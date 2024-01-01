电子邮件测试软件 - 最热门应用 - 巴哈马

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子邮件测试软件可帮助企业在将电子邮件发送给收件人之前预览和测试电子邮件，从而提高电子邮件活动的有效性并优化 ROI（投资回报率）。该软件提供了一个编辑平台，可以在分发之前识别电子邮件中的潜在问题。常见的错误检查包括拼写、语法、格式、设计和编码。在整个测试阶段，该软件模拟 SMTP 服务器上的电子邮件传送。
提交新应用
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Litmus
litmus.com
Litmus 是营销人员如何让每次发送都发挥作用的方法。它是您技术堆栈的核心组件，可让您创建、个性化、测试、审查和分析您发送的每封电子邮件。太多的公司在不知情的情况下发送了损坏的电子邮件，错过了真正改善结果所需的更深入的见解，并且难以大规模个性化电子邮件。借助 Litmus，您可以更好地构建、测试和信任每条传出消息。这就是为什么超过 700,000 名营销专业人士（包括 80% 的财富 100 强企业）转向我们的原因。这也是我们实现 98% 客户满意度的原因。石蕊。让每一次发送都有意义。
Transpond
transpond.io
管理订阅者、设计精美的模板、创建自动电子邮件以及发送和跟踪活动。欢迎来到 Transpond——尖端的营销平台。 尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
Parcel
parcel.io
电子邮件编码平台。 使用专为电子邮件设计的开发平台进行编码、预览和协作。 Parcel 是品牌和机构编码高质量电子邮件的方式。
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及...
Email on Acid
emailonacid.com
作为电子邮件准备领域的行业领导者，Email on Acid 提供世界上最全面、最灵活的自动化电子邮件预部署平台。开发人员、营销人员和企业组织提供完美的电子邮件、提高效率、提高营销投资回报率并保护品牌声誉。 Email on Acid 于 2009 年由行业思想领袖 John Thies 联合创立，其诞生是为了让电子邮件营销更好地惠及每个人。要了解更多信息，请访问 emailonacid.com。
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - 最容易使用，但功能最强大的电子邮件验证和送达服务。 Bouncer 是一个类似 SaaS 堡垒的安全（符合 SOC 2 和 GDPR）电子邮件验证和交付平台，受到来自六大洲数千家公司的信任。该平台成立于 2017 年，其使命很简单，即改善 Human 2 Human 电子邮件通信并帮助人们通过电子邮件渠道建立并保持联系。 Bouncer 是电子邮件验证市场的技术领导者。列表和 API 验证都是一流的机制，具有零停机时间政策。该产品具有最佳的覆盖范围和高性能（每位客户每小时最多可处理 200 000 封经过验证的电子邮件）。为了成为针对企业和中小型企业细分市场的更复杂的解决方...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企业用来捕获、测试、设计和分析电子邮件和短信的通信测试平台。确保您的企业发送的每一条消息的外观、感觉和功能都完全符合您的计划。快速创建涵盖最关键通信的自动化测试，从帐户通知和警报到促销优惠和公告。通过在一系列桌面和移动设备上使用真实的电子邮件客户端截取屏幕截图，准确预览客户将看到的内容。 QA 和开发团队使用 Mailosaur 来测试双因素身份验证 (2FA/MFA)、密码重置和个性化。确保您的服务可用性和用户访问不会因代码更改或错误而中断。将暂存和开发环境与生产环境隔离，使用 Mailosaur 电子邮件服务器捕获所有内容，而不会将其余测试消息错误地发送给真实客户。持...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Reoon
reoon.com
通过自动化手动任务来提高业务效率。 Reoon 提供最好的软件解决方案和专业工具来支持您的业务。
testRigor
testrigor.com
软件 QA 测试人员使用 testRigor 无代码测试工具来创建强大的端到端功能测试。软件测试变得简单：无需使用代码即可为 Web、本机和混合移动应用程序、桌面和 API 创建跨平台测试。利用电子邮件测试、视觉测试和音频测试内置功能。与传统自动化测试工具相比，创建自动化测试的速度提高了 15 倍，测试维护量减少了 95%。并行执行测试并在几分钟（而不是几小时）内收到结果。轻松与您喜爱的问题管理工具、CI/CD 工具等集成。使用 testRigor 可以轻松扩展您的软件测试。最适合：希望快速提高测试自动化覆盖范围，同时减少维护时间的软件团队。 testRigor 的目标是成为唯一所需的自动化工...
GlockApps
glockapps.com
GlockApps 交付工具套件由 3 个应用程序组成，旨在帮助您将打开次数、点击次数和转化次数提高高达 41%！ Inbox Insight 使用 Inbox Insight 运行 3 项免费垃圾邮件测试，以确保您的电子邮件能够送达客户。您的送达率测试结果将向您显示： ◆ 您的电子邮件在 70 个种子邮箱中的位置 ◆ 您的电子邮件身份验证记录（SPF、DKIM、rDNS 和 HELO to IP） ◆ 您的 IP 地址的发件人分数 ◆ 您的 IP 被列入黑名单 ◆ 您的电子邮件的垃圾邮件Google Spam Filter、Barracuda 和 SpamAssassin 的得分 ◆ 您的电...
Acymailing
acymailing.com
适用于 WordPress 和 Joomla 的新闻通讯和营销自动化工具。用户友好的 AcyMailing 可帮助您完成电子邮件营销活动的每一步： 构思： - 测试您的内容（链接、关键字、图像） - 避免您的营销活动被视为垃圾邮件 - 管理您的列表 - CRM 设计： - 拖放编辑器 - 动态内容插入（收件人信息、事件...） 管理您的营销活动： - 发送无限数量的电子邮件 - 跟踪您的时事通讯效率 - 统计数据（点击率、潜在客户转化率、打开率...） - 查看您赚了多少钱感谢您在时事通讯中发送的内容
Delivra
delivra.com
Delivra 是一个电子邮件营销平台，可帮助任何专业知识的营销人员吸引并扩大受众。 Delivra 拥有 20 多年无与伦比的客户成功经验，帮助企业开展有意义的对话，从而产生切实的成果。他们专注于平易近人的解决方案，帮助各行业的数千个组织控制复杂的营销自动化和数据处理。 Delivra 与您一起扩展，并提供您成功每一步所需的工具。 Delivra 专为忙碌的营销人员打造，提供全套功能来帮助团队实现目标。使用可自定义的拖放编辑器轻松构建和发送有影响力的电子邮件营销活动。通过战略性地绘制整个电子邮件系列，根据各种订阅者操作、不操作或时间来确定发送哪些邮件，从而实现客户通信自动化。通过专家细分...
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。