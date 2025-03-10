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电子邮件测试软件可帮助企业在将电子邮件发送给收件人之前预览和测试电子邮件，从而提高电子邮件活动的有效性并优化 ROI（投资回报率）。该软件提供了一个编辑平台，可以在分发之前识别电子邮件中的潜在问题。常见的错误检查包括拼写、语法、格式、设计和编码。在整个测试阶段，该软件模拟 SMTP 服务器上的电子邮件传送。
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Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
testRigor
testrigor.com
testRigor是一个无代码自动测试工具，支持跨平台的功能测试，简化测试创建和维护过程，适用于Web、移动和桌面应用程序。
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具套件由 3 个应用程序组成，旨在帮助您将打开次数、点击次数和转化次数提高高达 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 运行 3 项免费垃圾邮件测试，以确保您的电子邮件能够送达客户。您的送达率测试结果将向您显示： ◆ 您的电子邮件在 70 个种子邮箱中的位置 ◆ 您的电子邮件身份验证记录（SPF、DKIM、rDNS 和 HELO to IP） ◆ 您的 IP 地址的发件人分数 ◆ 您的 IP 被列入黑名单 ◆ 您的电子邮件的垃圾邮件Google Spam Filter、Barracuda 和 SpamAssassin 的得分 ◆ 您的电子邮件内容分析 https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics 使用 DMARC Analytics 保护您的品牌免受网络钓鱼和欺骗！ GlockApps DMARC Analytics 为您提供： ◆ 每月免费 10,000 条 DMARC 消息 ◆ 能够以人性化的方式跟踪、存储和组织所有 XLM 报告 ◆ 全面了解您的电子邮件流量 ◆ 深入了解哪些电子邮件活动未通过身份验证 ◆ 完全控制关于如何处理未通过身份验证的电子邮件 ◆ 检测到可疑活动时立即发出警报 ◆ 每两小时免费进行 SPF、DKIM 和 DMARC 监控。 ◆ 能够添加无限的域，甚至对它们进行分组 尝试 GlockApps DMARC Analytics，每月获得 10,000 条免费 DMARC 消息！ https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ 正常运行时间监视器 我们的正常运行时间监视器会向您发送有关 IP 地址、SPF、DKIM 和 DMARC 记录以及 HTTP、TLS 和 TCP 协议问题的即时警报。开始 14 天免费试用： ◆ 获取最多 20 个监控器 ◆ 一旦您的 IP 地址被列入黑名单，您将收到警报 ◆ 监控您的 SPF、DKIM 和 DMARC 记录的运行状况，并在发生任何变化时立即收到通知。 ◆ 如果您的网站出现故障，立即收到警报 ◆ 设置您自己的检查间隔（最多每分钟！） ◆ 通过公共状态页面提高透明度 ◆ 设置您自己的停机时间阈值规则，并在您的状态达到阈值时收到通知 https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
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Transpond是一款先进的营销平台，提供订阅管理、模板设计、自动化邮件创建及活动跟踪功能。
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
Folderly
folderly.com
Folderly是一个电子邮件交付性解决方案，通过分析和优化域和邮箱性能，确保电子邮件有效到达收件箱。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
Parcel
parcel.io
电子邮件编码平台。 使用专为电子邮件设计的开发平台进行编码、预览和协作。 Parcel 是品牌和机构编码高质量电子邮件的方式。
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid 是一个电子邮件预部署平台，帮助营销人员优化电子邮件在不同客户端和设备上的显示效果，确保邮件成功送达。
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Delivra是一个电子邮件营销平台，可帮助任何专业知识的营销人员吸引并增加受众。凭借超过20年的无与伦比的客户成功，Delivra可帮助企业进行有意义的对话，从而产生切实的结果。他们对平易近人解决方案的关注有助于授权数千个行业的组织控制复杂的营销自动化和数据处理。 Delivra与您缩放，并提供成功的工具来成功完成操作。 Delivra为繁忙的营销人员建造，提供了一套完整的功能，以帮助团队实现目标。使用可自定义的拖放编辑器轻松构建并发送有影响力的电子邮件营销活动。通过策略性地绘制整个电子邮件系列的策略性来自动化您的客户通信，并根据各种订户操作，intactions或时间来确定哪些邮件是发送的。通过专家细分和SMS营销，从您的受众那里获得更多参与，并吸引收件箱以外的客户。 无论您是工作B2B，促进非营利组织还是计划活动，Delivra都会提供强大的分析和持续支持，以鼓励用户磨练并完善其战略。与各种CRM，电子商务平台和Web Analytics工具集成在一起，因此您需要的所有内容都可以在一个地方提供。该软件要么直接插入当前技术，要么Delivra构建自定义集成，以确保一切正常运行。
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SendGrid
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SendGrid是一款电子邮件交付服务，帮助企业管理交易和营销电子邮件，支持API集成和详细分析工具。
MailUp
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MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。
Mailtrap
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Mailtrap是一个电子邮件测试和交付平台，提供测试、发送和管理电子邮件的工具，支持开发团队在无风险环境中工作。
Mailosaur
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Mailosaur是一个用于测试电子邮件和短信的通信测试平台，支持自动化测试和分析，确保消息发送的准确性和一致性。
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MailerLite是一款多功能电子邮件营销软件，提供自动化、着陆页和调查等功能，帮助用户创建和管理电子邮件活动。
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Mailchimp是一款适用于小型企业的全能营销平台，提供营销CRM、电子邮件活动、分析报告等工具，帮助企业提升销售和管理。
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Litmus是一个邮件营销工具，帮助用户创建、测试和分析电子邮件，确保每一封邮件的质量和个性化。
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Emma是一个帮助市场营销人员创建和发送个性化电子邮件和短信活动的应用，支持团队合作、设计优化和数据分析。
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Campaign Monitor是一个电子邮件营销工具，帮助用户创建个性化邮件，实现受众沟通和活动管理，提供分析功能支持。
Bouncer
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Bouncer是一款电子邮件验证和可交付性平台，支持高效验证电子邮件地址，操作简单，适合各种规模的企业使用。