电子邮件验证软件 - 最热门应用 - 埃塞俄比亚

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件验证软件对于企业确认电子邮件是否从合法地址发送和接收至关重要。用户可以将电子邮件列表上传到验证平台，软件通过多种方法对其进行验证。 验证过程采用预防措施来确保从这些列表中收集的业务数据的准确性。它特别确认电子邮件地址有效并且能够接收邮件。此外，电子邮件验证软件可以识别拼写错误、验证在线表格并过滤掉临时或一次性电子邮件。这些解决方案可以准确识别有效的电子邮件地址和域结构，有些甚至可以根据互联网服务提供商验证邮箱以确认其存在。
提交新应用
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Instantly
instantly.ai
通过无限的电子邮件发送帐户和预热、B2B 潜在客户数据库和智能 AI 立即扩展您的外展活动。通过一次固定费用订阅，找到您的潜在客户、创建您的营销活动、连接您的发送帐户，并观察这些潜在客户转变为客户。 Instantly 成立于 2021 年，是领先的销售互动平台，拥有超过 15,000 名客户，从个体企业家到全球代理机构。我们的目标是成为市场上最简单的通过冷电子邮件赚钱的工具。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
RocketReach
rocketreach.co
全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
Debounce
debounce.io
电子邮件验证工具；简单、快速、准确。不要让退回邮件、一次性邮件、垃圾邮件陷阱和停用的电子邮件降低您的发送声誉，浪费您的时间和金钱。 30% 的电子邮件在短短一年内就变质了。如果超过 10% 的电子邮件质量不佳，则送达率将低于 44%。使用批量电子邮件验证工具来消除任何不良电子邮件。
Mailgun
mailgun.com
一组强大的 API，无论您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 还是 Java，都可以让您轻松地从应用程序发送、接收和跟踪电子邮件。简单的 SMTP 集成和简单的 RESTful API 消除了发送交易或批量电子邮件的混乱细节。无论您需要发送 10 封还是 1000 万封电子邮件，都可以快速扩展。可搜索的日志意味着您始终知道您的电子邮件发生了什么，而标签则可以轻松地对您的数据进行 A/B 测试和报告，所有这些都通过我们的网络钩子进行。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 Zept...
Email Validation
emailvalidation.io
使用我们免费且易于使用的电子邮件检查软件验证任何电子邮件地址。我们提供 99% 的准确率。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
INBOX
useinbox.com
创建您自己的营销策略 在几秒钟内发送 发送并分析电子邮件营销活动。开始您的免费计划，享受无限信用。终身免费！免费注册 查看定价 INBOX 是一款电子邮件营销工具，比任何其他易于使用的电子邮件营销工具具有更强大的功能和灵活性创建您的订阅者会欣赏 INBOX 的电子邮件营销
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce 可帮助您维护适当的电子邮件验证系统、基于人工智能的电子邮件评分以及高送达率。维护一个干净的电子邮件数据库，以便轻松联系理想的潜在客户。使用我们的电子邮件验证工具清理您的电子邮件列表并促进您的电子邮件营销活动。所有发送的电子邮件都将被缓存，以便在必要时可以重新评估。 使用 no2bounce 查找准确的电子邮件、验证电子邮件数据、清理电子邮件数据库并获取电子邮件信誉评分。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
mails.ai
mails.ai
Mails.ai 是通过高效的冷电子邮件推广来发展业务的首选平台。这是一个先进且用户友好的系统，可以帮助您以更少的努力接触到更多的人。 Mails.ai 的魅力在于： - 智能电子邮件自动化：我们的 AI 负责为您发送电子邮件和跟进。 - 连接任意数量的电子邮件帐户：没有上限 - 根据需要连接任意数量的帐户。 - 实时电子邮件验证器：通过我们的即时验证系统，我们确保您的电子邮件进入收件箱，而不是垃圾邮件文件夹。 - 无限联系人上传：无论您的潜在客户列表有多大，您都可以全部上传。 - AI 创建的自定义电子邮件：获取由我们聪明的 AI 撰写的直接与受众对话的电子邮件。 - 智能发送模式：我们的系...
Wiza
wiza.co
查找准确的 B2B 联系信息非常痛苦。 40% 的销售人员表示寻找潜在客户是他们工作中最困难的部分。 LinkedIn 提供了最新的潜在客户库，但没有简单的方法来接触 LinkedIn 之外的潜在客户。数据库解决方案提供联系信息，但工作信息经常是错误的，并且电子邮件会被退回。访问实时验证的联系人数据，送达率高达 99%。今天就开始使用 Wiza！
EmailListVerify
emaillistverify.com
全功能电子邮件验证。不过价格是一半。在不超出预算的情况下摆脱垃圾邮件陷阱、硬退回邮件、一次性或包罗万象的电子邮件。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Mailtester
mailtester.com
检查电子邮件地址是否有效。我们的电子邮件列表检查器将查找并检查电子邮件以查看它们是否有效。我们有 Mailchimp 杂食检查器和其他集成，例如 MailChimp、Activecampaign
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一体化欺诈预防 API 套件，可有效检测和防止高级欺诈活动，例如类人机器人、住宅代理、虚假电子邮件和被盗用户数据。我们的实时筛选工具受到美国银行和 Coinbase 等大型金融机构以及微软、Uber 和亚马逊等其他公司的信任，可以减少高风险行为。我们的风险数据始终是最新的，即使是最复杂的欺诈形式也能有效应对。
SendPost
sendpost.io
电子邮件 API + SMTP 中继 我们为开发人员、企业和 ESP 提供可靠地交付、衡量和优化电子邮件所需的工具、专业知识和支持，以便它们每次都能按时到达客户的收件箱。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最强大的电子邮件验证和送达服务。 Bouncer 是一个类似 SaaS 堡垒的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）电子邮件验证和交付平台，受到来自六大洲数千家公司的信任。该平台成立于 2017 年，其使命很简单，即改善 Human 2 Human 电子邮件通信并帮助人们通过电子邮件渠道建立并保持联系。 Bouncer 是电子邮件验证市场的技术领导者。列表和 API 验证都是一流的机制，具有零停机时间政策。该产品具有最佳的覆盖范围和高性能（每位客户每小时最多可处理 200 000 封经过验证的电子邮件）。为了成为针对企业和中小型企业细分市场的更复杂的解决方...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer 是一个免费、简单且功能强大的 JSON API，通过语法检查、拼写错误和拼写检查、SMTP 检查、免费且一次性的提供商过滤等提供即时电子邮件地址验证和验证。其系统基于 REST，由 256 位 HTTPS 加密保护，其目标是协助开发人员和企业打击欺诈用户并提高电子邮件活动的成功率。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家总部位于纽约的招聘技术领域 SaaS 公司，最近于 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收购。自 2016 年以来，我们一直在帮助世界各地的招聘机构建立更可预测的客户和候选人渠道。我们的平台有助于减少与潜在客户和候选人互动所需的时间。 Interseller 可以通过自动化和个性化的电子邮件序列查找并联系任何个人或工作电子邮件地址，同时保持 30 多个 CRM 和 ATS 处于最新状态。
Clearout
clearout.io
Clearout 是一种一站式解决方案，可简化通过电子邮件识别和联系潜在客户的流程，从而增强您的销售和营销工作。我们的工具通过实时和批量电子邮件验证和电子邮件验证来扩大您的覆盖范围、减少硬退回并提高送达率，从而确保您的电子邮件到达预期收件人。借助 Clearout，您可以有效地接触每一位潜在客户并最大限度地发挥您的销售潜力。 Clearout 的电子邮件验证和电子邮件验证服务提供了多种方法来帮助您维护干净且更新的电子邮件列表，同时保持热门线索在您身边。以下是利用我们服务的一些方法： 1) 建立精确的电子邮件列表：使用 Clearout 的电子邮件查找工具，您只需输入潜在客户的姓名和公司/域名，...
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
validTo
validto.com
validTo 是一种简单快速的电子邮件验证服务，可提高电子邮件的送达率。 validTo 可让您清理电子邮件列表并在电子邮件营销中取得更好的效果。 validTo 电子邮件列表验证受到世界各地公司的信任。
ListClean
listclean.xyz
ListClean 是一个电子邮件验证和电子邮件验证平台。该服务可删除电子邮件拼写错误、不存在的电子邮件、No-MX、滥用电子邮件帐户、垃圾邮件陷阱和其他有风险的电子邮件地址。配备齐全的电子邮件验证解决方案： - SMTP 服务器检查 - 邮件服务器验证 - MX 记录检查 - 删除垃圾邮件陷阱 - 删除硬退回 - 删除捕获所有电子邮件 - 删除一次性电子邮件 - 删除基于角色的电子邮件 - DNS 检查 使用我们的 Listclean 服务检测并抑制无效的电子邮件地址。通过维护干净的列表，您可以降低跳出率并提高邮箱提供商的绩效。
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert 是一款智能潜在客户生成工具，可以找到任何人的公司电子邮件地址，并通过促进转化的数据来丰富该地址。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的...
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的...
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge 电子邮件列表验证是一项旨在通过验证列表上电子邮件地址的有效性来提高电子邮件营销活动的质量和送达率的服务。此过程有助于识别和删除无效、不活跃或有风险的电子邮件地址，从而降低跳出率并提高整体营销活动绩效。验证服务是用户友好的，通过 API 或易于使用的界面提供实时验证，以进行批量列表清理。通过维护干净的电子邮件列表，营销人员可以确保更高的参与率并保护发件人声誉，使他们的电子邮件通信更加有效和可靠。详细信息最好访问SendBridge的官方网站。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce 是一个屡获殊荣的电子邮件验证和交付平台，帮助超过 350,000 名客户提高电子邮件投资回报率和收件箱放置位置。其一流的送达服务包括： 99% 准确的电子邮件验证 - 删除过时且有风险的电子邮件地址，以降低电子邮件退回率并保持良好的发件人声誉。电子邮件查找器 - 查找新的、有效的企业电子邮件地址并扩大您的 B2B 外展范围 DMARC 监控 - 通过无限的电子邮件监控、安全警报和自动报告来保护您的电子邮件并防止网络钓鱼诈骗 电子邮件送达工具 - 使用定制工具包提高收件箱可见性。包括电子邮件服务器测试、收件箱放置测试、电子邮件查找器和 DMARC 监控活动数据和电子邮件评分...
TrueList
truelist.io
TrueList 提供了一套全面的电子邮件验证和列表管理工具，专为优先考虑有效沟通的营销人员、企业和个人而设计。我们的平台具有先进的 SMTP 验证、DNS 记录检查、垃圾邮件陷阱检测以及一次性地址和接受所有域的识别功能。通过与 HubSpot、ConvertKit、Zapier 和 Mailchimp 等主要平台直接集成，TrueList 可无缝增强您的电子邮件营销工作流程。 TrueList 是电子邮件验证领域的新玩家，由 ConvertKit 前工程主管、电子邮件营销领域的资深人士 Grant Ammons 创立。我们的旅程是由对创新、可靠性和客户成功的承诺推动的。
Boring Plugins
boringplugins.com
自动验证添加到 Outreach.io 的电子邮件，以防止电子邮件被退回。
Captain Verify
captainverify.com
Captain verify 是一个可以轻松验证和清理电子邮件有效性的解决方案。告别无效地址、错误输入/拼写、硬退回、返回发件人和其他垃圾邮件陷阱、蜜罐。一项简单、快速且安全的服务，可提高您的交付能力。
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck 是一款易于使用、快速且高效的电子邮件验证工具，具有用于随时随地验证的 API 集成功能。
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io 是数字营销人员清理和验证电子邮件列表的最佳工具，可提高电子邮件送达率，从而实现更好、更有效的电子邮件营销活动。 Bounceless.io 以 csv、txt 或 xls 格式批量处理您的电子邮件列表，并向您提供结果。我们的模式是即用即付模式，您有 100 个免费积分可以开始使用并享受我们的首次验证。无需信用即可开始。 Bounceless.io 与其他电子邮件验证软件不同，我们提供出色的界面、24 小时客户服务、非常高的送达率列表检查和低廉的价格。
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Emailable 是业内最快、最准确的电子邮件验证服务之一。我们验证电子邮件的速度至少比地球上任何工具快 8 倍，每分钟 30,000 封。通过清理列表并通过 Emailable 减少退回邮件来提高送达率。注册免费试用，了解为什么 150 多个国家/地区的 200,000 多家企业选择我们的服务。亮点： - 简单易用的现代用户体验 - 快速 API 设置 - 50 多个集成 - 24/7 专属客户支持 - 99% 的交付率保证 - 99.99% 服务器正常运行时间 - 不收取未知或重复费用
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valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服务的全球领导者，也是托管 DMARC 的发明者。该公司的云原生产品通过验证发送者身份来阻止假冒攻击并保护品牌。凭借行业领先的专利技术，Valimail 为各种类型和各种规模的企业解锁 DMARC 强制执行，将强制执行成功率从低于 25% 提高到超过 95%。作为唯一获得 FedRAMP 认证的平台以及经过审查的 Microsoft 365 环境和 Twilio SendGrid 的 DMARC 合作伙伴，Valimail 还在每个关键电子邮件身份验证标准机构中占据领导地位，致力于提高电子邮件生态系统的信任和安全性。欲了解更多信息，请访问 www.valim...
Kickbox
kickbox.com
Kickbox 是一种领先的电子邮件验证解决方案，使企业能够验证电子邮件地址，无论是实时逐一验证还是批量验证，确保您只发送给有效且响应迅速的电子邮件联系人。 Kickbox 的实时电子邮件验证 API 与各种 Web 表单和接触点无缝集成，从帐户注册和潜在客户捕获表单到 CRM 或 e-POS 系统。通过实施这一额外的安全层，API 可以有效地当场筛选出虚假或无效的电子邮件地址。这样，只有可送达的电子邮件才会进入您的数据库，确保您不会错过与受众建立联系的机会。亮点功能： 实时和批量验证：Kickbox 有助于清理您的电子邮件列表并验证添加到数据库中的地址。无缝集成：实时电子邮件验证 API 轻...
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AtData 的旗舰电子邮件验证服务 SafeToSend 在准确性、安全性、速度和易用性方面处于行业领先地位，可提供全面的电子邮件数据卫生并针对昂贵的有问题的地址提供保护。 SafeToSend 将通过确定语法是否正确以及地址是否满足 ISP 特定要求来确认电子邮件地址是否有效。我们将修复拼写错误、格式、语法和其他输入错误，同时清除损坏的地址，以减轻风险并挽救您的发件人声誉。我们还提供参与度分数，用于检查活动信号，以识别活跃使用的电子邮件，从而提高送达率、更好的细分和合格的潜在客户。我们的 100% SafeToSend 保证让您高枕无忧，因为您的电子邮件经过验证、更正且安全，因此您的消息可...
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Firmable 是澳大利亚首选的 B2B 数据库，可帮助企业比以往更了解潜在客户、客户和候选人，从而做出更明智的决策并取得优异的业绩。它使销售和营销团队能够加速增长并提高参与度；帮助招聘人员识别和吸引合适的候选人；并为寻求可靠市场情报的任何人节省时间。 Firmable B2B 数据库平台拥有： 👉超过 100 万家澳大利亚 B2B 公司和 1000 万人。 👉准确详细的个人资料以及本地化信息，包括 ABN、行业细分、技术堆栈等。 👉广泛的移动和电子邮件覆盖范围👉本地支持 Firmable 致力于帮助您和您的销售团队实现 2024 年的增长目标。