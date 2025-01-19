电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 留尼汪

Salesmate

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大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自动执行交易分配、任务分配或基于日期的沟通等任务。而序列可以根据您的条款和条件自动进行后续操作。借助业界首款人工智能副驾驶，销售团队中的每个人都可以获得个人帮助。 “Sandy AI”可以为您预订会议、起草电子邮件或添加注释。您所需要做的就是 – 只需询问即可！我们知道，只有当营销团队产生高质量的销售线索时，销售团队才能发挥作用。这就是 Salesmate 帮助营销团队构建和执行高度个性化的营销活动并覆盖更广泛的受众的地方。不仅如此，营销团队还可以跟踪网站访问者，使用表单或潜在客户生成机器人收集潜在客户，对每个潜在客户进行评分，构建营销旅程，并将最好的 MQL 发送给销售团队以获得更大的成功。最后，优秀的客户服务团队可以真正控制企业的保留率、参与度和收入。因此，Salesmate 提供实时聊天、聊天机器人和共享收件箱等工具，为您的客户提供最佳体验。当然，您需要洞察力来预测趋势、保持敏捷并在成长之旅中做出决策。在这里，仪表板、模板、自定义报告和见解将提供您所需的一切，帮助您了解团队和业务的进展情况。从潜在客户开发到一流的客户体验，Salesmate 可以满足您团队中每个人的需要。 Salesmate 有 15 天免费试用期，您可以探索平台的每个角落，而无需透露信用卡详细信息。它安全可靠，可供团队中的每个人尝试。