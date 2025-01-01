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最热门 最近添加 电子邮件跟踪软件 - 最热门应用

电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。