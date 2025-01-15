电子邮件测试软件 - 最热门应用 - 巴勒斯坦领土

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电子邮件测试软件可帮助企业在将电子邮件发送给收件人之前预览和测试电子邮件，从而提高电子邮件活动的有效性并优化 ROI（投资回报率）。该软件提供了一个编辑平台，可以在分发之前识别电子邮件中的潜在问题。常见的错误检查包括拼写、语法、格式、设计和编码。在整个测试阶段，该软件模拟 SMTP 服务器上的电子邮件传送。
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Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
testRigor
testrigor.com
软件 QA 测试人员使用 testRigor 无代码测试工具来创建强大的端到端功能测试。软件测试变得简单：无需使用代码即可为 Web、本机和混合移动应用程序、桌面和 API 创建跨平台测试。利用电子邮件测试、视觉测试和音频测试内置功能。与传统自动化测试工具相比，创建自动化测试的速度提高了 15 倍，测试维护量减少了 95%。并行执行测试并在几分钟（而不是几小时）内收到结果。轻松与您喜爱的问题管理工具、CI/CD 工具等集成。使用 testRigor 可以轻松扩展您的软件测试。最适合：希望快速提高测试自动化覆盖范围，同时减少维护时间的软件团队。 testRigor 的目标是成为唯一所需的自动化工具 - 提供广泛的支持、跨平台和跨浏览器测试、每一步的报告和屏幕截图
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具套件由 3 个应用程序组成，旨在帮助您将打开次数、点击次数和转化次数提高高达 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 运行 3 项免费垃圾邮件测试，以确保您的电子邮件能够送达客户。您的送达率测试结果将向您显示： ◆ 您的电子邮件在 70 个种子邮箱中的位置 ◆ 您的电子邮件身份验证记录（SPF、DKIM、rDNS 和 HELO to IP） ◆ 您的 IP 地址的发件人分数 ◆ 您的 IP 被列入黑名单 ◆ 您的电子邮件的垃圾邮件Google Spam Filter、Barracuda 和 SpamAssassin 的得分 ◆ 您的电子邮件内容分析 https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics 使用 DMARC Analytics 保护您的品牌免受网络钓鱼和欺骗！ GlockApps DMARC Analytics 为您提供： ◆ 每月免费 10,000 条 DMARC 消息 ◆ 能够以人性化的方式跟踪、存储和组织所有 XLM 报告 ◆ 全面了解您的电子邮件流量 ◆ 深入了解哪些电子邮件活动未通过身份验证 ◆ 完全控制关于如何处理未通过身份验证的电子邮件 ◆ 检测到可疑活动时立即发出警报 ◆ 每两小时免费进行 SPF、DKIM 和 DMARC 监控。 ◆ 能够添加无限的域，甚至对它们进行分组 尝试 GlockApps DMARC Analytics，每月获得 10,000 条免费 DMARC 消息！ https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ 正常运行时间监视器 我们的正常运行时间监视器会向您发送有关 IP 地址、SPF、DKIM 和 DMARC 记录以及 HTTP、TLS 和 TCP 协议问题的即时警报。开始 14 天免费试用： ◆ 获取最多 20 个监控器 ◆ 一旦您的 IP 地址被列入黑名单，您将收到警报 ◆ 监控您的 SPF、DKIM 和 DMARC 记录的运行状况，并在发生任何变化时立即收到通知。 ◆ 如果您的网站出现故障，立即收到警报 ◆ 设置您自己的检查间隔（最多每分钟！） ◆ 通过公共状态页面提高透明度 ◆ 设置您自己的停机时间阈值规则，并在您的状态达到阈值时收到通知 https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
管理订阅者、设计精美的模板、创建自动电子邮件以及发送和跟踪活动。欢迎来到 Transpond——尖端的营销平台。 尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
Parcel
parcel.io
电子邮件编码平台。 使用专为电子邮件设计的开发平台进行编码、预览和协作。 Parcel 是品牌和机构编码高质量电子邮件的方式。
Email on Acid
emailonacid.com
作为电子邮件准备领域的行业领导者，Email on Acid 提供世界上最全面、最灵活的自动化电子邮件预部署平台。开发人员、营销人员和企业组织提供完美的电子邮件、提高效率、提高营销投资回报率并保护品牌声誉。 Email on Acid 于 2009 年由行业思想领袖 John Thies 联合创立，其诞生是为了让电子邮件营销更好地惠及每个人。要了解更多信息，请访问 emailonacid.com。
Delivra
delivra.com
Delivra是一个电子邮件营销平台，可帮助任何专业知识的营销人员吸引并增加受众。凭借超过20年的无与伦比的客户成功，Delivra可帮助企业进行有意义的对话，从而产生切实的结果。他们对平易近人解决方案的关注有助于授权数千个行业的组织控制复杂的营销自动化和数据处理。 Delivra与您缩放，并提供成功的工具来成功完成操作。 Delivra为繁忙的营销人员建造，提供了一套完整的功能，以帮助团队实现目标。使用可自定义的拖放编辑器轻松构建并发送有影响力的电子邮件营销活动。通过策略性地绘制整个电子邮件系列的策略性来自动化您的客户通信，并根据各种订户操作，intactions或时间来确定哪些邮件是发送的。通过专家细分和SMS营销，从您的受众那里获得更多参与，并吸引收件箱以外的客户。 无论您是工作B2B，促进非营利组织还是计划活动，Delivra都会提供强大的分析和持续支持，以鼓励用户磨练并完善其战略。与各种CRM，电子商务平台和Web Analytics工具集成在一起，因此您需要的所有内容都可以在一个地方提供。该软件要么直接插入当前技术，要么Delivra构建自定义集成，以确保一切正常运行。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及 50 多个国家，在全球设有 5 个分支机构。全球超过 10,000 家公司信任 MailUp 作为其数字营销活动的战略合作伙伴。 MailUp 提供最好的基础设施和国际认证，以确保最大程度地传递您的邮件。其强大的消息传递平台辅以一系列工具，可帮助您的日常营销活动顺利进行。其位于克雷莫纳（意大利）和硅谷技术中心的团队处于灵活、可扩展、集成软件开发的前沿。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动执行调试和改进电子邮件的流程。利用 Mailtrap 电子邮件测试 API 来测试任何与电子邮件相关的功能并与您的团队共享。发送电子邮件以到达收件人的收件箱 在暂存中检查和调试电子邮件后，使用可靠的 Mailtrap 电子邮件发送在生产中发送电子邮件。轻松快速地将其与您的应用程序集成。获取旨在为您默认提供高送达率的电子邮件基础设施。通过可行的分析控制电子邮件使用直升飞机视图仪表板、深入报告和 60 天电子邮件日志监控您的电子邮件统计数据。使用定期的每周报告和每周比较来监控您的交付率趋势，并在您的指标突然下降时发出关键警报。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企业用来捕获、测试、设计和分析电子邮件和短信的通信测试平台。确保您的企业发送的每一条消息的外观、感觉和功能都完全符合您的计划。快速创建涵盖最关键通信的自动化测试，从帐户通知和警报到促销优惠和公告。通过在一系列桌面和移动设备上使用真实的电子邮件客户端截取屏幕截图，准确预览客户将看到的内容。 QA 和开发团队使用 Mailosaur 来测试双因素身份验证 (2FA/MFA)、密码重置和个性化。确保您的服务可用性和用户访问不会因代码更改或错误而中断。将暂存和开发环境与生产环境隔离，使用 Mailosaur 电子邮件服务器捕获所有内容，而不会将其余测试消息错误地发送给真实客户。持续监控系统发送给客户的消息的质量和一致性。确保优惠、促销代码和个性化内容每次都能发挥作用。借助 Mailosaur，您的团队可以安全、即时地访问无限数量的集中管理的电子邮件地址和电子邮件服务器以进行测试。此外，世界各地的电话号码可以模仿真实的用户设备，而您的团队无需使用他们的个人电话。 Mailosaur 深受初创公司和企业的信赖，各个行业（包括医疗保健、金融科技、软件和零售）的世界知名品牌都使用该平台来提高质量和增强信心。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
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Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建和执行持续的营销活动，让您的品牌始终成为人们关注的焦点。 * 分析和优化——即使您在旅途中，也可以通过实时分析、测试和洞察来了解您的计划的影响并随着时间的推移进行改进。 * 集成 — Emma 与顶级 CRM、电子商务和分析平台集成，因此您可以使用最常用技术中的数据来创建明智且动态的创意。
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createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最强大的电子邮件验证和送达服务。 Bouncer 是一个类似 SaaS 堡垒的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）电子邮件验证和交付平台，受到来自六大洲数千家公司的信任。该平台成立于 2017 年，其使命很简单，即改善 Human 2 Human 电子邮件通信并帮助人们通过电子邮件渠道建立并保持联系。 Bouncer 是电子邮件验证市场的技术领导者。列表和 API 验证都是一流的机制，具有零停机时间政策。该产品具有最佳的覆盖范围和高性能（每位客户每小时最多可处理 200 000 封经过验证的电子邮件）。为了成为针对企业和中小型企业细分市场的更复杂的解决方案，该产品具有电子邮件毒性检查和交付能力套件等附加功能，因此用户可以照顾并提高他们的交付能力。 Bouncer 还拥有庞大的集成库（顶级营销自动化、电子邮件营销或销售工具）。为什么您应该考虑将 Bouncer 作为您的电子邮件验证和送达解决方案？ 1. 高精度，防止误报 - 因此客户不会因为错误的分类而失去连接能力 2. 最佳覆盖范围 - 能够验证不同电子邮件服务提供商托管的电子邮件地址（甚至深度全面的 Google Workspace 和 Office365 验证），未知结果数量较少 (0.3-3%) 3. 高性能 - 验证速度和慷慨的速率限制。他们每个客户每小时可以快速检查 200,000 封电子邮件 4. 可靠（零停机政策）和安全 - SOC2 就绪 5. 简化复杂性 - 一流的技术解决方案，具有简单直观的 UI。功能： 超级简单易用的电子邮件检查器和电子邮件验证器 只需拖放包含多达 25 万个地址的电子邮件列表，然后让 Bouncer 的电子邮件检查器完成这项工作！您将知道哪些电子邮件可以安全发送，但该应用程序还会检测