。 使用 no2bounce 查找准确的电子邮件、验证电子邮件数据、清理电子邮件数据库并获取电子邮件信誉评分。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQ是一款全面的欺诈预防API套件，可实时检测和阻止各种欺诈活动，保障企业数字安全。
AtData
atdata.com
AtData 的旗舰电子邮件验证服务 SafeToSend 在准确性、安全性、速度和易用性方面处于行业领先地位，可提供全面的电子邮件数据卫生并针对昂贵的有问题的地址提供保护。 SafeToSend 将通过确定语法是否正确以及地址是否满足 ISP 特定要求来确认电子邮件地址是否有效。我们将修复拼写错误、格式、语法和其他输入错误，同时清除损坏的地址，以减轻风险并挽救您的发件人声誉。我们还提供参与度分数，用于检查活动信号，以识别活跃使用的电子邮件，从而提高送达率、更好的细分和合格的潜在客户。我们的 100% SafeToSend 保证让您高枕无忧，因为您的电子邮件经过验证、更正且安全，因此您的消息可以通过正确的渠道发送给正确的受众。结果是更高的响应率、转化率和利润。入门很容易。我们通过我们的自助服务门户 InstantData 让您的数据清理变得简单。创建一个免费帐户，然后从本地设备选择电子邮件列表、通过 FTP 上传或从电子邮件营销平台导入。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一个屡获殊荣的电子邮件验证和交付平台，帮助超过 350,000 名客户提高电子邮件投资回报率和收件箱放置位置。其一流的送达服务包括： 99% 准确的电子邮件验证 - 删除过时且有风险的电子邮件地址，以降低电子邮件退回率并保持良好的发件人声誉。电子邮件查找器 - 查找新的、有效的企业电子邮件地址并扩大您的 B2B 外展范围 DMARC 监控 - 通过无限的电子邮件监控、安全警报和自动报告来保护您的电子邮件并防止网络钓鱼诈骗 电子邮件送达工具 - 使用定制工具包提高收件箱可见性。包括电子邮件服务器测试、收件箱放置测试、电子邮件查找器和 DMARC 监控活动数据和电子邮件评分 - 通过活动数据查找最活跃的电子邮件订阅者。此外，电子邮件评分服务提供有关您的电子邮件列表的更深入的见解，以帮助您取得电子邮件成功。 ZeroBounce 已验证超过 25 亿封电子邮件，为各种规模的公司提供服务，从个体企业主到亚马逊、迪士尼、Netflix 和丝芙兰。该平台可确保军用级安全性，并通过 GDPR、SOC 2 Type II、ISO-27001 认证，并且完全符合 HIPAA。
Kickbox
kickbox.com
Kickbox 是一种领先的电子邮件验证解决方案，使企业能够验证电子邮件地址，无论是实时逐一验证还是批量验证，确保您只发送给有效且响应迅速的电子邮件联系人。 Kickbox 的实时电子邮件验证 API 与各种 Web 表单和接触点无缝集成，从帐户注册和潜在客户捕获表单到 CRM 或 e-POS 系统。通过实施这一额外的安全层，API 可以有效地当场筛选出虚假或无效的电子邮件地址。这样，只有可送达的电子邮件才会进入您的数据库，确保您不会错过与受众建立联系的机会。亮点功能： 实时和批量验证：Kickbox 有助于清理您的电子邮件列表并验证添加到数据库中的地址。无缝集成：实时电子邮件验证 API 轻松集成到 Web 表单中，捕获从帐户注册到 CRM 平台的电子邮件数据。打字错误？没问题：Kickbox API 通过提示用户实时纠正错误来巧妙地处理拼写错误，确保与受众的无缝连接。可靠且准确的结果：无论您是单独验证电子邮件还是批量验证电子邮件，Kickbox 的结果都会优先考虑可靠性和准确性。合规性和数据保护：Kickbox 在合规性和数据保护方面处于领先地位，并遵循最佳实践。 Sendex™ 分数：仪表板充当您的指挥中心，为每封电子邮件提供专有的质量分数，并为战略决策提供附加指标。社区和支持：Kickbox 提供易于理解的文档、一流的支持和专业的交付咨询解决方案。为什么选择 Kickbox？ Kickbox 不仅仅是一项服务；更是一项服务。它是您的战略合作伙伴，可帮助您最大限度地实现电子邮件目标并通过电子邮件赚更多钱。 Kickbox 致力于合规性、用户友好的集成和客户成功，确保您的电子邮件不仅能到达收件箱，还能最大限度地提高您的营销投资回报率。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
Emailable
emailable.com
Emailable 是业内最快、最准确的电子邮件验证服务之一。我们验证电子邮件的速度至少比地球上任何工具快 8 倍，每分钟 30,000 封。通过清理列表并通过 Emailable 减少退回邮件来提高送达率。注册免费试用，了解为什么 150 多个国家/地区的 200,000 多家企业选择我们的服务。亮点： - 简单易用的现代用户体验 - 快速 API 设置 - 50 多个集成 - 24/7 专属客户支持 - 99% 的交付率保证 - 99.99% 服务器正常运行时间 - 不收取未知或重复费用
ListClean
listclean.xyz
ListClean是一款电子邮件验证平台，通过检查和删除无效邮箱，提高电子邮件列表的质量和可交付性。
Proofy
proofy.io
提高您的投资回报率并保存电子邮件服务器声誉。 删除硬退回邮件、有风险的邮件、一次性邮件、重复邮件、垃圾邮件陷阱 准确度达 98.5% 的电子邮件检查器
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
在真正的短时间内，超过 50,000 名用户信任 MyEmailVerifier！尝试我们的免费电子邮件验证器，每天提供 100 个免费电子邮件积分，并提供真实退款保证。更少“未知”，更少复杂性，更实惠！ MyEmailVerifier 的送达率准确率为 98%。我们的电子邮件验证器是一项不断发展的业务，可帮助其他企业开展有效的电子邮件活动。我们先进的电子邮件验证器将检查电子邮件语法。它不仅会验证 MX 记录是否有效，还会查找电子邮件是否未列在任何灰名单或黑名单中。我们的在线电子邮件验证程序还将检查电子邮件 SMTP，以确保其有效并准备好接受您的电子邮件。
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailVerification是一款电子邮件验证工具，帮助企业提高邮件送达率，清理地址列表，降低跳出率，确保营销活动有效。
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io 是数字营销人员清理和验证电子邮件列表的最佳工具，可提高电子邮件送达率，从而实现更好、更有效的电子邮件营销活动。 Bounceless.io 以 csv、txt 或 xls 格式批量处理您的电子邮件列表，并向您提供结果。我们的模式是即用即付模式，您有 100 个免费积分可以开始使用并享受我们的首次验证。无需信用即可开始。 Bounceless.io 与其他电子邮件验证软件不同，我们提供出色的界面、24 小时客户服务、非常高的送达率列表检查和低廉的价格。
Mailtester
mailtester.com
Mailtester是一款检查电子邮件地址有效性的工具，支持Mailchimp及其他集成，帮助用户优化电子邮件设置和提高投递率。
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck 是一款易于使用、快速且高效的电子邮件验证工具，具有用于随时随地验证的 API 集成功能。
Captain Verify
captainverify.com
Captain verify 是一个可以轻松验证和清理电子邮件有效性的解决方案。告别无效地址、错误输入/拼写、硬退回、返回发件人和其他垃圾邮件陷阱、蜜罐。一项简单、快速且安全的服务，可提高您的交付能力。
Boring Plugins
boringplugins.com
自动验证添加到 Outreach.io 的电子邮件，以防止电子邮件被退回。
TrueList
truelist.io
TrueList 提供了一套全面的电子邮件验证和列表管理工具，专为优先考虑有效沟通的营销人员、企业和个人而设计。我们的平台具有先进的 SMTP 验证、DNS 记录检查、垃圾邮件陷阱检测以及一次性地址和接受所有域的识别功能。通过与 HubSpot、ConvertKit、Zapier 和 Mailchimp 等主要平台直接集成，TrueList 可无缝增强您的电子邮件营销工作流程。 TrueList 是电子邮件验证领域的新玩家，由 ConvertKit 前工程主管、电子邮件营销领域的资深人士 Grant Ammons 创立。我们的旅程是由对创新、可靠性和客户成功的承诺推动的。
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge 电子邮件列表验证是一项旨在通过验证列表上电子邮件地址的有效性来提高电子邮件营销活动的质量和送达率的服务。此过程有助于识别和删除无效、不活跃或有风险的电子邮件地址，从而降低跳出率并提高整体营销活动绩效。验证服务是用户友好的，通过 API 或易于使用的界面提供实时验证，以进行批量列表清理。通过维护干净的电子邮件列表，营销人员可以确保更高的参与率并保护发件人声誉，使他们的电子邮件通信更加有效和可靠。详细信息最好访问SendBridge的官方网站。
validTo
validto.com
validTo 是一种简单快速的电子邮件验证服务，可提高电子邮件的送达率。 validTo 可让您清理电子邮件列表并在电子邮件营销中取得更好的效果。 validTo 电子邮件列表验证受到世界各地公司的信任。
Instantly
instantly.ai
立即是一款电子邮件营销应用，提供潜在客户管理、广告系列管理、分析和自动化功能，帮助企业优化冷邮箱活动。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一款电子邮件验证和可交付性平台，支持高效验证电子邮件地址，操作简单，适合各种规模的企业使用。
Debounce
debounce.io
Debounce是一款电子邮件验证工具，通过验证邮件地址确保列表有效，避免发送到无效或停用的地址。
EmailListVerify
emaillistverify.com
Emaillistverify是一种电子邮件验证工具，能检测并清除无效和一次性邮箱，提高邮件投递准确性。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一款云端工具，帮助企业寻找和验证专业电子邮件地址，并提供冷邮件推广功能，简化营销和销售过程。
Loqate
loqate.com
Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
Mailgun
mailgun.com
Mailgun是一款电子邮件服务，提供API供开发人员发送、接收和跟踪电子邮件，支持各种编程语言和SMTP集成。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions是一款基于云的软件，专注于订阅账单和管理，集成支付网关，支持客户门户和会员管理。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail是一项专门的交易电子邮件发送服务，帮助企业可靠地发送和管理关键电子邮件。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads是一个B2B潜在客户生成和电子邮件营销的平台，提供全面的数据库、自动化工具和CRM集成，帮助用户管理营销流程。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，帮助B2B专业人员获取有效的电子邮件地址并支持电子邮件营销活动。
Wiza
wiza.co
Wiza是一款提取LinkedIn和Sales Navigator联系信息的工具，帮助用户创建电子邮件列表并管理潜在客户数据。
Clearout
clearout.io
Clearout是一款电子邮件验证工具，帮助企业维护高质量电子邮件列表，确保邮件准确送达，减少无效地址。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供全球联系信息数据库的工具，帮助用户快速查找电子邮件地址和电话号码，适用于寻找商业合作和潜在客户。
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