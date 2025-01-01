电子邮件跟踪软件 - 最热门应用

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电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款专为销售团队设计的客户关系管理（CRM）工具，支持销售管道管理、自动化工作流及数据分析。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Bigin
bigin.com
Bigin是一款简化版的客户关系管理软件，专为小型企业设计，帮助管理销售流程、客户信息和沟通记录。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Polymail
polymail.io
Polymail是一款电子邮件平台，专为销售沟通设计，支持多种邮箱，提供邮件追踪、日历安排和Salesforce同步等功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
Keap
keap.com
Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
Outreach
outreach.io
Outreach 是一款销售执行平台，帮助销售团队提高效率，支持从潜在客户开发到交易管理的整个过程。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款优化出站呼叫的工具，支持预测拨号、CRM集成和呼叫录音，帮助销售团队提高沟通效率和客户满意度。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一个统一的客户体验平台，帮助销售、营销和支持团队在单一界面上高效协作和管理客户关系。
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick 是一款免费的 Gmail 和 Google Workspace 邮件跟踪工具，提供实时通知和双重勾选标记，显示邮件状态。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款针对B2B小型企业的CRM软件，通过自动化数据输入和集成工具，简化销售流程，提升效率。
Salesmate
salesmate.io
推销员是一款灵活且经济的CRM解决方案，帮助企业管理联系人、交易和销售任务，支持自动化和个性化营销。
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，通过 AI 技术自动分类邮件，将不重要的邮件移至文件夹，帮助用户清理收件箱，提高工作效率。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在通过AI个性化和自动化功能帮助企业提升邮件活动的效果和转化率。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一个销售参与平台，优化电子邮件工作流程，提供跟踪、模板和自动化任务功能，帮助团队提高客户互动和销售效率。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
Outplay
outplayhq.com
Outplay是一个销售参与和自动化平台，帮助销售团队通过多个渠道与潜在客户互动，简化销售流程并提供分析报告。
Nimble
nimble.com
Nimble是一款专注于关系管理的CRM，支持自定义联系人记录与Kanban工作流程，简化客户信息管理，集成Microsoft 365和Google Workspace。
Reply.io
reply.io
Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Woodpecker
woodpecker.co
伍德佩克是一款直观的冷邮件工具，帮助B2B企业通过个性化邮件序列与潜在客户建立联系并保持沟通。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，集成在 Gmail 中，帮助销售团队管理潜在客户、客户关系和销售进度。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驱动的电子邮件管理工具，帮助企业自动化邮件互动，提升客户参与度，并将潜在客户转化为实际客户。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一款销售参与平台，通过简化工作流程和与CRM系统集成，帮助B2B销售团队提高效率和沟通。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell是一款现代销售CRM，帮助企业管理潜在客户、跟踪销售活动，同时提供分析和自动化工具，提高销售效率。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款销售支持工具，当客户打开提案时会通知您，并提供关键统计数据。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email是一款电子邮件营销平台，提供强大的API和SMTP服务，帮助企业创建和发送电子邮件活动，支持入站邮件路由和实时分析功能。
Shape Software
setshape.com
Shape是一款专为销售和营销自动化设计的软件，集成了可配置的功能，帮助团队高效合作和管理业务。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly AI 是一款用于自动化和个性化冷邮件营销的工具，帮助销售团队高效管理外展活动并提高响应率。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM是一个全面的客户关系管理平台，提供联系人管理、潜在客户跟踪和项目管理工具，帮助企业简化运营并提升效率。
Klenty
klenty.com
Klenty是一个销售参与平台，帮助销售团队自动化和个性化外展，支持多渠道联系人互动和邮件跟踪。
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost是一款电子邮件基础设施提供商，帮助企业管理交易和营销电子邮件的发送与交付，提供分析工具和集成服务。
Automailer
automailer.io
Automailer是一款冷邮件自动化工具，专注于潜在客户开发，支持定制邮件、回复跟踪及数据分析，确保邮件高送达率。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell是一个综合的CRM和电子邮件营销平台，帮助B2B企业提高销售效率，简化工作流程，支持多种集成和自动化功能。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor 是一款销售智能平台，帮助企业识别匿名网站访问者，跟踪潜在客户，优化营销策略，提升销售效率。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一款销售参与平台，通过自动化潜在客户挖掘、电子邮件和电话外展，帮助销售团队提高效率并增加会议预约。
Yesware
yesware.com
Yesware是一个电子邮件跟踪和外展平台，帮助销售团队管理和优化电子邮件沟通，支持与Gmail和Outlook的集成。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM是一款视觉化客户关系管理工具，专注于销售管道管理和客户互动，提供潜在客户、机会和帐户管理功能。
Opensense
opensense.com
Opensense 应用集中管理所有设备的电子邮件签名，兼容 Office 365、G-Suite、Salesforce 和其他平台。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷邮件自动化工具，帮助企业简化外展沟通，提供邮箱连接、AI模板、个性化功能等多种自动化功能。
Uptics
uptics.io
Uptics是一款销售自动化软件，帮助用户优化外部销售流程，增加会议预约和交易成交效率，适合远程和内部销售团队使用。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail是一款自动化个人电子邮件外展工具，帮助销售和市场团队进行个性化联系和跟进。
Groove
groove.co
Groove是一个销售互动平台，帮助销售领导者通过自动化提高效率，服务超过75,000名用户。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io是一款电子邮件外展软件，支持用户自动安排发送个性化邮件和跟进，提升回复率，同时与CRM系统集成。
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
Overloop
overloop.com
Overloop是一个多渠道销售参与平台，提供电子邮件、LinkedIn自动化和电话工具，帮助企业管理销售管道和提高销售业绩。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一个销售自动化平台，提供客户联系信息获取、沟通自动化及CRM工具，帮助企业优化销售流程和管理客户互动。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy是一款销售支持平台，通过集成Salesforce和自动化任务，提高销售团队的效率和生产力，帮助销售代表更好地管理客户关系。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 是针对货运经纪人和物流公司的客户关系管理软件，帮助简化销售流程，管理客户互动和提高销售效率。
Salesboom
salesboom.com
Salesboom是一款云销售和CRM软件，帮助企业管理客户关系、销售流程和数据集成，支持多平台访问。
Hexospark
hexospark.com
Hexospark 应用程序允许用户个性化电子邮件，自动化后续跟进，集中管理客户关系以推动销售增长。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一个潜在客户生成和评分平台，帮助B2B销售团队跟踪网站访客行为，并优先处理潜在客户。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件热身工具，帮助用户提高发件人声誉，并增加电子邮件进入收件箱的机会。
Koncert
koncert.com
Koncert是一个AI驱动的销售平台，提供拨号工具、销售序列和分析功能，旨在提高销售效率和业绩。