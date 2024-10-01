电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 莫桑比克

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电子邮件跟踪软件使用户能够监控电子邮件并收集分析数据，包括电子邮件打开率、链接点击和电子邮件附件的下载计数。利用网络信标或已读回执等功能，电子邮件跟踪解决方案使用户能够跟踪电子邮件发送给预期收件人的情况。组织使用电子邮件跟踪软件在销售和营销部门广泛采用，以查明最佳参与点并加强与潜在客户的沟通。这些工具及其分析在评估和完善销售和营销信息以优化潜在客户参与的可能性方面发挥着至关重要的作用。电子邮件跟踪软件与电子邮件平台无缝集成，通常作为扩展来补充其他销售和营销工具，例如 CRM 和电子邮件营销软件，形成全面的销售人员自动化系统。
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Zoho CRM
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
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Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一个用于销售沟通的电子邮件平台。我们的平台包括电子邮件跟踪、Salesforce 同步和日历安排，使销售团队能够提高转化率并缩短销售周期，同时为高管提供销售活动的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，总部位于洛杉矶的 Polymail 已帮助数千名客户转变其销售沟通流程。欲了解更多信息，请访问 http://polymail.io
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，...
PhoneBurner
phoneburner.com
每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在帮助企业通过人工智能驱动的个性化和智能自动化功能扩大电子邮件活动规模、提高送达率并提高转化率。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一个销售参与平台，可帮助团队在整个客户旅程中提高收入。通过自动化重复任务和简化工作流程，我们让与客户互动的每个人（而不仅仅是 SDR）的生活变得更加轻松。这提高了生产力并使销售代表能够专注于销售。 Mixmax 客户在 6 个月内即可看到积极的投资回报率，并且可以在不到一天的时间内开始使用该平台。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款销售自动化工具，实际上存在于您的 Gmail 和其他 Google Workspace 应用中。它帮助销售团队管理潜在客户、培养客户关系、监控销售进度并达成更多交易。借助 NetHunt CRM，业务增长 5 倍，查看客户案例 - https://nethunt.com/case-studies
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直观的冷电子邮件工具，可帮助 B2B 公司与潜在客户和业务合作伙伴建立联系，并保持对话持续进行。 Woodpecker 允许您制作个性化、相关的电子邮件序列，并确保它们被发送到收件人的主收件箱。您的后续邮件将在与开头电子邮件相同的线程中发送。当有人通过 Calendly 回复或安排呼叫时，序列会自动停止。 Woodpecker 可帮助您轻松试验您的消息，找到效果最好的版本，并在潜在客户回复时自动标记他们的兴趣程度。该工具通过 LinkedIn 手动任务和 Woodpecker Calls（一款适用于 Android 的呼叫安排和跟踪移动应用程序，可让您直接通过手机联...
Yesware
yesware.com
Yesware 帮助高绩效销售团队大规模开展有意义的电子邮件推广。如果您需要通过电子邮件外展来增加收入，但复杂的企业销售软件太过分了，请尝试 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 插件就位于您的收件箱内，跟踪您的活动，并轻松与您已使用的工具集成。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 来建立更好的渠道并增加对已完成机会的转化。 Yesware 是一家总部位于马萨诸塞州波士顿的私营公司。要了解更多信息，请访问 www.yesware.com。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Quick...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
SparkPost
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SparkPost 是世界排名第一的电子邮件基础设施提供商和现有的性能最高的电子邮件传送服务。我们的客户每年发送超过 5 万亿条消息，占全球商业电子邮件的 37% 以上。 SparkPost 的多个客户（包括最大的社交网络）每天发送超过 10 亿封电子邮件，使我们成为市场上增长最快的电子邮件传送服务提供商。十多年来，我们开发了电子邮件行业的领先技术和第一个真正为云构建的电子邮件传送服务。从经过微调的 Momentum MTA 到当今完全弹性的云电子邮件传送服务，我们为客户提供经过验证的最高收件箱传送率、轻松的设置和启动以及最全面的分析和洞察。我们基于 AWS 平台构建，为客户提供他们所需的可靠...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer 是一款全面的销售支持工具，当客户打开您的提案时，它会通知您，并提供您从未访问过的关键统计数据。
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai 可以为您的冷电子邮件营销活动注入热度，帮助您大规模发送消息，同时又不失个人风格。想象一下，能够接触到大量受众，确保您的电子邮件不仅能送达，还能建立联系，这一切都不费吹灰之力。 Outboundly.ai 确保您的电子邮件友好、引人注目，并且在规模上非常有效。借助人工智能魔法，我们正在提升您的覆盖范围，提供无限的电子邮件功能，并通过单击生成电子邮件序列，确保您的消息不仅被发送，而且真正落地并引起共鸣。
Klenty
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获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Shape Software
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Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一家加拿大-波兰公司，成立于 2010 年。经过多年为客户提供电子邮件服务，如今 Elastic Email 已成为一个令人惊叹的电子邮件营销平台，建立在最具成本效益的电子邮件 API 之上。凭借 SMTP 中继、强大的 HTTP API、直观的用户界面、24/7 全球支持以及专为小型企业设计的定价，Elastic Email 鼓励并支持您创建和发送电子邮件活动。利用一整套现代工具和智能解决方案的强大功能来扩展您的业务并与客户建立更深层次的关系。还想吃更多吗？访问 Elastic Email 集成页面，了解如何将您的业务与 Elastic Email 服务集成。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Uptics
uptics.io
认识Uptics。您的新秘密武器可主导对外销售、预订 3 倍以上的会议并轻松达成更多交易。 Uptics 是一款易于使用的销售软件，可帮助您自动化所有手动、无聊的销售工作，以便您可以专注于重要的事情 - 照顾客户和完成销售。该软件是一款一体化销售自动化平台，可供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Automailer
automailer.io
Automailer 是一种冷电子邮件自动化工具，专为潜在客户开发而设计。通过定制的点滴电子邮件序列与冷淡联系人互动，跟踪回复、打开、点击等，所有这些都在一个仪表板中进行。自动邮件程序会与您的实际电子邮件地址集成并发送，以确保高送达率和收件箱放置。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛...
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷电子邮件自动化工具，可帮助企业改善对外沟通。它提供了一套功能，使该过程更容易、更快、更有效。 连接无限的收件箱，享受所有帐户的免费预热、内置电子邮件验证和数据清理、人工智能驱动的序列和模板编写器等等。 该工具还包括电子邮件验证和列表清理、自定义个性化字段、自动化 GIF、IMG 和视频个性化、AI 文案助手等功能。 它帮助企业吸引新客户、提高利润、扩大对外营销活动、确保行业合作伙伴关系，并为下一轮融资寻找投资者。 所有这些功能旨在帮助企业节省时间、提高效率并提高投资回报率。
QuickMail
quickmail.io
QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
Hexospark
hexospark.com
通过在一个集中平台中培养关系，个性化电子邮件、自动进行入站跟进并增加销售额。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
Overloop
overloop.com
Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)...
SendNow
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通过电子邮件收件箱轮换、序列自动化和电子邮件验证来提高冷电子邮件的送达率。为每个客户、团队或项目创建无限的专用工作空间，以保持数据隔离和组织
Salesboom
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使用 Salesboom 云销售和 CRM 更努力、更智能地工作。 20 年来，作为领先且价值领先的云 CRM 和销售自动化软件即服务供应商。客户数据库 销售渠道管理 潜在客户、联系人、客户、机会、活动、报价 实时警报 销售脚本 Outlook 到 CRM 和 GMail 到 CRM 潜在客户、客户和机会评分 滴灌营销活动 工作流程 可定制的报告、分析和仪表板 可定制的 Web 表单 调查 移动销售适用于 iOS 和 Android API 的应用程序以及与 Zapier、Quickbooks、Twilio、Stripe 等集成。我们通过易于使用且完全可定制的点击式云销售解决方案使销售变得更好...