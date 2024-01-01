电子邮件跟踪软件 - 最热门应用 - 库克群岛

Mail Butler

mailbutler.io

这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，...