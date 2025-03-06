电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 乌干达

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Zoho CRM
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Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Brevo
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Autobound
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每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
Cirrus Insight
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Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
Overloop
overloop.com
Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
SendNow
sendnow.ai
通过电子邮件收件箱轮换、序列自动化和电子邮件验证来提高冷电子邮件的送达率。为每个客户、团队或项目创建无限的专用工作空间，以保持数据隔离和组织
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。
Salesboom
salesboom.com
使用 Salesboom 云销售和 CRM 更努力、更智能地工作。 20 年来，作为领先且价值领先的云 CRM 和销售自动化软件即服务供应商。客户数据库 销售渠道管理 潜在客户、联系人、客户、机会、活动、报价 实时警报 销售脚本 Outlook 到 CRM 和 GMail 到 CRM 潜在客户、客户和机会评分 滴灌营销活动 工作流程 可定制的报告、分析和仪表板 可定制的 Web 表单 调查 移动销售适用于 iOS 和 Android API 的应用程序以及与 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等集成。我们通过易于使用且完全可定制的点击式云销售解决方案使销售变得更好，让您了解最新的实时客户信息。您会得到一个为您构建的系统。我们通过内部专业服务配置 CRM、推出并培训用户。我们还为您构建定制和集成。适用于 iOS 和 Android 的新移动应用程序。使用适用于 Microsoft 365 Outlook 和 Gmail 的新电子邮件插件，从您的电子邮件帐户创建联系人并将电子邮件保存到您的联系人。我们将您所有的销售、营销、客户服务、报价到现金统一到一个简单的平台中，该平台由业务用户预先集成并完全可定制，无需任何代码，只需点击即可轻松完成。非常适合中小型企业和大型企业。
Shape Software
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Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波兰公司，成立于 2010 年。经过多年为客户提供电子邮件服务，如今 Elastic Email 已成为一个令人惊叹的电子邮件营销平台，建立在最具成本效益的电子邮件 API 之上。凭借 SMTP 中继、强大的 HTTP API、直观的用户界面、24/7 全球支持以及专为小型企业设计的定价，Elastic Email 鼓励并支持您创建和发送电子邮件活动。利用一整套现代工具和智能解决方案的强大功能来扩展您的业务并与客户建立更深层次的关系。还想吃更多吗？访问 Elastic Email 集成页面，了解如何将您的业务与 Elastic Email 服务集成。
Autoklose
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产生可预测收入的关键策略是建立可预测的渠道。一些最大的财富 1000 强公司的销售副总裁每天使用 Autoklose 来实现这一目标。 Autoklose 是首款具有集成 B2B 数据库的电子邮件外展软件，其中包含超过 800 万条经过验证的 B2B 潜在客户。 Autoklose 因其直观且易于使用的界面而获奖，它将入职时间降至最低，让您的销售代表感到高兴和专注。 • 每个销售代表每天节省 3 个小时。 • 与您现有的销售堆栈无缝同步。 • 使用实时报告和分析。深受市场领导者和成长型企业的信赖。 Autoklose 专为企业家、销售和营销人员而设计。 Autoklose 可以帮助您和您的团队： * 目标 — 通过利用我们庞大的数据库（包含来自不同行业的干净、经过验证的 B2B 潜在客户）并应用许多不同的强大过滤器，找到合适的潜在客户。 * 吸引您的潜在客户，通过大规模发送一系列高度定制的电子邮件、实时微调您的营销活动以及自动化您的销售流程，将他们转化为忠实客户。 * 通过管理您的团队、监控您的营销活动和每个团队成员的绩效、直接从您的仪表板分析报告以及遵循一个简单的公式 - 测试、改进、重复和蓬勃发展，来发展您的业务。大胆一点。以 k 开始 klosing。自动关闭。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自动执行交易分配、任务分配或基于日期的沟通等任务。而序列可以根据您的条款和条件自动进行后续操作。借助业界首款人工智能副驾驶，销售团队中的每个人都可以获得个人帮助。 “Sandy AI”可以为您预订会议、起草电子邮件或添加注释。您所需要做的就是 – 只需询问即可！我们知道，只有当营销团队产生高质量的销售线索时，销售团队才能发挥作用。这就是 Salesmate 帮助营销团队构建和执行高度个性化的营销活动并覆盖更广泛的受众的地方。不仅如此，营销团队还可以跟踪网站访问者，使用表单或潜在客户生成机器人收集潜在客户，对每个潜在客户进行评分，构建营销旅程，并将最好的 MQL 发送给销售团队以获得更大的成功。最后，优秀的客户服务团队可以真正控制企业的保留率、参与度和收入。因此，Salesmate 提供实时聊天、聊天机器人和共享收件箱等工具，为您的客户提供最佳体验。当然，您需要洞察力来预测趋势、保持敏捷并在成长之旅中做出决策。在这里，仪表板、模板、自定义报告和见解将提供您所需的一切，帮助您了解团队和业务的进展情况。从潜在客户开发到一流的客户体验，Salesmate 可以满足您团队中每个人的需要。 Salesmate 有 15 天免费试用期，您可以探索平台的每个角落，而无需透露信用卡详细信息。它安全可靠，可供团队中的每个人尝试。
GlassHive
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让销售和营销变得简单而有趣。 GlassHive 是在团队的精心开发下开发的，该团队曾与各种规模的 MSP 合作，帮助他们实现销售和营销梦想。 一路走来，我们不断看到同样的挣扎。可见性、问责制、手动数据管理——无论是哪家公司，他们都必须付出努力来消除相同的瓶颈。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一种冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在帮助企业通过人工智能驱动的个性化和智能自动化功能扩大电子邮件活动规模、提高送达率并提高转化率。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai 可以为您的冷电子邮件营销活动注入热度，帮助您大规模发送消息，同时又不失个人风格。想象一下，能够接触到大量受众，确保您的电子邮件不仅能送达，还能建立联系，这一切都不费吹灰之力。 Outboundly.ai 确保您的电子邮件友好、引人注目，并且在规模上非常有效。借助人工智能魔法，我们正在提升您的覆盖范围，提供无限的电子邮件功能，并通过单击生成电子邮件序列，确保您的消息不仅被发送，而且真正落地并引起共鸣。
FastReach
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Fastreach 毫不费力地将您变成冷酷的电子邮件专家。 潜入并观察您的客户群的增长！无需经验！
Sellular
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Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
LeadLoft
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LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
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Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关电子邮件在所有 KPI 中的表现的高度详细的可视化见解 - 如果确实出现问题，请联系我们的电子邮件传送专家 - 节省时间和精力利用高效可靠的 SocketLabs 电子邮件基础设施赚钱 - 在我们高度安全且合规的电子邮件系统中舒适地捕获和存储电子邮件 在 SocketLabs，我们知道电子邮件对您的业务有多么重要，这就是为什么要完善“击中收件箱的科学”是我们的热情。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客户资料 * 分析：A/B 测试、回复情绪分析和报告 * 团队协作：共享模板、团队报告和用户管理 * 集成：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和 Zapier 使用案例： * 外向销售：查找潜在客户的电子邮件并大规模自动化个性化外向营销活动 * 内向销售：通过以下方式自动跟进入境导致完成更多交易 * 招聘：接触潜在的求职者
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 Linkedin、电子邮件、WhatsApp、短信和电话等渠道进行多渠道外展 - 直接与 ProspectDaddy chrome 扩展集成以获取潜在客户来自 Linkedin 的电子邮件信息 - 与 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本机集成以及工作流程自动化，可将潜在客户直接添加到 smartreach.io 营销活动中。 - 通过 Zapier 与其他 CRM 集成。 - 自动跟进直至回复和先进的类人发送算法 - 通过内置的免费电子邮件验证、电子邮件软启动、电子邮件送达率设置报告，优化电子邮件到收件箱的送达率。 - 通过电子邮件上的可编程条件对您的电子邮件进行高度个性化 - 高级团队功能可帮助您与团队协作。 - 代理功能有助于不同客户之间的无缝切换。 - 跟踪所有电子邮件活动，获取详细分析和可下载报告。 - 通过工作流程自动化将电子邮件活动同步回您的 CRM。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax是最容易使用的销售参与平台，旨在帮助收入团队超越“喷雾和祈祷”勘探。借助AI驱动的见解，它可以指导您联系谁，何时伸出手，如何连接以及发送什么消息。 MixMax帮助代表与个性化的，多通道序列，电子邮件跟踪和模板，日历以及引人入胜的电子邮件增强功能（如民意调查和调查）吸引难以触及的买家。他们通过从收件箱中工作而不是切换选项卡来节省时间，并自动化重复任务（例如Salesforce更新）。 Mixmax具有一个直观的界面，可以供我喜欢，帮助他们快速起床运行。如果没有重复或“影子” CRM，实施需要几天而不是几个月。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一个用于销售沟通的电子邮件平台。我们的平台包括电子邮件跟踪、Salesforce 同步和日历安排，使销售团队能够提高转化率并缩短销售周期，同时为高管提供销售活动的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，总部位于洛杉矶的 Polymail 已帮助数千名客户转变其销售沟通流程。欲了解更多信息，请访问 http://polymail.io
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Pipedrive
pipedrive.com
每个公司都需要正确的工具来开花。为了扩展您的业务，您需要可访问的软件，提供正确的功能，快速掌握并突出关键机会。 PipEdrive是一种以销售为中心的CRM（客户关系管理）工具，该工具具有各种大小的爱使用。有100,000多个付费客户跨越179个国家，我们的CRM简单而强大的设计将销售团队吸引到优先级的可用性。当使用Pipedrive时，没有什么可以落在裂缝中，可以使您的团队花费更少的时间归档和更多的时间销售，而CRM软件既敏捷又强大。 Pipedrive旨在帮助小型企业发展。十多年来，我们一直致力于建立最好的CRM - 销售人员和销售人员的CRM。结果是一种易于使用，有效的销售工具，可以集中您的数据，帮助您可视化整个销售流程并赢得更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Nutshell
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Nutshell是一个多合一的CRM和电子邮件营销平台，可帮助B2B组织共同努力赢得更多交易。 Nutshell是足够简单的，对于任何用户而言都足够精致，它是为厌倦了杂耍单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而建立的。每项简介订阅都包括无限的CRM联系人和数据存储，完全可自定义的报告工具，免费数据迁移援助以及世界一流的现场支持，所有这些都以非常实惠的价格。 Nutshell与已经使用的软件集成在一起，包括Google Workspace/Gmail，Microsoft Office/Outlook，在线QuickBooks，Intercom和Slack。 Nutshell还提供本机iPhone和Android应用程序，允许销售代表在现场时创建，搜索和编辑联系信息。 Nutshell于2010年推出，为全球成千上万的企业提供服务，并因用户友好和负担能力而被评为顶级CRM。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。
Salesflare
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尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Klenty
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获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Freshsales
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通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
EngageBay
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EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多个集成。节奏。铅分布。本地身份证。品牌来电显示。号码监控。报告和分析。打电话辅导。一切都在这里。认识最高效的一对一拨号平台，更快地将潜在客户转化为收入。免费试用，无需信用卡： - 每小时最多可拨打 80 个联系人 - 降低垃圾邮件标记的风险 - 提高呼叫应答率 - 获得即时无延迟连接 - 混合呼叫、电子邮件和短信 - 一键点击语音邮件 - 自动记录通话记录 + 通话后流程 - 实时辅导或记录通话 - 获取号码监控和标记修复 - 创建多点触控销售节奏 - 智能分配潜在客户 - 访问自定义报告和分析 - 与 1 领域的领导者合作-to-1 Responsible Communications (TM) 使用我们附带的 CRM 或与 Salesforce、Zoho、Hubspot、SugarCRM、monday.com、Zapier 等集成，或通过我们的 API 创建自定义集成。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。