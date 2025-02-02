电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 瑞典

Autoklose

autoklose.com

产生可预测收入的关键策略是建立可预测的渠道。一些最大的财富 1000 强公司的销售副总裁每天使用 Autoklose 来实现这一目标。 Autoklose 是首款具有集成 B2B 数据库的电子邮件外展软件，其中包含超过 800 万条经过验证的 B2B 潜在客户。 Autoklose 因其直观且易于使用的界面而获奖，它将入职时间降至最低，让您的销售代表感到高兴和专注。 • 每个销售代表每天节省 3 个小时。 • 与您现有的销售堆栈无缝同步。 • 使用实时报告和分析。深受市场领导者和成长型企业的信赖。 Autoklose 专为企业家、销售和营销人员而设计。 Autoklose 可以帮助您和您的团队： * 目标 — 通过利用我们庞大的数据库（包含来自不同行业的干净、经过验证的 B2B 潜在客户）并应用许多不同的强大过滤器，找到合适的潜在客户。 * 吸引您的潜在客户，通过大规模发送一系列高度定制的电子邮件、实时微调您的营销活动以及自动化您的销售流程，将他们转化为忠实客户。 * 通过管理您的团队、监控您的营销活动和每个团队成员的绩效、直接从您的仪表板分析报告以及遵循一个简单的公式 - 测试、改进、重复和蓬勃发展，来发展您的业务。大胆一点。以 k 开始 klosing。自动关闭。