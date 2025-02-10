电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 塞内加尔

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
Overloop
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Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Autobound
autobound.ai
每天发送 320B 封电子邮件，每个买家的收件箱都被淹没。极度个性化和相关性不再是一种选择，而是一种必需。 Autobound 根据新闻、竞争对手趋势、播客、社交媒体、财务报告、共享经验、爱好等立即生成超个性化电子邮件。我们的人工智能助手会自动完成 30 多分钟的研究和写作过程，使您的回复率提高 2-3 倍。当您首次注册时，Autobound 的人工智能会读取您公司的公共信息，为您的帐户构建起始消息。然后，新用户可以建立自己的写作风格、关闭/打开见解等等。通过与 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我们致力于让您的生活更轻松。免费用户每天可以为 5 个潜在客户编写内容，专业用户获得无限的内容积分。 Autobound 还提供批量内容服务，使卖家和营销人员能够通过 CSV 上传一次性为数千个潜在客户编写超个性化内容。任何人都可以在 30 秒内免费开始生成超个性化内容！立即访问 www.autobound.ai/sign-up-free 进行注册。
SendNow
sendnow.ai
通过电子邮件收件箱轮换、序列自动化和电子邮件验证来提高冷电子邮件的送达率。为每个客户、团队或项目创建无限的专用工作空间，以保持数据隔离和组织
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互动。从 Salesdash 向您的联系人发送电子邮件、构建电子邮件模板、跟踪打开情况并发送自动序列。轻松访问公司网站、公司 LinkedIn 页面和个人 LinkedIn 页面，供在外展之前进行研究的人员使用。 Salesdash 通过我们的任务管理系统防止错过后续任务，该系统将今天的任务和过期的任务保留在您的面前。 Salesdash 还为您忘记设置跟进的潜在客户建议任务，系统根据可能在销售流程中进一步进行的潜在客户指标对它们进行排名。 Salesdash 的反馈是，与其他专为货运经纪人定制的提供商相比，CRM 是一种更精简、更用户友好的 CRM。
Salesboom
salesboom.com
使用 Salesboom 云销售和 CRM 更努力、更智能地工作。 20 年来，作为领先且价值领先的云 CRM 和销售自动化软件即服务供应商。客户数据库 销售渠道管理 潜在客户、联系人、客户、机会、活动、报价 实时警报 销售脚本 Outlook 到 CRM 和 GMail 到 CRM 潜在客户、客户和机会评分 滴灌营销活动 工作流程 可定制的报告、分析和仪表板 可定制的 Web 表单 调查 移动销售适用于 iOS 和 Android API 的应用程序以及与 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等集成。我们通过易于使用且完全可定制的点击式云销售解决方案使销售变得更好，让您了解最新的实时客户信息。您会得到一个为您构建的系统。我们通过内部专业服务配置 CRM、推出并培训用户。我们还为您构建定制和集成。适用于 iOS 和 Android 的新移动应用程序。使用适用于 Microsoft 365 Outlook 和 Gmail 的新电子邮件插件，从您的电子邮件帐户创建联系人并将电子邮件保存到您的联系人。我们将您所有的销售、营销、客户服务、报价到现金统一到一个简单的平台中，该平台由业务用户预先集成并完全可定制，无需任何代码，只需点击即可轻松完成。非常适合中小型企业和大型企业。
Shape Software
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Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Elastic Email
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Elastic Email 是一家加拿大-波兰公司，成立于 2010 年。经过多年为客户提供电子邮件服务，如今 Elastic Email 已成为一个令人惊叹的电子邮件营销平台，建立在最具成本效益的电子邮件 API 之上。凭借 SMTP 中继、强大的 HTTP API、直观的用户界面、24/7 全球支持以及专为小型企业设计的定价，Elastic Email 鼓励并支持您创建和发送电子邮件活动。利用一整套现代工具和智能解决方案的强大功能来扩展您的业务并与客户建立更深层次的关系。还想吃更多吗？访问 Elastic Email 集成页面，了解如何将您的业务与 Elastic Email 服务集成。
Autoklose
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产生可预测收入的关键策略是建立可预测的渠道。一些最大的财富 1000 强公司的销售副总裁每天使用 Autoklose 来实现这一目标。 Autoklose 是首款具有集成 B2B 数据库的电子邮件外展软件，其中包含超过 800 万条经过验证的 B2B 潜在客户。 Autoklose 因其直观且易于使用的界面而获奖，它将入职时间降至最低，让您的销售代表感到高兴和专注。 • 每个销售代表每天节省 3 个小时。 • 与您现有的销售堆栈无缝同步。 • 使用实时报告和分析。深受市场领导者和成长型企业的信赖。 Autoklose 专为企业家、销售和营销人员而设计。 Autoklose 可以帮助您和您的团队： * 目标 — 通过利用我们庞大的数据库（包含来自不同行业的干净、经过验证的 B2B 潜在客户）并应用许多不同的强大过滤器，找到合适的潜在客户。 * 吸引您的潜在客户，通过大规模发送一系列高度定制的电子邮件、实时微调您的营销活动以及自动化您的销售流程，将他们转化为忠实客户。 * 通过管理您的团队、监控您的营销活动和每个团队成员的绩效、直接从您的仪表板分析报告以及遵循一个简单的公式 - 测试、改进、重复和蓬勃发展，来发展您的业务。大胆一点。以 k 开始 klosing。自动关闭。
GlassHive
glasshive.com
让销售和营销变得简单而有趣。 GlassHive 是在团队的精心开发下开发的，该团队曾与各种规模的 MSP 合作，帮助他们实现销售和营销梦想。 一路走来，我们不断看到同样的挣扎。可见性、问责制、手动数据管理——无论是哪家公司，他们都必须付出努力来消除相同的瓶颈。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一种冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在帮助企业通过人工智能驱动的个性化和智能自动化功能扩大电子邮件活动规模、提高送达率并提高转化率。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai 可以为您的冷电子邮件营销活动注入热度，帮助您大规模发送消息，同时又不失个人风格。想象一下，能够接触到大量受众，确保您的电子邮件不仅能送达，还能建立联系，这一切都不费吹灰之力。 Outboundly.ai 确保您的电子邮件友好、引人注目，并且在规模上非常有效。借助人工智能魔法，我们正在提升您的覆盖范围，提供无限的电子邮件功能，并通过单击生成电子邮件序列，确保您的消息不仅被发送，而且真正落地并引起共鸣。
FastReach
fastreach.io
Fastreach 毫不费力地将您变成冷酷的电子邮件专家。 潜入并观察您的客户群的增长！无需经验！
Sellular
sellular.com
Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 Linkedin、电子邮件、WhatsApp、短信和电话等渠道进行多渠道外展 - 直接与 ProspectDaddy chrome 扩展集成以获取潜在客户来自 Linkedin 的电子邮件信息 - 与 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本机集成以及工作流程自动化，可将潜在客户直接添加到 smartreach.io 营销活动中。 - 通过 Zapier 与其他 CRM 集成。 - 自动跟进直至回复和先进的类人发送算法 - 通过内置的免费电子邮件验证、电子邮件软启动、电子邮件送达率设置报告，优化电子邮件到收件箱的送达率。 - 通过电子邮件上的可编程条件对您的电子邮件进行高度个性化 - 高级团队功能可帮助您与团队协作。 - 代理功能有助于不同客户之间的无缝切换。 - 跟踪所有电子邮件活动，获取详细分析和可下载报告。 - 通过工作流程自动化将电子邮件活动同步回您的 CRM。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关电子邮件在所有 KPI 中的表现的高度详细的可视化见解 - 如果确实出现问题，请联系我们的电子邮件传送专家 - 节省时间和精力利用高效可靠的 SocketLabs 电子邮件基础设施赚钱 - 在我们高度安全且合规的电子邮件系统中舒适地捕获和存储电子邮件 在 SocketLabs，我们知道电子邮件对您的业务有多么重要，这就是为什么要完善“击中收件箱的科学”是我们的热情。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客户资料 * 分析：A/B 测试、回复情绪分析和报告 * 团队协作：共享模板、团队报告和用户管理 * 集成：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和 Zapier 使用案例： * 外向销售：查找潜在客户的电子邮件并大规模自动化个性化外向营销活动 * 内向销售：通过以下方式自动跟进入境导致完成更多交易 * 招聘：接触潜在的求职者
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一个销售参与平台，可帮助团队在整个客户旅程中提高收入。通过自动化重复任务和简化工作流程，我们让与客户互动的每个人（而不仅仅是 SDR）的生活变得更加轻松。这提高了生产力并使销售代表能够专注于销售。 Mixmax 客户在 6 个月内即可看到积极的投资回报率，并且可以在不到一天的时间内开始使用该平台。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一个用于销售沟通的电子邮件平台。我们的平台包括电子邮件跟踪、Salesforce 同步和日历安排，使销售团队能够提高转化率并缩短销售周期，同时为高管提供销售活动的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，总部位于洛杉矶的 Polymail 已帮助数千名客户转变其销售沟通流程。欲了解更多信息，请访问 http://polymail.io
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、QuickBooks Online、Intercom 和 Slack。 Nutshell 还提供原生 iPhone 和 Android 应用程序，允许销售代表在现场创建、搜索和编辑联系信息。 Nutshell 于 2010 年推出，为全球数千家企业提供服务，并因其用户友好性和经济性而被评为顶级 CRM。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，查找任务和联系人，并为您回复。 • 智能稍后发送：智能调度功能可帮助您优化电子邮件发送时间。 • 收件人优化安排：建议您发送电子邮件的最佳时间，以最大限度地提高电子邮件被打开的机会。 • 电子邮件跟踪：了解您的电子邮件或链接被打开的时间、地点和频率。对于使用 iCloud 或 IMAP 电子邮件地址的用户，当您向多个收件人发送消息时，可以准确查看谁打开了您的电子邮件。还可以从您的手机发送跟踪的电子邮件。 • 暂停：暂时暂停不太重要的电子邮件，它们将在您选择的时间重新出现。 • 联系人：深入了解您的联系人，以保持最佳的客户沟通。 • 签名：美观且专业的电子邮件签名，具有广泛的创意控制。 • 模板：制作消息模板以提高生产力和效率。 •
Nimble
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Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
PhoneBurner
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