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电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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SendNow
sendnow.ai
通过电子邮件收件箱轮换、序列自动化和电子邮件验证来提高冷电子邮件的送达率。为每个客户、团队或项目创建无限的专用工作空间，以保持数据隔离和组织
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷邮件自动化工具，帮助企业简化外展沟通，提供邮箱连接、AI模板、个性化功能等多种自动化功能。
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge 是一个AI驱动的销售执行平台，帮助企业进行个性化的电子邮件推广，提高邮件送达率和转化率。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
Autobound
autobound.ai
每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
Overloop
overloop.com
Overloop是一个多渠道销售参与平台，提供电子邮件、LinkedIn自动化和电话工具，帮助企业管理销售管道和提高销售业绩。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。
Salesboom
salesboom.com
使用 Salesboom 云销售和 CRM 更努力、更智能地工作。 20 年来，作为领先且价值领先的云 CRM 和销售自动化软件即服务供应商。客户数据库 销售渠道管理 潜在客户、联系人、客户、机会、活动、报价 实时警报 销售脚本 Outlook 到 CRM 和 GMail 到 CRM 潜在客户、客户和机会评分 滴灌营销活动 工作流程 可定制的报告、分析和仪表板 可定制的 Web 表单 调查 移动销售适用于 iOS 和 Android API 的应用程序以及与 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等集成。我们通过易于使用且完全可定制的点击式云销售解决方案使销售变得更好，让您了解最新的实时客户信息。您会得到一个为您构建的系统。我们通过内部专业服务配置 CRM、推出并培训用户。我们还为您构建定制和集成。适用于 iOS 和 Android 的新移动应用程序。使用适用于 Microsoft 365 Outlook 和 Gmail 的新电子邮件插件，从您的电子邮件帐户创建联系人并将电子邮件保存到您的联系人。我们将您所有的销售、营销、客户服务、报价到现金统一到一个简单的平台中，该平台由业务用户预先集成并完全可定制，无需任何代码，只需点击即可轻松完成。非常适合中小型企业和大型企业。
Shape Software
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Shape是专用的销售和营销自动化软件，该软件具有可为任何业务配置的预先构建功能。易于使用的接口赋予您的团队能力，并在一个AI平台中巩固业务的所有方面。 Shape Software为您的团队提供了一个协作的空间，以使他们在所做的所有事情中保持一致和高效，无论是简化您的销售管道，吸引更多的潜在客户与营销序列和数字广告，培养客户关系，无缝沟通或跟踪项目。立即开始增长您的收入。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驱动的电子邮件管理工具，帮助企业自动化邮件互动，提升客户参与度，并将潜在客户转化为实际客户。
Elastic Email
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Elastic Email是一款电子邮件营销平台，提供强大的API和SMTP服务，帮助企业创建和发送电子邮件活动，支持入站邮件路由和实时分析功能。
Autoklose
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产生可预测收入的关键策略是建立可预测的渠道。一些最大的财富 1000 强公司的销售副总裁每天使用 Autoklose 来实现这一目标。 Autoklose 是首款具有集成 B2B 数据库的电子邮件外展软件，其中包含超过 800 万条经过验证的 B2B 潜在客户。 Autoklose 因其直观且易于使用的界面而获奖，它将入职时间降至最低，让您的销售代表感到高兴和专注。 • 每个销售代表每天节省 3 个小时。 • 与您现有的销售堆栈无缝同步。 • 使用实时报告和分析。深受市场领导者和成长型企业的信赖。 Autoklose 专为企业家、销售和营销人员而设计。 Autoklose 可以帮助您和您的团队： * 目标 — 通过利用我们庞大的数据库（包含来自不同行业的干净、经过验证的 B2B 潜在客户）并应用许多不同的强大过滤器，找到合适的潜在客户。 * 吸引您的潜在客户，通过大规模发送一系列高度定制的电子邮件、实时微调您的营销活动以及自动化您的销售流程，将他们转化为忠实客户。 * 通过管理您的团队、监控您的营销活动和每个团队成员的绩效、直接从您的仪表板分析报告以及遵循一个简单的公式 - 测试、改进、重复和蓬勃发展，来发展您的业务。大胆一点。以 k 开始 klosing。自动关闭。
Salesmate
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推销员是一款灵活且经济的CRM解决方案，帮助企业管理联系人、交易和销售任务，支持自动化和个性化营销。
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler 是一个电子邮件插件，提升收件箱功能，包括AI助手、邮件跟踪、智能排期和联系人管理等。
GlassHive
glasshive.com
让销售和营销变得简单而有趣。 GlassHive 是在团队的精心开发下开发的，该团队曾与各种规模的 MSP 合作，帮助他们实现销售和营销梦想。 一路走来，我们不断看到同样的挣扎。可见性、问责制、手动数据管理——无论是哪家公司，他们都必须付出努力来消除相同的瓶颈。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Sellizer
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Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
Automailer
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Automailer 是一种冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
ReachInbox
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ReachInbox是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在通过AI个性化和自动化功能帮助企业提升邮件活动的效果和转化率。
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Outboundly AI 是一款用于自动化和个性化冷邮件营销的工具，帮助销售团队高效管理外展活动并提高响应率。
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LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Amplemarket
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Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一个销售自动化平台，提供客户联系信息获取、沟通自动化及CRM工具，帮助企业优化销售流程和管理客户互动。
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Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。
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使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
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DoubleTick 是一款免费的 Gmail 和 Google Workspace 邮件跟踪工具，提供实时通知和双重勾选标记，显示邮件状态。
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SocketLabs是一个SMTP继电器和营销自动化平台，帮助企业管理批量和交易电子邮件，优化投递率，提供统计和报告。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一款销售参与平台，通过自动化潜在客户挖掘、电子邮件和电话外展，帮助销售团队提高效率并增加会议预约。
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Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
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SmartReach.io是一款电子邮件外展软件，支持用户自动安排发送个性化邮件和跟进，提升回复率，同时与CRM系统集成。
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Mixmax 是一个销售参与平台，优化电子邮件工作流程，提供跟踪、模板和自动化任务功能，帮助团队提高客户互动和销售效率。
Reply.io
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Reply.io 是一个销售参与平台，帮助自动化和扩展多渠道外展，通过电子邮件、电话等与潜在客户互动。
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QuickMail是一款自动化个人电子邮件外展工具，帮助销售和市场团队进行个性化联系和跟进。
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Polymail是一款电子邮件平台，专为销售沟通设计，支持多种邮箱，提供邮件追踪、日历安排和Salesforce同步等功能。
Pipeliner CRM
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Pipeliner CRM是一款视觉化客户关系管理工具，专注于销售管道管理和客户互动，提供潜在客户、机会和帐户管理功能。
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Pipedrive是一款专为销售团队设计的客户关系管理（CRM）工具，支持销售管道管理、自动化工作流及数据分析。
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Outreach 是一款销售执行平台，帮助销售团队提高效率，支持从潜在客户开发到交易管理的整个过程。
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Nutshell是一个综合的CRM和电子邮件营销平台，帮助B2B企业提高销售效率，简化工作流程，支持多种集成和自动化功能。
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NetHunt 是一款销售自动化工具，集成在 Gmail 中，帮助销售团队管理潜在客户、客户关系和销售进度。
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Salesflare是一款针对B2B小型企业的CRM软件，通过自动化数据输入和集成工具，简化销售流程，提升效率。
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klenty.com
Klenty是一个销售参与平台，帮助销售团队自动化和个性化外展，支持多渠道联系人互动和邮件跟踪。
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Freshsales是一个销售CRM平台，帮助企业管理销售管道，自动化任务，优化客户互动，支持AI助理提供数据洞察。
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FreeAgent CRM是一个全面的客户关系管理平台，提供联系人管理、潜在客户跟踪和项目管理工具，帮助企业简化运营并提升效率。
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EngageBay是一款集成了营销、销售和客户支持的CRM软件，帮助企业提高客户转化率并管理潜在客户。
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Bigin是一款简化版的客户关系管理软件，专为小型企业设计，帮助管理销售流程、客户信息和沟通记录。
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Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
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Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
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Keap是一个全功能的CRM和销售及营销自动化平台，帮助企业管理潜在客户，自动化任务和分析业绩。
Zoho CRM
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Zoho CRM是一款全面的客户关系管理工具，帮助企业管理客户互动并与Zoho应用集成。提供潜在客户管理和销售跟踪等功能。
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PhoneBurner是一款优化出站呼叫的工具，支持预测拨号、CRM集成和呼叫录音，帮助销售团队提高沟通效率和客户满意度。
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Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
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