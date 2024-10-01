电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 马拉维

QuickMail

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QuickMail 是一种自动化个人电子邮件推广以进行销售和营销的工具。如果您或您的团队希望建立可预测的销售渠道，通过电子邮件联系冷淡的潜在客户以产生新的潜在客户，那么您一定会喜欢 QuickMail。无论您是在开会、打电话，甚至是在睡觉，QuickMail 都会随时掌握您的联系情况，每天联系适当数量的潜在客户，并跟进那些尚未回复的潜在客户。这样，您和您的团队就可以专注于更重要的事情，例如在客户旅程中进一步推动参与的潜在客户。借助 QuickMail，您可以直接从收件箱发送高度个性化的电子邮件，同时享受最新技术以最大限度地提高电子邮件的送达率。