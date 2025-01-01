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电子邮件测试软件可帮助企业在将电子邮件发送给收件人之前预览和测试电子邮件，从而提高电子邮件活动的有效性并优化 ROI（投资回报率）。该软件提供了一个编辑平台，可以在分发之前识别电子邮件中的潜在问题。常见的错误检查包括拼写、语法、格式、设计和编码。在整个测试阶段，该软件模拟 SMTP 服务器上的电子邮件传送。
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
AWeber
aweber.com
AWeber是一个电子邮件营销软件，可以帮助企业管理和优化电子邮件广告系列，支持用户创建、发送和跟踪电子邮件。
Folderly
folderly.com
Folderly是一个电子邮件交付性解决方案，通过分析和优化域和邮箱性能，确保电子邮件有效到达收件箱。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap是一个电子邮件测试和交付平台，提供测试、发送和管理电子邮件的工具，支持开发团队在无风险环境中工作。
Emma
myemma.com
Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
Transpond
transpond.io
Transpond是一款先进的营销平台，提供订阅管理、模板设计、自动化邮件创建及活动跟踪功能。
Litmus
litmus.com
Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
Parcel
parcel.io
Parcel是一款邮件编码平台，支持编码、预览和协作，专为品牌和机构高质量邮件开发设计。
MailUp
mailup.com
MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一个用于测试电子邮件和短信的通信测试平台，支持自动化测试和分析，确保消息发送的准确性和一致性。
Magnews
magnews.it
Magnews是一款全面管理客户旅程和提升客户价值的应用，涵盖策略制定、活动执行和效果衡量与改进。
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid 是一个电子邮件预部署平台，帮助营销人员优化电子邮件在不同客户端和设备上的显示效果，确保邮件成功送达。
testRigor
testrigor.com
testRigor是一个无代码自动测试工具，支持跨平台的功能测试，简化测试创建和维护过程，适用于Web、移动和桌面应用程序。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer是一款电子邮件验证和可交付性平台，支持高效验证电子邮件地址，操作简单，适合各种规模的企业使用。
Delivra
delivra.com
Delivra是一款电子邮件营销平台，帮助营销人员自动化广告系列，提供高级分析与支持，适用于各种行业和需求。
GlockApps
glockapps.com
GlockApps是一款电子邮件交付性工具，帮助用户检测垃圾邮件、管理身份验证记录，并提升收件箱放置率。
Reoon
reoon.com
Reoon是一款电子邮件验证工具，帮助企业维护有效的电子邮件列表，确保地址准确、活跃，并提供实时验证和详细分析功能。
Acymailing
acymailing.com
Acymailing 是一款电子邮件营销自动化工具，适用于 WordPress 和 Joomla，帮助用户管理电子邮件活动并提供统计分析。
Unspam
unspam.email
Unspam是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具，分析电子邮件的主要方面，并提供垃圾邮件评分和预测结果。
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